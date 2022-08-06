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10 необычных фактов, которые переворачивают устоявшиеся представления о мире

Ежедневно мы впитываем много новой информации. Но есть вещи, о которых мы знаем с детства, и у нас уже сложилось о них определённое мнение. В этом посте собраны неожиданные факты, которые заставят вас по-новому взглянуть на наш удивительный мир.

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А вы знали об  этом?

Исследователи языка предлагают, что глагол «жрать» произошел от слова «жрец».

Действительно, на первый взгляд эти 2 слова довольно созвучны. Во времена, когда на земле царило язычество, «жрать» означало «приносить в жертву». Как же глагол стал означать употребление пищи? Все очень просто. Возможно, после жертвоприношения жрецы нередко сами ели мясо убитого животного. Так изменился смысл слова «жрать», которое стало обозначать просто «поедание пищи».

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