10 необычных фактов, которые переворачивают устоявшиеся представления о мире

Ежедневно мы впитываем много новой информации. Но есть вещи, о которых мы знаем с детства, и у нас уже сложилось о них определённое мнение. В этом посте собраны неожиданные факты, которые заставят вас по-новому взглянуть на наш удивительный мир.
Оказывается, радуга может быть не только днём, но и ночью. Ей помогает появиться свет Луны
Количество точек на спине божьей коровки зависит не от ее возраста, а от ее вида
Ежи рождаются совершенно гладкие. Колючки начинают расти только через несколько часов
Это не раненный голубь, это его естественное оперение. Порода называется «Кровоточащее сердце Лусона»
Самцы сумчатой мыши мульгары спариваются до 12 часов в сутки и после этого обычно умирают от потери сил и разрушения иммунной системы
Речная черепаха Фитцроя дышит под водой кислородом, который извлекает из анальных пузырей
В мире произрастает около 125 видов кофейных деревьев, но это всё гибриды. Основных всего 4 вида: арабика, робуста, либерика и эксцельса
Некоторые виды пауков могут нырять и ловить рыбу
Вулкан Стромболи в Италии извергается непрерывно уже двадцать тысяч лет
75 видов грибов светятся в темноте
А вы знали об этом?
Исследователи языка предлагают, что глагол «жрать» произошел от слова «жрец». Действительно, на первый взгляд эти 2 слова довольно созвучны. Во времена, когда на земле царило язычество, «жрать» означало «приносить в жертву». Как же глагол стал означать употребление пищи? Все очень просто. Возможно, после жертвоприношения жрецы нередко сами ели мясо убитого животного. Так изменился смысл слова «жрать», которое стало обозначать просто «поедание пищи».
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