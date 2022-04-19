15 биологических отличий между мужчинами и женщинами

То, что женщины и мужчины существенно отличаются друг от друга, мы знаем давно. Большинство этих различий заложены матушкой природой. Нам все это известно, но о каких конкретно различиях идет речь? Отбросив в сторону очевидные физиологические моменты, мы предлагаем вам 15 самых интересных фактов о мужском и женском организме, многие из которых известны лишь людям, сведущим в этом вопросе.

1) Большинство новорожденных с врожденными дефектами развития мальчики. И это вполне объяснимо, ведь у девочек в любом случае есть дополнительная пара X-хромосом.

2) Распределение жировой ткани в организме также отличается. Неслучайно процедура липосакции более распространена у женщин, чем у мужчин, ведь у женщин жир, откладываясь, формирует своеобразное кольцо вокруг низа живота и бедер. У мужчин жир откладывается между органами, его еще называют висцеральным, а потому липосакция в этом случае бессильна.

3) Митохондриальные заболевания передаются ребенку исключительно от матери и никогда – от отца.

4) Мужчины страдают от заикания в 3-10 раз чаще, чем женщины.

5) Слух с возрастом портится у всех. Но, как выясняется, у женщин и мужчин он портится по-разному. Так, женщины с возрастом перестают слышать низкие звуки, в то время как мужчины начинают хуже воспринимать высокие.

Теперь ясно, почему с возрастом парам становится все сложнее понимать друг друга (шутка, конечно).

6) Кровеносная система тоже отличается у представителей разных полов. Так, у мужчин в крови больше эритроцитов и меньше воды, а у женщин процент эритроцитов на 20% ниже чем у мужчин, в то время как воды в крови у женщин содержится больше. Кроме того, по мужскому организму кровь циркулирует достаточно равномерно, а у женщин циркуляция, а, следовательно, и концентрация крови значительно выше в области таза и жизненно важных органов.

7) К слову о жизненно важных органах – они тоже отличаются. И речь не о признаках пола, как многие могли бы подумать. Одно из отличий кроется в печени: около 1000 генов, которые варьируются в зависимости от пола, связаны с работой печени. Именно поэтому все, что перерабатывается с её участием, перерабатывается с разной скоростью.

8) Лица у нас тоже отличаются существенно. Помимо очевидных различий, вроде более резких черт лица, ученые также выявили, что лица женщин в среднем, шире, чем у мужчин.

9) Форма черепа тоже разнится. Так, внешний затылочный бугор (расположенный в нижней задней части черепа) несколько больше у мужчин, чем у женщин.

10) Средний процент интеллектуальных отклонений у мужчин выше, чем у женщин. Этим часто объясняют и больший процент, как гениев, так и умственно отсталых. В дополнение к вышесказанному, следует заметить, что случаи аутизма у мальчиков также встречаются в 4 раза чаще, чем у девочек.

11) И даже дышим мы, как выяснятся, несколько по-разному. Мужчины получают большую часть энергии в результате анаэробного дыхания, а женщины, напротив – в результате дыхания аэробного.

12) Неспроста принято считать, что женщины лучше поддерживают порядок в доме, чем мужчины. И хотя это – скорее вопрос воспитания и самодисциплины, биологически, женщинам должно быть легче заметить вещи, лежащие не на своих местах. А все потому, что женщины обладают лучшим периферическим зрением, в то время как мужчины лучше владеют визуальным поиском. Кроме того, женщины лучше различают цвета. И это — не что иное, как проделки эволюции, которая приспособила одних – для охоты, а других – для собирательства и ведения быта.

13) Даже с сердцем связаны некоторые различия. Например, симптомы сердечного приступа у мужчин довольно четкие: по ним сразу понятно, что происходит. Что же касается женщин, симптомы сердечного приступа могут быть гораздо более неожиданными, настолько, что не всегда понятно, что же происходит с несчастной.

14) У мужчин лучше развито пространственное мышление.

15) Смертность среди мужчин выше почти по всем заболеваниям, исключая, разве что, типично-женские недуги, вроде рака молочной железы и прочих подобных болезней.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

«Сотрудники НКВД были потрясены новым приказом»- каким было первое распоряжение Берии, после вступления в должность? https://otari.mirtesen.ru/blog/43369377011/

Тайна захоронения Григория Распутина https://otari.mirtesen.ru/blog/43515363820/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!