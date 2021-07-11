Голые перуанские собаки, которых древние считали исчадием Ада возвращаются

Перуанская голая собака (или «Perro peruano sin pelo» по-испански) имеет блестящую кожистую морщинистую кожу и несколько участков шерсти на теле. Сегодня эта порода признана официальной, а 12 июня отмечается День голой перуанской собаки. Однако, согласно древним источникам, менее трёх десятилетий назад эта порода собак находилась на грани вымирания.

Ещё не так давно этот вид был на грани исчезновения. \ Фото: google.com.ua.

Хранители древних пирамид. \ Фото: bbc.news.



Согласно PrimitiveDogs.com заводчики называют этот безволосый вид «примитивными собаками», потому что их генетика оставалась в значительной степени неизменной на протяжении тысяч лет существования. А один из заводчиков и вовсе дошёл до того, что назвал их «столь же важными, как Мачу-Пикчу» для перуанской культуры.

Собаки были изображены на керамике культуры Моче, датируемой приблизительно 750 г. н.э., а также в искусстве культур Вари, Чиму и Викуса, сообщая археологам, что культуры доинков в течение тысячелетий ухаживали за этой необычной породой по всей перуанской Северной прибрежной зоне. Ко всему прочему, этим собакам не разрешалось есть у инков, а испанские завоеватели считали их дьявольскими, потому что они были «уродливыми».

Несмотря на свой внешний вид, это собака невероятно добра, умна и дружелюбна. \ Фото: google.ru.





Уака Пуклана

Достояние и гордость Перу. \ Фото: ridus.ru.







Из слов археолога Huaca Pucllana Миреллы Ганозы, становится ясно, что в 2006 году перуанское правительство объявило собаку «важной частью культурного наследия страны и что по крайней мере один представитель этой породы должен жить в каждом археологическом музее вдоль перуанского побережья». Цель заключалась в том, чтобы вернуть часть перуанской культуры, прежде чем она полностью исчезнет. «Мы начали понимать, что иметь их здесь - значит иметь что-то своё», - говорит она. «Это способ показать нашу идентичность». Так что, в настоящее время, эти ранее, якобы жутко некрасивые собаки, приветствуют посетителей в древней до-инкской пирамиде Уака-Пуклана, расположенненной в районе Мирафлорес в центральной части Лимы, Перу, которая была построена культурой Лимы около 500 года нашей эры. Таким образом, путешественники, посещающие это место, могут лично познакомиться с этой уникальной породой!

Глаза, полные любви и преданности. \ Фото: ancient-origins.net.

Сатанинские существа

Хранители пирамид. \ Фото: ru.wikipedia.org.





Перуанская голая собака когда-то была основной частью культуры страны, начиная с доколумбовых времён и на тот момент они были обычным явлением. Но, когда испанские конкистадоры прибыли на берега Перу в 1532 году с жаждой золота и серебра и целью уничтожить коренную культуру страны, заменив её католицизмом, их ждал весьма своеобразный сюрприз. Увидев голых собак, они сказали, что столь уродливая порода – с их естественно торчащими изо рта зубами и языками, а также пучки волос и россыпь морщин и бородавок, испещряющих чёрную, коричневую и пятнистую кожу – является чем-то злым, и что это исчадие ада срочно нужно истребить.

Во времена Колумба этих собак считали исчадием Ада. \ Фото: google.com.



«Они верили, что в этих собаках есть что-то зловещее, потому что они такие странные», - говорит Мирелла. На протяжении веков собаки медленно вымирали и исчезали из общественного сознания. Они больше не были любимыми перуанскими домашними животными, а стали лысыми уличными собаками, которых следовало игнорировать, отделяя от культуры. Ганоза вспоминает, как в детстве им говорили, что они были «perros chinos», китайские собаки, привезённые с волной иммигрантов в XIX и XX веках.

Переломный момент

Эта порода до сих пор обитает у древних пирамид. \ Фото: desktoglory.com.





Но это начало меняться в 1990-х годах, когда движение медленно закрепилось, чтобы вернуть собак, и perros peruanos sin pelo снова начали входить в дома и сердца перуанцев. Когда перуанское правительство установило закон, требующий, чтобы собаки, такие как Сумак и Мунай, жили в местах археологических музеев, это стало поворотным моментом. Сегодня эту породу широко обожают по всему Перу и за пределами страны. В стране был создан Национальный комитет по защите безволосой перуанской собаки и 12 июня - в день, когда собака была признана официальной породой - отмечается День безволосой перуанской собаки. Сумак и Мунай - любимы среди туристов и работников парка. Они бегут вдоль его забора, лают на проходящих мимо собак и людей.

Одна из самых древних пород в мире. \ Фото: google.com.





Сумак и Мунай. \ Фото: Megan Janetsky/BBC News.





Одетый в футболки цвета перуанского флага, трёхлетний Сумак игриво прыгает вокруг работников парка, в то время как десятилетний Мунай подходит к туристам за любовью, нервно поджав хвост после чего люди следуют за археологами, поскольку они продолжают раскопки руин, и гиды иногда останавливаются, чтобы объяснить историю породы. А ещё они воспринимают пятидесятитрёхлетнюю работницу парка Делию Зоми Хьюмон в качестве «мамы», которая обнимая Сумака на руках, рассказывает увлекательную историю о том, как они реагируют на неё, при этом наблюдая за тем, как собака игриво жуёт рукав её жакета: «Утром я убираю их лежаки и готовлю еду. Мне также приходится чистить загоны для других животных, лам, и они всегда следуют за мной. Несмотря на своенравный характер, эти двое очень любят меня». И несмотря на то, что перуанские собаки постепенно обретают любовь и заботу, тем не менее, они всё ещё находятся под угрозой исчезновения. Кто знает, может в скором времени этот удивительный и по-своему прекрасный вид, и вовсе исчезнет с лица Земли, оставив после себя лишь отголоски ветхой истории…

По материалам сайтов ancient-origins.net и bbc.news



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