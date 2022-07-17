Русский каганат: стертое из истории начало Руси

Откуда пошла русская земля? Все мы знаем о пришествии варягов, о летописце Несторе, о Повести Временных Лет. Но мало кому (кроме специалистов) известно, что еще до призвания варягов на территории Восточной Европы существовало государство неких русов. Его правителей «свои» и «проезжие» до XI века включительно именовали «каганами». Судя по рассказам о стране русов, она претендовала на равное значение с ближайшими соседями: остатками Аварии, Византией, землей мадьяр и землей славян. Частью какой системы она была? Взглянем на историческую проблему без какой-либо интерпретации источников…

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Первая страница оригинала издания «Варяги и Русь» С. Гедеонова (1876 г.). Архив автора

Термин «русский каганат» ввел в широкое обращение Степан Гедеонов – директор императорского Эрмитажа. Он проявил себя как драматург, искусствовед и историк. В свое время этот разносторонний человек руководил археологической комиссией Академии художеств. Он же написал любопытный трактат «Варяги и Русь» (в двух томах). Получил премию.

Многим, наверное, знакома самая известная фраза из представленного сочинения: «Ни одно из начальных явлений нашей древней истории не утверждено на доказательствах более положительных, официальных, независимых друг от друга.

Русский каганат в 839-871 годах вернее призвания варягов, договоров Олега, Игоря и Святослава, летописи Нестора. Существование русского каганата в IX веке неоспоримый исторический факт». До нынешнего времени существование названной только что страны отвергалось или игнорировалось учеными.

Самое любопытное, что в нынешнем (свободном от каких-то идейных запретов) столетии никто из академических и даже половины альтернативных историков уже не отвергает факт наличия русского каганата. Просто его не хотят предъявлять широкой общественности – как, например, другие феномены начального периода русской истории. И действительно. Как-то неудобно ведь получается. Каганами-то должны быть степняки, а не наши с вами предки. Мол, нельзя допускать путаницы – портить аутентичность… А то, глядишь, так придется признать, что некоторые из наших далеких пращуров еще и снаряжали караваны для торговли в Хазарии (верблюдов навьючивали). Парадокс? А ведь это действительно так (почитайте свидетельства арабских путешественников)…

Посольство из Русского каганата в представлении художника. Источник –

Бертинские анналы

Имеется в виду одна из официальных хроник Франкской империи. В 839 году этот источник впервые указывает на существование Русского каганата. «Хакан народа Рос». Правду не утаить.

Выдержка из рассказа о поездке посла Византии ко двору Людовика Благочестивого. Архив автора

Письмо Людовика II

В 871 году очередной Людовик пишет ответ византийскому базилевсу Василию I, опять указывая некоего хагана. Chaganum vero nos prelatum Avarum non Gazanorum aut Nortmannorum nuncupari repperimus neque principem Vulgarum sed regem vel dominum Vulgarum. То есть очередной Людовик соглашается, что «каган народа Рос» ничем не отличается от воинственных скандинавов. Таким образом, Франкия знала, что русы существовали до призвания варягов. Что они ничем не отличались (в глазах конкретно франков) от этих самых варягов… Так как титул каган присущ еще и аварскому предводителю (франки тогда добивали аваров), Людовик призывает адресата не путать кагана-северянина с аварином, или с ханами кочевников…

Анонимная географическая записка 870-890-ых годов

Этим общим названием источниковеды пометили упоминания выражения хакан рус (خاقان روس‎). Оно встречается в произведениях подданных Арабского Халифата (некоторые из них персы). Имеются в виду ибн Руста, Гардизи, ал-Марвази, Худуд аль-алам. Мол, русы отличаются от славян. Обитают они на острове протяженностью в 3 дня пути, покрытом лесами и болотами.

Надпись на стене Софийского собора в Киеве

А тут вообще без комментариев. «Спаси, Господи, кагана нашего».

Та самая надпись, появившаяся в XI веке. Архив автора

Слова первого русского митрополита Иллариона

Вполне достаточно свидетельств, подтверждающих, что Илларион именовал каждого из великих князей (Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого: отца и сына из династии Рюриковичей) «великий каган нашей земли», «благоверный каган», «благоверный каган наш» и так далее. Эти слова вы найдете в «Слове о законе и благодати» и в «Исповедании веры». Помните: НАШ каган.

«Слово о полку Игореве»

Наконец, и в XII столетии титул еще упоминается. В указанном литературном произведении автор именует каганом князя Тмутаракани Олега Святославича. Он являлся правителем просторного удела Руси в последних годах XI века. Следовательно, каганы были реальностью нашей истории, как минимум, с первой трети 9 века по конец 11 века включительно.

Так мог выглядеть рынок в одном из городов многонациональной Хазарии. Архив автора

Вывод

Как бы ни старались многие деятели «замять» документированный разными народами Евразии факт, он никуда не денется. Часть ученых предполагает, что «каганами» в «империи» Ал Хазар ее жители именовали правителей всех независимых областей, сюда входивших. Хазария была не тем, о чем многие думают (начитавшись хвастливого письма царя Иосифа о «подчинении» народов). Это было огромное торговое пространство, связанное, к тому же, единой внешней политикой.

Источник

А вы знали об этом?

В Древнем Риме одну сережку в ухе носили не воины, а рабы. Спустя века эта традиция прижилась и у пиратов. Гораздо позднее у донских казаков одна серьга в левом ухе у мужчины означала, что он — единственный сын у матери. Если казак носил одну серьгу в правом ухе, все знавшие этот символический язык понимали, что он — последний в роду. Убить такого казака означало прервать целый род. В Московском царстве мода на ношение сережек мужчинами стала постепенно изживать себя. Совсем не популярными они были в петровские времена. Тогда у высшей знати появилось новое увлечение — пышные надушенные парики, из-под которых сережек вообще не было видно. Простолюдины, не имевшие денег на парики, продолжали щеголять в сережках. Ношение одной серьги для холопа символизировало его принадлежность хозяину. Во время царствования Павла I их стали носить военные. Причем, носили они женские сережки, подаренные любимыми дамами. Так красавицы стремились защитить своих мужчин от шальной пули.

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