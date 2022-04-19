10 Таинственных пожаров, вызванных призраками

В некоторых случаях причина пожара очевидна: поджог, плохая проводка, небрежно брошенная сигарета, малыш, играющий со спичками. Но иногда причина пожара остаётся тайной, может быть, сверхъестественной, результатом недовольства сердитого духа или полтергейста, мучающего живых. Вымысел или настоящее преследование приведениями? Судить вам. Ниже представлены десять случаев, в которых причиной пожара послужили.

10. Саша К., украинский мальчик-полтергейст (1987 год)





Жители деревни Енакиево на Украине стали бояться маленького мальчика, известного только по имени Саша К. В его близи стали происходить странные явления, включая спонтанные пожары, взрывающиеся лампочки, был даже случай, когда холодильник сам по себе перевернулся вверх тормашками.



Когда у отца Саши случился нервный срыв и соседи в панике вызвали полицию, мальчика забрали в Москву, где его обследовал физик. Доктор Адриянкин нашёл два возможных объяснения происходившему: 1) под влиянием духа Саша излучал энергию, которая вызывала спонтанные пожары и поджигала газ вблизи него. Либо 2) в этом был замешан полтергейст и точка. Дальнейшая судьба Саши неизвестна.

9. Явление призраков в семье Хитчингсов (Hitchings Haunting) (1954 год)





В лондонском районе Бэттерси (Battersea) семью Хитчингсов четыре месяца терроризировали внезапные пожары и другие явления, такие как стуки и фантомные прикосновения пальцев к их одежде. Хуже всего было то, что паранормальные явления, казалось бы, сконцентрировались на их пятнадцатилетней дочери Ширли (Shirley). В одном из случаев загорелась кровать Ширли. В другом случае дух видимо бросил одежду на электрическую плитку и включил её, несмотря на то, что устройство подачи электричества к плитке было отключено. Полтергейст по имени Дональд даже следовал за Ширли на работу и пугал её сотрудников.



Наконец, спиритуалист Гэри Хэнкс (Harry Hanks) провёл в их доме сеанс и сверхъестественная активность прекратилась.

8. Призрачные пожары в Тарпон Спрингс (Tarpon Springs) (1952 год)





Долгое время жители Тарпон Спрингс считали, что их город является одним из наиболее часто посещаемых призраками мест во Флориде и утверждали, что каждый год, когда ветер дул с юга, пожары начинались в одной и той же лесистой местности. Они утверждали, что пожары устраивали призраки.



В 1952 году «призрачный пожар» уничтожил 810 гектаров леса между общиной и Мексиканским заливом, и сотни граждан присоединились к добровольцам, тушащим пожар, чтобы пожар не добрался до их домов. Следователи, изучающие причины пожара, предпочли возложить вину на поджигателя, хотя никаких доказательств этому найдено не было и причина возгорания остаётся загадкой.



7. Отель Уиллоу (Willow Hotel) (1985 год)





В дни Золотой Лихорадки середины 19 века, Джеймстаун (Jamestown), штат Калифорния был известен как «Врата к Кладу» (Gateway to the Mother Lode) и отель Уиллоу сохранил всю красоту этого места, несмотря на то, что в нем, по-видимому, водятся призраки. Считается, что злобный полтергейст поджигал этот исторический памятник пять раз. Наиболее впечатляющим был пожар, случившийся в 1985 году, когда таинственное зарево сожгло здание и уничтожило близлежащие магазины.



Медиумы-следователи и те, кто видел призрака, утверждают, что полтергейст является сердитым духом шахтёра, погибшего в рухнувшем золотом руднике под отелем. Виновником может также быть один из тех людей, кто умер в 1896 году, когда в городе вспыхнул пожар и девять жилых зданий были взорваны, чтобы сохранить отель Уиллоу.



6. Ферма Уилли (Willey Farm) (1948 год)





Семья Уилли из пригорода Макомба (Macomb), штат Иллинойс, перенесла сотни пожаров в течение двухнедельного периода. Пожары разрушили их дом, два амбара и повредили фермерскую молочную. Необъяснимые пожары начинались как коричневые пятна на обоях, которые вспыхивали пламенем. В течение следующей недели они погасили более двухсот возгораний только в доме – и в нём не было проведено электричество, что исключает возможность возгорания от неисправной проводки.



Семья Уилли переехала на время во временную палатку, прямо на следующий день, их дом сгорел в огромном пламени. На следующий день сгорел первый амбар. Расследование пожарно-технического эксперта штата не дало никаких результатов, хотя представители военно-воздушных сил США считают, что пожары могли быть вызваны радиоволнами, радиоактивностью, природным газом или же «атомной энергией».



5. Огненный призрак из Каледонии Миллс (Caledonia Mills) (1922 год)





Ферма Александра МакДональда (Alexander McDonald), находящаяся в Каледонии Миллс, в провинции Новая Шотландия (Nova Scotia), стала местом происшествия серии необъяснимых пожаров и других явлений, связанных с полтергейстом. События происходили вблизи приёмной дочери семьи, по имени Мэри Эллен (Mary Ellen), шестнадцатилетней девушки-инвалида, с уровнем психического развития равным уровню четырёхлетнего ребёнка.



Инциденты, которые расследовал доктор Уолтер Принс (Walter Prince), из Американской Ассоциации Экстрасенсов (American Psychical Association), включали в себя нахождение скота, закрытого в хлеву со связанными вместе хвостами, огромное количество пожаров неизвестного происхождения в фермерском доме, а также удары по рукам от невидимого нападавшего. Доктор Принс посчитал, что все эти вещи делала Мэри Эллен, но она не была в них виноватой, так как она была одержима «бестелесной сущностью».



4. Пожары семьи Мтембу (Mthembu Fires) (2011 год)





В Хоупвелле (Hopewell), находящемся неподалёку от города Торнвиль (Thornville), Южная Африка, главный дом семьи Мтамбу и всё их имущество были уничтожены в качестве кульминации двухнедельного ужаса, навеянного таинственной сущностью. Происшествия начались, когда мать, Машоба (Mashoba), проснулась в горящей кровати, причём часть матраса была уже съедена огнём. Более разрушительные пожары случились в четырёх других спальнях. Загорелся даже дом на другой стороне улицы, принадлежавший её дочери. Пожарник наблюдал своими глазами спонтанно начавшийся пожар.



Никто из следователей так и не смог найти официальную причину возгорания. Последний пожар вышел из-под контроля, и его не смогли потушить добровольцы. Он сжёг главный дом дотла, но семье к счастью удалось вовремя выйти из него.



3. Огненный полтергейст из Алабамы (Alabama Fire Poltergeist) (1958 год)





Калвин Так (Calvin Tuck), его жена и шестеро детей прошли испытание огнём, когда их четырехкомнатный дом (не подключенный к электричеству) стал объектом нападений полтергейста. За короткий период в доме произошло 52 возгорания. Некоторые из них произошли на глазах у свидетелей, которые сказали, что пламя было красным по цвету и пахло серой. Один из самых странных инцидентов случился тогда, когда внезапно загорелась буханка хлеба, лежавшая на столе.



Когда дом был уничтожен пламенем, вышедшим из-под контроля, семья переехала на новое место жительства, но пожары продолжились. Они переехали в третий дом. Пять возгораний случилось в первый же день. Когда четвёртый по счёту дом, в который они переехали, стал возгораться, власти выудили «признание» из одного из детей, однако в этом «признании» сомневались многие свидетели, включая офицеров полиции, пожарников и репортёров.



2. Пожар, преследовавший малазийскую бабушку (Fire Haunted Malaysian Grandmother) (2011 год)





В деревне под названием Кота Бару (Kota Baru), 78-летняя бабушка Зайнаб Сулайман (Zainab Sulaiman), оказалась атакованной целым рядом странных, спонтанных пожаров в её собственном доме. За короткий промежуток времени случилось более двухсот возгораний, которые, по мнению множества людей, были вызваны полтергейстом или «джинном». Предметами возгорания в основном становились предметы одежды, коврики для молитв и матрасы.



Её проблема стала настолько хорошо известной в области, что американская пара, путешествующая неподалёку, посетила её дом, и предложила свою помощь в изгнании духа (Зайнаб отказалась). Австралийский писатель планировал посетить Зайнаб и задокументировать загадочные явления. Наконец, после усилий тайского медиума и группы местных охотников за приведениями, которым так и не удалось избавиться от полтергейста, мастер-спиритуалист посетил её дом, чтобы прогнать вредоносную сущность, и пожары прекратились.



1. Полтергейст из Флэтрока (Flatrock Poltergeist) (1954)





Испытания Майка Парсонса (Mike Parsons) и его семьи начались, когда его жена обнаружила словарь, тлеющий в деревянной коробке, причём всё дерево вокруг него осталось несгоревшим. Затем на кухне загорелся мешок с сахаром, но огонь погас, как только Майк коснулся мешка. Последующие инциденты включали в себя спонтанное возгорание куклы, сидящей посреди комнаты, возгорание коробки, которое проделало отверстие в комоде, и пожары, начинавшиеся в углах спальни, в которой не было электричества и камина.



Расследование инцидентов исключило преднамеренный поджог, но так и не дало результатов в поиске причины возгораний. После того как священник посетил дом и благословил его, пожары прекратились. Этому явлению так и не было найдено объяснения.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2459716881344104648/

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