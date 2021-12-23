Как бывшая гетера стала римской императрицей и христианской святой

Основным источником сведений о жизни византийской императрицы Феодоры является трактат Прокопия Кесарийского «Тайная история». Увы, его никак нельзя назвать ни достоверным, ни беспристрастным. Автор был личным секретарём полководца Велизария и писал официальные исторические труды, такие как «История войн» в 8 томах. А для развлечения, в свободное от работы время, он собирал всякие слухи и сплетни о супруге правящего императора, как правило скабрезного или скандального содержания. При жизни Прокопий вообще не собирался издавать свой труд, его обнаружили в архивах лишь в XVII веке.

Святая Феодора в раю читает «Тайную историю»

«Тайной историей» эту книгу назвал издатель, изначальный заголовок трактата: «Anekdota». Французский философ Ренан, живший в XIX веке, назвал описанное Прокопием общество «миром отравителей, убийц и необузданных безумцев» и это действительно так. Разумеется, Феодора там выставлена в самом негативном виде. Однако, даже со слов этого крайне пристрастного автора, вырисовывается образ весьма незаурядной женщины.

Гонки колесниц в Константинопольском цирке. Картина современного художника

По словам Прокопия, Феодора с юных лет росла среди циркачей, каковыми были и её родители.

Оба её отца, родной и приёмный, работали укротителями. Родного отца Феодоры убил медведь, когда ей было всего четыре года. Мать вторично вышла замуж, но денег семье не хватало и сёстры, включая малолетнюю Феодору, были вынуждены участвовать в эротических представлениях. Разумеется, сам Прокопий их за это осуждает, но из его текста следует, что гетерой Феодора стала не по своей воле, а из-за трудных жизненных обстоятельств.

Гетера. Современный косплей

Молодая актриса привлекала посетителей не только лишь красотой юного тела. Прокопий отмечал: «Была она необыкновенно изящна и остроумна. Из-за этого все приходили от неё в восторг». Действительно ли Феодора в ранней молодости зарабатывала на жизнь именно таким ремеслом, которое ей приписывает автор «Тайной истории»? Скорее всего — да. Епископ Иоанн Эфесский, её современник, упоминает о её прозвище «Феодора из борделя», а православный епископ XVII века Димитрий Ростовский писал о святой Феодоре, что она «была сначала грешницей, но потом раскаялась».

«Образ святителя Димитрия Ростовского». В.Л. Боровиковский, 1825 г.

О подобном прошлом свидетельствует и её деятельность, когда она стала императрицей. Византийский историк Иоанн Малала пишет: «Благочестивая Феодора после других своих добрых дел сделала следующее. Содержатели притонов шныряли вокруг, высматривая повсюду бедняков, имеющих дочерей, и, дав им обещания и немного номисм, они забирали тех [девиц] якобы на воспитание. [Сами же] выставляли их публично, пользуясь их несчастьем и получая низкую выгоду от [продажи] их тел. Таких содержателей притонов она [Феодора] повелела разыскать со всей тщательностью. …благочестивая василиса, дав деньги, освободила девиц от ярма горького рабства, повелев, чтобы не было содержателей притонов, а девиц, одарив одеждой и дав по номисме, отпустила».

Юстиниан. Арт из компьютерной игры Sid Meier's Civilization V

Императрица Феодора по собственной инициативе открыла «монастырь раскаяния» на берегу Босфора, где давали приют бывшим гетерам. Судя по этим поступкам, Феодора очень хорошо знала о жизни данной категории византийских женщин и сочувствовала им. Самой ей повезло встретить на жизненном пути 40-летнего военачальника крестьянского происхождения по имени Юстиниан, который вскоре стал императором. Чтобы обвенчаться с любимой, он даже пошёл на изменение закона Константина Великого, запрещавшего браки знати с актрисами и дочерьми актрис.

Феодора со свитой. Мозаика на базилике Сан-Витале. Италия, Равенна, VI в.

Каким же образом императрице удалось стать ещё и христианской святой? Феодора активно участвовала в управлении Византийской империей, в том числе и в церковных вопросах. Причём её влияние было настолько благотворным, что уже при жизни такие авторитетные личности как епископ Эфеса Иоанн и патриарх Антиохии Северий называли её «правоверной царицей». Христианские летописцы последующих веков полностью с ними согласны. Михаил Сириец в XII веке утверждал, что Феодора не только сама заботилась о нуждах церкви, но и побуждала к тому же своего супруга.

Феодора уговаривает Юстиниана дать отпор мятежникам. Современная иллюстрация

Православная церковь канонизировала святую Феодору в лике благоверной, то есть признала её жизнь праведной. Как супруга императора Юстиниана, также канонизированного, она считается защитницей православия. И даже её ненавистники признавали ключевую роль, которую Феодора сыграла во время восстания «Ника», призвав своего супруга быть мужественным и дать отпор мятежной черни. При подавлении этого восстания погибло более 30 тысяч человек, но в случае победы его вождей вся Империя погрузилась бы в пучину анархии и гражданской войны.

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