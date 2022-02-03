Улитки-убийцы, на счету которых 200 000 человеческих жизней каждый год

Можно ли поверить в то, что брюхоногий моллюск, ставший синонимом медлительности, способен ежегодно убивать до 200 000 человек?

Как действует коварный враг человечества?

Пальму первенства в рейтинге смертоносности «безжалостные» улитки уступают лишь комарам – переносчикам малярии, желтой лихорадки и энцефалита. Их жертвами каждый год становятся около 600 тыс людей во всем мире. Кровососущие насекомые контактируют с кровью, поэтому их «способ убийства» не так удивителен.

Небольшие пресноводные улитки, обитающие в водоемах тропиков и субтропиков, способны заразить человека таким паразитарным заболеванием, как шистосомоз. По риску возможной смертности эту патологию можно сравнить с малярией.

Жизненный цикл шистосом начинается с попадания яиц в воду вместе с продуктами жизнедеятельности зараженного человека или животного. Затем из них появляются крохотные личинки мирацидии, способные передвигаться в жидкой среде благодаря биению ресничек. Их промежуточными хозяевами становятся моллюски, обитающие в пресноводных источниках, в т.ч. и улитки. Личинки проникают в структуру тела моллюска, где проходят первую фазу развития. Достигнув следующей стадии, из улиток появляются свободноплавающие церкарии, поражающие водоплавающих птиц, водных и полуводных млекопитающих, а также людей.

При контакте с кожей паразиты внедряются в нее, перемещаются в область внутренних органов. На этом этапе гельминты прекращают миграцию, базируясь в кровеносных сосудах ЖКТ или мочевого пузыря, где превращаются во взрослую особь и откладывают яйца. Шистосомы в конечной стадии развития достигают 20 мм в длину и способны произвести до 600 млрд яиц за цикл. Продолжительность жизни одной особи варьируется от 3 до 30 лет! Заразиться можно даже просто ступая босыми ногами по инфицированной воде. По симптоматике, проявляющейся через 2-8 недель с момента заражения, шистосомозм напоминает простудное состояние с признаками острого, так называемого, «дерматита купальщиков». Это объясняется ответной реакцией иммунной системы на воспалительный процесс и разрушение тканей. Зараженного человека беспокоит сухой кашель, лихорадка, гипертермия, сыпь и непрекращающийся зуд.



К счастью, заболевание лечится, но при несвоевременном обращении к врачу и неправильно подобранной терапии способно вызывать тяжелые патологии, а также летальный исход.

Кто в зоне риска?

По данным ВОЗ в мире около 207 млн. людей в 74 странах, заражены шистосомозом. Ежегодно риску инфицирования подвергается более 700 млн. человек, контактирующих со стоячей или слабо-проточной водой. В первую очередь такая опасность угрожает жителям бедных и малоразвитых стран с ограниченным доступом к безопасным питьевым источникам и ненадлежащим уровнем санитарии.

Кроме того, в северо-восточных регионах Бразилии, а также Африке, распространению паразитарного заболевания способствуют переселение беженцев и миграции населения. Любители острых ощущений, отправляющиеся в путешествия на лоно дикой природы, также неосознанно рискуют своим здоровьем.

Единственный способ обезопаситься – принять профилактические меры. На территориях с высоким риском заражения медицинскими сообществами ограничивается доступ для купания в естественных водоемах и ведется санитарное просвещение населения.

На протяжении нескольких тысяч лет улитки выступали символами терпения, неторопливости и плодородия для разных народов мира. Но кто бы мог подумать, что безобидный моллюск способен нанести смертельный вред человечеству? Отправляясь в отпуск к берегам неизведанной природы, будет не лишним проявить осторожность, чтобы помимо ярких впечатлений не привезти такой «подарок» от тропической улитки.