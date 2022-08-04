Синайский кодекс: зачем СССР продал рукопись Библии за бесценок

До сих пор Синайский кодекс считается одной из самых уникальных рукописей Библии. По сути, манускрипт не имеет цены. Однако Советская Россия предпочла продать этот литературный памятник. Разрешил обменять кодекс на валюту лично Иосиф Сталин.

Обнаружение манускрипта

Монастырь Святой Екатерины на горе Синай или попросту Синайский мужской монастырь, относящийся к Иерусалимской православной церкви, как утверждает Надежда Ионина, автор издания «100 великих монастырей», знаменит прежде всего своей уникальной библиотекой. По своей ценности документы, хранящиеся в Синайском монастыре, уступают разве что библиотеке Ватикана. Поэтому неудивительно, что легендарный греческий манускрипт, датированный IV веком, был обнаружен именно здесь. Примечательно, что первые несколько листов немецкий ученый Константин фон Тишендорф нашел в 1844 году в корзине, где лежали бумаги, якобы предназначенные для растопки печи.

Как пишет Сергей Шестак в своей книге «Символ веры. История догматов Христианской церкви», когда Тишендорф рассказал монахам о том, что они собирались сжечь, те тут же поместили книгу в библиотеку. После этого рукопись изучил и описал отец Порфирий Успенский. Тишендорф пытался увезти Синайский кодекс из монастыря, но ему удалось это сделать только в 1859 году, когда ученый заручился поддержкой российского императора. Впрочем, если верить Елене Осокиной, автору книги «Небесная голубизна ангельских одежд», на самом деле монахи манускрипт одолжили лишь на время. Тем не менее кодекс на гору Синай уже не вернулся. В качестве утешения в монастырь была отправлена факсимильная копия.

Приобретение кодекса Британским музеем

Так Синайский кодекс, который содержал Новый Завет и многие книги Ветхого Завета, оказался в Петербурге. Однако в России манускрипт «провел» всего 75 лет. В 1933 году советское правительство решило продать бесценный памятник. Тот факт, что эта процедура была проведена по указанию Сталина, у историков сомнений не вызывает. Сохранился документ за подписью вождя следующего содержания: «Обязать товарища Бубнова (наркома просвещения) выдать Наркомвнешторгу рукопись библии «Синайский кодекс» и разрешить НКВТ продать ее». Текст данного поручения приведен в издании «Монфокон: исследования по палеографии, кодикологии и дипломатике» под редакцией Б. Л. Фонкича.

Стоит отметить, что по данным Архимандрита Августина (Никитина), автора издания «Русские паломники у христианских святынь Египта», Синайский кодекс желали приобрести для США сенатор штата Техас Гарри Дарвин, а также известный букинист Вольф Розенбах. С последнего СССР запросило сумму вдвое большую той, за которую в итоге манускрипт получил Британский музей. Такой шаг, по мнению некоторых исследователей, объяснялся тем, что Советская Россия предпочла книжному спекулянту Розенбаху научное учреждение. Как бы то ни было, за кодекс упомянутый музей заплатил 100 тысяч фунтов стерлингов.

Продажа других предметов искусства

По мнению А. Г. Дунаева, составителя издания «Писания мужей апостольских», продажа Синайского кодекса навсегда останется в истории как одно из самых позорных деяний коммунистического режима. Дунаев уверен в том, что вырученные в результате данной сделки деньги были истрачены не только на нужды мировой революции, но и ушли на обогащение ее лидеров. Впрочем, рукопись была далеко не единственным достоянием России, которое перекочевало за рубеж. Так, были проданы многие предметы искусства, хранившиеся в Эрмитаже, в том числе полотна таких известных художников как Рубенс, Тициан, Ван Дейк, Рембрандт, Рафаэль.

Однако, как пишет А. В. Сульдин в издании «История СССР. Хроника великой страны. 1917-1991», в 1933 году на заседании Политбюро было решено прекратить экспорт картин из Эрмитажа и других музеев без особого на то распоряжения специальной комиссии. Поводом для такого решения стала служебная записка от журналиста и партийного деятеля Алексея Стецкого, адресованная секретарю ЦК ВКП(б) Кагановичу. По словам Стецкого, буржуазная пресса подняла вокруг продажи ценностей из СССР большой шум, благодаря чему условия для подобных сделок стали невыгодными, а потому некоторые уникальные экспонаты были переданы на Запад в буквальном смысле за бесценок.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Разве можно простить большевикам стремление заменить христианскую религию полностью большевистской? Разве можно простить большевикам осквернение и разрушение 5 декабря 1931 г. храма Христа Спасителя для строительства на его месте "главного здания страны" – Дворца Советов ? Разве можно простить их за то, что они продали англичанам бесценную реликвию христианства – древнейшую рукопись Библии «Синайский кодекс», датируемую IV веком нашей эры?

Разве не кощунство, когда большевики, борясь с религией, традиционные церковные обряды крещения переделали в коммунистический ритуал под названием «звездины», согласно которому имена святых вытеснялись именами героев-большевиков, а старинные русские имена – новыми, советскими (Октябрина, Марксина, Энгельсина и т.д.)?Рожденных же в новое советское время детей теперь называли странными, на взгляд нормального современного человека, именами. Самую обширную почву для подобных новоявлений предлагали неадекватные авторитетные вожди, революционные деятели и герои из народа. Атмосферные имена, как правило, составлялись по первым буквам имени-фамилии, из нескольких фамилий, а иногда это был сокращенный лозунг или отражение достижений советского общества. Так в СССР появились Марлены (Маркс+Ленин), Нинели (Ленин в обратном прочтении), Лениоры (ЛЕНин И Октябрьская Революция) и даже Луиджи, расшифрованное новой культурой как «Ленин Умер Идеи ЖИвы»!Подобного маразма не знала история человечества !

Разве не кощунство, когда большевики считали, что на красоту в градостроительстве уходит слишком много денег, а культурное наследие, оставшееся с прошлых веков, нет необходимости сохранять! Например, к XXII съезду ЦК КПСС по указу Хрущёва стали готовиться к постройке Кремлевского Дворца.Причем, этот бездарный колхозник не хотел, чтобы здание построили вне Кремля и даже не согласился на место, оставшееся после разрушенного Храма Христа Спасителя.В итоге пришлось частично разрушить старые постройки внутри Кремля: Оружейную палату 1807-1810 гг., офицерские казармы времен Николая I. Потом, когда в 1962 году Хрущев подписал указ о новой волне сносов церквей и храмов, была уничтожена греческая церковь Дмитрия Солунского, прекраснейшее здание, единственное в своем роде. На ее месте в Ленинграде построили киноконцертный зал «Октябрьский».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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