Что такое православный социализм?

Православный социализм - это особый социальный строй, достижение которого является земной целью российской истории. Этот строй характеризуется двумя главными чертами. Его идеология - православная. Т.е. принципы жизни государства основываются на евангелии и христианских заповедях. А Экономика - социалистическая (сталинская), с общественной собственностью на средства производства, плановым способом управления хозяйством и монополией на внешнюю торговлю.

Важно отметить, что концепция православного социализма предполагает два уровня общественной структуры. Первый уровень - государственный. Он кратко охарактеризован выше. Это уровень социальной справедливости. Находясь на этом уровне, человек получает зарплату по труду и социальные пособия. Так живет большинство.

Но есть еще общинный уровень - трудовые православные общины. Это сугубо добровольные сообщества единомышленников, где осуществляется более высокий, чем в остальном обществе духовно-нравственный уровень - уровень братства. Это островки православного коммунизма. В экономическом смысле общины встроены в общегосударственный хозяйственный план.

Оба уровня не являются конкурирующими, а наоборот поддерживают друг друга.

Трудовые общины являются образцом для всех остальных жителей; а государственный уровень организационно помогает общинам.

Церковь находится в симфонии с государством. Симфония предполагает, что Церковь будет поддерживать идеологию православного социализма своей проповедью, а также обсуждать вместе с государством наиболее важные проблемы общества. Самые важные законы визирует Патриарх. Государство организационно и, возможно, материально поддерживает Церковь, а также обеспечивает ее безопасность и способствует лидирующему положению среди всех конфессий России. Функции Церкви при православном социализме расширяются. Помимо проповеди традиционного учения о личном спасении, Церковь исповедует христианство как универсальную истину, как путь к созиданию благодатного общества. Более того, Церковь вырабатывает новые формы миссии, осуществляя проповедь в широких слоях общества и тем самым обеспечивая (по возможности) идеологическую сплоченность общества.

Православный социализм и богословие

Православие и социализм успешно сочетаются друг с другом, причем именно потому, что обе компоненты занимают разные ниши. Православие - это мировоззрение, а социализм - экономический уклад (не более). Вот православие и ислам - несоединимы, поскольку являют мировоззрения, причем существенно разные. Наоборот, православие и социализм, представляя разные стороны бытия человека, дополняют друг друга.

Православный социализм укоренен в Евангелии. Впервые православный социализм (коммунизм) был реализован в первохристианской Иерусалимской общине. Святые отцы горячо одобряли произошедшее там и сами (св. Иоанн Златоуст) развивали идеи о духовном приоритете общественной собственности перед частной. Позже Появился замечательный общинный опыт общежительных православных монастырей. Православный социализм является развитием всех этих традиций.



Православный социализм и общество любви

Православный социализм - вполне реальное общество. Такое же реальное, каким был советский социализм или строй Российской Империи до революции. В нем живут бок о бок и альтруисты и эгоисты. Поэтому это не общество любви, о котором мы все мечтаем. Нет, в основе своей это общество справедливости, где действует закон «кто не работает, тот не ест». Это общество, где закон, по возможности разумеется, препятствует греху и способствует добродетели. Уровень православных трудовых общин дает возможность альтруистам организовать свою жизнь на более высоких принципах, чем справедливость. Но это будут лишь острова любви; Общество же любви в больших масштабах возможно лишь после кардинального отделения овец от козлищ. Это будет только в конце времен. Поэтому в христианском социализме останется падшесть, останется грех, останутся болезни и смерть. Это далеко не рай на земле. Однако православный социализм - максимум того, что возможно построить в этом падшем мире в масштабах большого полного общества.

Почему православный социализм необходим

Сейчас наша общественная мысль совершенно определенно приходит к убеждению, что капитализм губит Россию. Уничтожает ее как физически, так и духовно. Для русской цивилизации капитализм - смерть, причем без вариантов. Поэтому, ради выживания нации необходимо изменить социальный строй (разумеется, легальными средствами).

Но дело не только в этом. Православный социализм - это одновременно реализация обеих идей: идеи социально-ориентированного общества, попытка осуществления которого была предпринята в СССР и идеи христианской империи, Третьего Рима. К сожалению, трагическое неумение совместить эти идеи до сих пор не позволили осуществиться их синтезу, который и есть русская идея, и есть осуществление замысла Господа о Святой Руси. Но Господь ждет от России выполнения своего предназначения: создания православного государства социальной справедливости. Россия призвана осуществить православный социализм.

Проблемы православного социализма

Скажем прямо: сейчас православный социализм отрицают и государство и Церковь. Про государство все понятно - ныне оно олигархическое и никогда не согласится на православный социализм. А вот с Церковью сложнее. Чтобы не повторяться, отошлем читателя к статье [1]. А здесь кратко констатируем, что отталкивание от православного социализма происходит из-за недооценки социальной проблематики: считается, что всякий социальный строй дает возможность спастись. Это верно, но такой взгляд является сугубо индивидуалистичным. Если же смотреть социально (статистически), то в смысле спасения общественные формации резко отличаются друг от друга. И лучшей реально достижимой является православный социализм.

Еще проблема: что делать с индивидуалистами-частниками. Ведь людей индивидуалистической направленности, желающих восстановления частной собственности - огромное количество, и если их интересы игнорировать, то социальная борьба обеспечена. Думается, для них надо оставить частнособственнический сектор. Пусть там останутся любимые ими занятия бизнесом. Но при этом необходимо обеспечить несменяемость социалистического строя. Для этого необходимо ограничить формы предпринимательства на законодательном уровне. Скажем, в виде производственных кооперативов. Такой своеобразный «отстойник» для частных собственников будет составлять третий, нижний слой социальной структуры.

Следующая проблема: бюрократия - не только государственная, но и церковная. Это - большая опасность. Против бюрократии одно спасение: гласность, открытость обсуждения. К сожалению, в наш век гласность стала политтехнологией, применяемой для разрушения общества. И может быть поэтому и государство и Церковь, наоборот, стремятся к непрозрачности своей внутренней жизни.

Наконец, воспитанный на нынешнем своеволии человек неизбежно столкнется с ограничениями на свободу идеологии. Обязательно начнутся крики: «свободу попирают!», «невольник - не богомольник» и пр. Ответим на это так. Безусловно, в православном социализме будет православное воспитание. Но принуждать верить во Христа никто заставлять не будет. Такие не принявшие православие люди либо будут существовать и работать в рамках осуществляемого государством общества справедливости, либо пойдут в частный сектор - кому что нравится. Разумеется, кто хочет остаться в мусульманстве, там и останутся. Тем более, что ислам ничуть не менее совместим с социализмом, чем православие. Но полного равенства религий быть не должно - русский народ составляет 80% населения России, и потому может и должен осуществить православное Царство.

Таким образом, ограничения на идеологию не будут более тех, которые были в христианских империях - России до революции или Византии.

Как это произойдет



Проблемы перехода к православному социализму столь серьезны, что ждать какого-то плавного некатастрофичного перехода к нему не приходится. Но воля Господа непреложна, и Он желает осуществления православного социализма, путь даже и на короткое время. Скорее всего, это произойдет следующим образом.

Сейчас Россия прочно села на иглу капитализма. Но капитализм - антирусская и антихристианская идея, и потому Господь такую Россию не приемлет. Вероятно, Он пошлет скорби, несчастья, войны. Это наказание свыше должно вразумить людей и заставить Россию все-таки выполнить свое предназначение.

Ныне война на пороге. Ибо для Запада настал час X - надо уничтожить Россию во что бы то ни стало. Войну чувствуют и в верхах и в низах, к ней готовятся морально и материально. Она будет на редкость жестокой - войной на уничтожение. Будет безумно трудно. Но, несмотря на очевидное превосходство сил противника, Россия победит. Ибо за ней правда.

Но помните, что сказал Господь: «Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец» (Мф.24,6). И после войны продолжится история России. И более того, именно тогда для нее может открыться путь возрождения. Это и будет воссоздание Святой Руси, о которой все время мечтает русский народ.

Но конечно, эгоисты и люди, ненавидящие общинный образ жизни никуда не денутся - они останутся в обществе. На время они затаятся, но после выступят мощной сплоченной группой. Поэтому победу православного социализма следует ожидать лишь на короткое по историческим меркам время - на годы. После он будет сломан (ломать - не строить), и история быстро покатится к своему завершению. Но, несмотря на то, что срок жизни православному социализму отведен небольшой, его осуществление будет исполнением пророчеств о Святой Руси.

Возможен вопрос: «если только на короткое время, то зачем копья ломать? Может быть, потихоньку доживем до антихриста при капитализме?» Тут необходимо обратить внимание на одно фундаментальное обстоятельство: в Царстве Божием будет коммунизм. В этом нет никакого сомнения. Ибо человек вне общества не может быть человеком. И когда Царство Небесное спустится на землю, когда будет Новое Небо и Новая Земля, будет новое общество. Какое? Неужели же капитализм с банками и биржами? Нет, конечно. Будет братство или другими словами, коммунизм. Такова воля Божия. Поэтому коммунизм - веление Божие, и Россия должна следовать этому пути.

Поэтому столь важно для людей подготовиться к этому образу жизни, «навыкнуть», - как говорил св. Ириней Лионский, - Богу, привыкнуть вмещать Его. Кстати, та же мысль ясно выражена в Писании. Вспомним Деяния апостольские. Там сначала Христос перед вознесением учил апостолов «в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян.1,3). И сразу после этого, прияв Духа Свята в Пятидесятнице, апостолы устроили Иерусалимскую общину, введя там православный коммунизм. Почему? Да потому, что именно этому научил их Христос. Иначе говоря, Христос говорил о Царстве Небесном как православном коммунизме. И апостолы, сразу по Его отшествии на Небо, бросились выполнять усвоенное от Христа. И мотивы их действий совершенно прозрачны. Первохристиане ждали скорого возвращения Христа на землю во втором Его пришествии, когда по велению Господа Царство Небесное спустится на землю. И они попытались воссоздать то, о чем учил Христос. И ясно для чего - для того, чтобы скорее навыкнуть новой жизни и встретить Христа подготовленными к грядущему Царству.

Вот почему столь спасительно воплощение в жизнь православного социализма, пусть даже и на короткое время.

Заключение. Политический строй православного социализма

Политический строй является вторичным по отношению к социальному строю - власть только обеспечивает поддержку существующей общественной формации и защищает ее от врагов. Однако вопрос устроения власти все же важен, и необходимо в заключение сказать об этом несколько слов. Лучшей формой правления для православного социализма является монархия. В этом вопросе не следует переоценивать фактор помазания на монарха на царство - как в Византии, так и в России миропомазание на царство официально никогда не являлось церковным таинством, рассматриваясь как обряд. Хотя, конечно, само участие Церкви в поставлении монарха в глазах верующих придавало ему легитимность и значительную харизму.

Гораздо большее значение имеет объем властных полномочий. А он существенно зависит от социального строя. При капитализме монарх имеет незначительную, зачастую чисто декоративную власть - де факто властвуют те, кто имеет деньги. А они властью делиться не хотят. Совсем другая ситуация возникает при социализме. Там монарх, будучи олицетворением и вершиной государства, полностью владеет всеми производственными ресурсами страны, что придает ему огромную реальную власть. Такой монарх действительно может управлять страной и решать все вопросы, включая хозяйственные. Примером такого «монарха де факто» является Сталин.

Именно такой, владеющий всеми ресурсами, монарх может эффективно поддерживать существование православного социализма. И более того, только харизматическая личность, царь, повернет курс России на православный социализм. Собственно, только он и может своей монаршей волей изменить социальный строй и начать новый период русской истории.

Православный социализм одновременно будет православной монархией.

Николай Сомин.