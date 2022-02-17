Пульса де-нура: как работает самое страшное еврейское проклятие

В иудаизме присутствие Бога трактуется как наличие благословенного, спасительного света или же пожирающего огня, в зависимости от разных ситуаций. Отсюда и понятие иудейского проклятия — пульса де-нура, которое переводится как «удар огня». Такое проклятие понимается как нематериальное — на уровне духовной сущности — наказание грешника.

В Талмуде и каббалистической литературе наказание провинившихся ангелов изображается буквально как порка огненными розгами, что является метафорическим описанием божественной кары для понимания ее сущности простыми людьми. Именно с этим процессом и связывается пульса де-нура.

На кого может снизойти пожирающий божественный огонь

В каббалистической практике есть особый обряд, с помощью которого на голову грешника осуждающий его человек может обрушить гнев Бога. Он и будет выражаться в нестерпимом для человека, буквально пожирающем изнутри духовном огне. Наслать такое проклятие может только абсолютно безгрешный, чистосердечный и берущий на себя всю ответственность за это деяние иудей.

Гнев Бога падет на голову несправедливо обвинившего, если проклятый окажется невиновным. По этой причине у иудеев не принято «разбрасываться» проклятием пульса де-нура «направо и налево».

В соответствии с базисными религиозными представлениями такое проклятие — не что иное, как апелляция к Божьему суду. Если Бог сочтет проклинаемого виновным, тот понесет наказание. В противном случае оно падет на голову клеветника.

Как именно происходит обряд проклятия пульса де-нура, является тайной, недоступной для широкой публики. Пульса де-нура может пасть только на иудея. Иноверцы — или гойи — априори не могут быть подвергнуты такому наказанию. По понятиям правоверных иудеев, иноверцы вообще не идут по пути постижения высшей божественности сущности и мудрости, поэтому горний свет для них непостижим.

В этом заключается особенность самого наказания. Иудей на пути своего духовного роста все больше приближается к Богу, постепенно поднимаясь, ступенька за ступенькой, на все большую духовную высоту. Постепенно ему открывается все больше информации о колоссальной бесконечной мудрости Бога. Если человеку откроется сразу слишком много, он этого просто не выдержит. Огонь испепелит душу и чувства.

По иудейским законам, проклятие пульса де-нура может относиться только к людям, которые духовно поднимаются, растут. Оно не имеет отрицательной природы, но представляется как «данное человеку сверх меры его понимания и возможностей». Естественно, такое превышение полномочий приводит к ужасным последствиям.

Самые известные проклятые

Есть предположения, что Лев Троцкий был проклят раввином Хафецем Хаимом. Сомнения вызывает тот факт, что сам проклявший умер раньше Троцкого, тогда как пульса де-нура должно подействовать в течение года после произнесения. Но совершенно точно от него пострадал Эяль Рагонис.

Этот 37-летний мужчина был обычным архитектором, который проектировал и контролировал строительство роскошного элитного комплекса. Рагонис разгневал иудеев за то, что возвел это мирское здание на святой земле, на месте старейшего иудейского кладбища, а это попрание законов и великий грех. Архитектор умер от сердечного приступа через 2 недели после наложения пульса де-нура.

Был проклят также археолог Эхур Нецер. В 2010-ом он нашел усыпальницу царя Ирода. Правоверные иудеи предупредили ученого, что открывать могилу нельзя, это большой грех. Естественно, любопытный археолог ослушался предупреждения, за что и заслужил пульса де-нура. Кара настигла его почти сразу же. Нецер упал с вершины горы в пропасть, поскольку вылетели крепления парапета, о который он опирался.

Пульса де-нура подверглись также премьер-министры Израиля Ариэль Шарон и Ицхак Рабин. Об этом заявляли раввин Йосеф Даян и публицист Авигдор Эскин. Рабин понес наказание спустя месяц после наложения проклятия (был застрелен иудеем-экстремистом Игалем Амиром), а Шарон — спустя полгода (впал в кому и умер).

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