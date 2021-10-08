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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

                                             СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

—И шо тебе Есик такого пожелать, —чтобы потом не сильно завидовать?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:

— Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.

— Отвали! На моей — мигалка.

 

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

—Изя ,сколько денег ты положил молодоженам ?

—А разве сам конверт уже ничего не стоит?

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

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