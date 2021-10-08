Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !

—И шо тебе Есик такого пожелать, —чтобы потом не сильно завидовать?

Пьяный мужик вываливается из бара и начинает водить руками по крышам припаркованных машин. Один прохожий увидел и говорит:

— Так ты свою машину не найдешь! На крыше номеров нет и марка не стоит.

— Отвали! На моей — мигалка.

—Изя ,сколько денег ты положил молодоженам ?

—А разве сам конверт уже ничего не стоит?

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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