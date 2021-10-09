10 жутких кораблекрушений, которые шокировали мир

Историю злополучного «Титаника» знают, пожалуй, все. Но при этом мало кто даже подозревает, что случай с «Титаником» является всего третьим кораблекрушением по количеству жертв.

История знала и куда более масштабные океанские трагедии.

В этом обзоре речь пойдет о самых жутких кораблекрушениях, которые стали для мира настоящим шоком.

1. Наибольшие жертвы в военное время

Транспортный корабль «Вильгельм Густлофф».

В январе 1945 года этот немецкий корабль, который эвакуировал гражданских и нацистских военнослужащих, которые были окружены Красной армией в Восточной Пруссии, пошел на дно после попадания трех торпед в Балтийском море.

После поражения торпедами в правый борт судно затонуло менее чем за 45 минут. По оценкам, при этом погибли 9400 людей, что делает данное кораблекрушение самым крупным в плане человеческих жертв в истории.

2. Наибольшие жертвы в невоенное время

Пассажирский паром «Донья Пас».

Филиппинский пассажирский паром «Донья Пас» затонул после столкновения с танкером «Вектор» 20 декабря 1987 года, при этом погибло 4375 человек. После столкновения с танкером, который перевозил 1 399 088 литров бензина, возник огромный пожар, который привел к тому, что выжившие на борту «Дона Пас» начали прыгать в кишащую акулами воду за бортом.

3. Гибель 1 198 человек за 18 минут

Пассажирский лайнер «Лузитания».

Этот британский океанский лайнер курсировал между Ливерпулем, Англия и Нью-Йорком, США. Во время Первой мировой войны, корабль был подбит немецкой торпедой 7 мая 1915 года, а затем затонул в течение всего 18 минут после попадания.

В результате катастрофы погибло 1 198 человек из 1 959, находящихся на борту. Атака на пассажирский лайнер настроила многие страны против Германии, а также способствовала вступлению США в Первую мировую войну.

4. Самые большие потери на британском флоте

Пассажирский лайнер «Ланкастрия».

Этот британский океанский лайнер был реквизирован правительством во время Второй мировой войны. Он был потоплен 17 июня 1940 года, что привело к гибели более 4 000 человек. Это считается худшей катастрофой среди британских кораблей. При затоплении «Ланкастрии» погибло больше людей, чем при кораблекрушении «Титаника» и «Лузитании» вместе взятых.

5. Худшее бедствие в канадской истории

Пассажирский лайнер «Императрица Ирландии».

Этот канадский океанский лайнер затонул в реке Святого Лаврентия после столкновения с норвежским углевозом 29 мая 1914 года. В результате аварии погибли 1 012 человек (840 пассажиров и 172 члена экипажа). После столкновения судно так быстро накренилось на борт, что стало невозможно спустить спасательные шлюпки.

6. Гибель 6000 человек за 7 минут

Транспортный корабль «Гойяг».

«Немецкий транспортный корабль перевозил 6100 документированных пассажиров на борту (и, возможно, более сотни недокументированных), когда во время Второй мировой войны он был торпедирован 16 апреля 1945 года советской подводной лодкой в Балтийском море.

Всего через семь минут после удара торпеды корабль затонул, при этом погибли почти все пассажиры и члены экипажа. Это кораблекрушение считается вторым в истории мореплавания по количеству жертв.

7. Самое большое количество жертв в ВМФ США

Транспортный корабль «Индианаполис».

30 июля 1945 года, вскоре после доставки критически важных частей для первой атомной бомбы, которая использовалась в бою, на авиабазу США на острове Тиниан, корабль был торпедирован японской подводной лодкой I-58 и ушел на дно всего за 12 минут.

Из 1196 членов экипажа на борту выжили только 317 (около 300 сразу утонули с кораблем, а остальные не дождались помощи, которая прибыла только через 4 дня).

8. Гибель «Ле Йола»

Пассажирский паром «Ле Йола».

Сенегальский паром перевернулся у берегов Гамбии 26 сентября 2002 года, что привело к гибели по меньшей мере 1 863 человек. Гибель парома «Ле Йола» считается второй по количеству жертв невоенной морской катастрофой после «Донья Пас». Паром был сильно перегружен, поэтому после попадания в шторм перевернулся всего за 5 минут.

9. Разрушил город

Грузовое судно «Монблан».

Это французское грузовое судно с грузом боеприпасов взорвалось в гавани Галифакса (Канада) 6 декабря 1917 года, в результате чего погибло 2000 жителей города и его окрестностей. Взрыв был вызван столкновением с норвежским судном «Имо».

10. Самое известное кораблекрушение

Пассажирский лайнер «Титаник».

Это, пожалуй, самая известная морская трагедия всех времен. «Титаник» был пассажирским лайнером, который затонул в северной части Атлантического океана 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона, Великобритания в Нью-Йорк, США. Катастрофа «Титаника» привела к гибели 1514 людей.

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