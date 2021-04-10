Почему на русском языке томаты - это помидоры?

Помидор, он же томат — всеми любимый ароматный овощ, представляющий из себя растение семейства паслёновых. Родиной томатов считают Южную Америку, а само слово "томат" на языке индейцев Перу означало «крупная ягода». В Европу томаты были завезены испанцами, вначале они попали в Новый Свет, а затем в Португалию и другие страны Европы. И в большинстве языков европейских стран прижилось первоначальное название "томат". Почему же в русском языке мы привыкли называть томаты помидорами?

Помидор, он же томат — всеми любимый ароматный овощ, представляющий из себя растение семейства паслёновых. Родиной томатов считают Южную Америку, а само слово "томат" на языке индейцев Перу означало «крупная ягода». В Европу томаты были завезены испанцами, вначале они попали в Новый Свет, а затем в Португалию и другие страны Европы. И в большинстве языков европейских стран прижилось первоначальное название "томат". Почему же в русском языке мы привыкли называть томаты помидорами?