Почему на русском языке томаты - это помидоры?

Помидор, он же томат — всеми любимый ароматный овощ, представляющий из себя растение семейства паслёновых. Родиной томатов считают Южную Америку, а само слово "томат" на языке индейцев Перу означало «крупная ягода». В Европу томаты были завезены испанцами, вначале они попали в Новый Свет, а затем в Португалию и другие страны Европы. И в большинстве языков европейских стран прижилось первоначальное название "томат". Почему же в русском языке мы привыкли называть томаты помидорами?
Оказывается, русское слово «помидор» заимствовано из итальянского языка. Итальянцы дали румяному овощу собственное имя - "золотое яблоко", что по-итальянски звучит как pomo d’oro, а во множественном числе - pomi d’oro.
Кроме того, вплоть до конца XVIII века помидоры в Европе выращивались только как декоративное растение, славились они именно ярко-красными крупными плодами. Но в пищу они не употреблялись, потому что считались несъедобными и даже ядовитыми. В Россию помидор также попал как декоративное растение, а вместе с ним и его итальянское название, обращенное в русское "помидор".
Тем не менее, в большинстве европейских языков название овоща до сих пор созвучно слову «томат» (tomato, tomate и т.д.), как производное от «томатль», которым этот овощ называли еще ацтеки (которые, кстати, и сделали его важной сельскохозяйственной культурой).
Источник : https://faktodrom.com/view/363
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