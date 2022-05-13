Легендарный "Белый генерал" Скобелев

Знаменитый генерал Михаил Дмитриевич Скобелев родился в 1843 году. В юности родители и педагоги отмечали тягу и успехи в изучении языков, музыки и истории. Сразу после окончания школы Скобелев поступает в Петербуржский университет и именно там серьезно увлекается военным делом. Михаил Дмитриевич с отличием заканчивает университет и поступает на службу. С невероятно быстрой скоростью дослужившись до юнкера в Кавалергардском полку и за успехи в учебе его назначают в Генеральный штаб.

Интересные факт:

Часто во время различных сражений Михаил Дмитриевич находился впереди войска на белом коне и был облачен в белоснежный мундир. За что и получил прозвище "Белый генерал".

Остался в истории, как Белый генерал, за то, что во время сражения облачался в белый мундир и появлялся на белом скакуне. Национальный герой болгарского народа.

Получил множество ранений и был награжден орденом Святого Георгия 4 степени за активность, доблесть и отвагу в ходе военных действий в Закаспийском крае и Туркестане.

С 1875 по 1876 год Михаил Дмитриевич возглавляет экспедицию по подавлению феодального мятежа из Коканда и вытесняет преступников от границ Российской империи. В конце 1876 направлен в Дунайскую армию и получил звание Генерал-майора.

Но самым главным достижением военной карьеры для генерала стоит считать очередную русско-турецкую войну 1877-1878 годов. Доблесть генерала и самые лучшие его военные качество проявились именно в этой войне.

Во всех сложнейших сражениях которых принимал участие Скобелев ему удавалось отличится. Переправа войск через Дунай, в июне 77-го, во время штурма Плевны в июле, а за блестящую победу при Ловче в конце августа повышен до генерал-лейтенанта.

На этом достижения Михаила Дмитриевича не закончились. В конце 1877 года получив в командование 16-ую дивизию провел труднейший переход через Балканские горы, а после этого молниеносными действиями разгромил и пленил части турецкой армии.

В начале нового десятилетия Скобелев является отправляется Ахал-Текинск как глава очередной военной экспедиции. В очередной раз добивается успеха и выполняет поставленные задачи, успешно проводит штурм крепости Ден-гиль-Тепе и самого Ашхабада.

После очередных военных действий был отправлен в заслуженный отпуск и в 1882 году при неизвестных обстоятельствах скончался.

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А вы знали об этом?

Как тут не вспомнить знаменитые слова генерала Михаил Скобелева : «Только русские позволяют себе такую роскошь – воевать из чувства сострадания»!

Известно, что в последний год Скобелев часто говорил о смерти. На него обрушились тяжелые испытания — неожиданно умер еще молодой и крепкий отец, в Болгарии трагически погибла мать, которую он очень любил. Но мысли о скорой смерти или гибели были связаны не с этим — семейные горести были лишь страшным фоном. В разговорах с друзьями Скобелев часто намекал, что есть что-то такое, что угрожает ему, хотя конкретно не уточнял.

Обстоятельства смерти были таковы, что неизбежно рождали разнообразные версии. Известно, что вечер 25 июня 1882 года генерал провел с друзьями в ресторане «Эрмитаж» — барон Розен пригласил отметить получение награды. Потом Скобелев отправился в гостиницу «Англия», которая находилась на углу Столешникова переулка и Петровки.

Это место было известно тем, что его роскошные номера облюбовали дамы полусвета, оказывавшие, как сказали бы сегодня, эскорт-услуги. Генерал давно был в разводе, посему ничего предосудительного в поведении здорового 38-летнего мужчины не было. А среди ночи некая Шарлотта Альтенроз, известная как Ванда или Элеонора, выбежала на улицу с криками, что в ее номере умер военный. Это был Скобелев.

Через несколько дней состоялись похороны. Вот как описал их в повести «Однорукий комендант» свидетель тех событий Александр Иванович Куприн: «Как вся Москва провожала его тело! Вся Москва! Этого невозможно описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и ненужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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