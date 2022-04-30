 Кто в Грузии играет с НАТО и кто использует Украину

Грузия, 8 апреля, ГРУЗИНФОРМ. Казалось бы, после того, как НАТО отказалась принимать Украину и Грузию и отказалась оказать военную помощь Украине, Грузия должна была сделать соответствующие выводы. В свете войны на Украине непонятно, а то и - просто смешно опять говорить о «прогрессе Грузии на пути членства в Альянсе», или о «важной роли Грузии в обеспечении региональной безопасности». Тем не менее, внешнеполитический курс не изменился ни на йоту, хотя сменился министр иностранных дел.

Да и генсек НАТО Столтенберг, которого на отпустили директором банка и заставили продолжать служить, делает вид, что ничего не случилось и Грузии надо действовать по плану. Со Столтенбергом и НАТО всё ясно, их цель - войти в Грузию, а не принять её, а грузинская власть, как видно, ведёт тонкую восточную политику: мол, зачем заранее «ломать копья» и наживать врагов беззащитной Грузии?! Вот, вчера Украина тоже шла в НАТО, а сегодня «мамой поклялась», что будет нейтральной навсегда! Поэтому Грузия тоже будет ездить на министериалы и ставить сериалы - будущее покажет и рассудит… И если кого-то и ждут неприятные сюрпризы в будущем, так это украинских неонацистов, которые сегодня думаю, что используют Грузию и грузин против России, не подозревая, что это грузинская «Партия войны» и её лидер - гражданин Украины Саакашвили использует их в своих финансовых и политических интересах…

«Участие Грузии в министериале НАТО однозначно подчеркивает, что Грузия, с одной стороны, является достойным партнером для стран-членов НАТО, с другой стороны, отражает прогресс, которого последовательно следует Грузия на пути интеграции в Альянс», - заявил новый министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили после министериала иностранных дел НАТО.

«Грузия традиционно всегда играла, имеет и будет играть очень важную роль в контексте региональной безопасности. Учитывая именно эту роль, участие Грузии в министериале очень важно. Я думаю, что этот процесс будет иметь очень конкретный, ощутимый результат в нашей региональной безопасности», - заявил Дарчиашвили.

ГРУЗИНФОРМ

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