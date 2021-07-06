6 различий между любовью и привычкой

Это любовь или привычка? Лучше ответить себе на этот вопрос честно! Думаю, у каждого на глазах есть примеры таких друзей, которые прыгали из отношений в отношения и каждый раз уверяли, что "теперь уж это любовь". И если вы адекватно смотрите на все эти признания, возникает вопрос: "Разве можно любить столько раз?"

Вы правы, любовью тут и не пахнет. Здесь явно пахнет страхом одиночества. Любовь можно вычислить довольно точно. Но тут уж вы подумаете: "А вдруг в расчеты закралась ошибка?" Вдруг страх быть одиноким настолько велик, что каждого человека, который подходит немного ближе, вы тут же рассматриваете как потенциальную родственную душу. А потом спустя месяцы классическая ситуация: пелена спадает с глаз и вы не можете поверить, что считали этого, оказавшегося рядом человека величайшей ценностью и подарком судьбы.

Поздравляем, ваши глаза открылись. Это была привычка, но не любовь.

1. В любви не может быть безразличия

Говорят же: "От ненависти до любви всего один шаг". Ключевой момент в понимании разницы между любовью и привычкой - наличие живых чувств. У каждого это выражается по-разному: у кого-то битьем посуды и невозможностью существовать друг без друга, у кого-то бережным укрыванием одеяла и мгновенным приездом по первому зову.

2. Привычка - эгоистична, любовь - жертвенна

И вот такой заботы о другом человеке у привычки нет. Рядом? Ну и ладно!

Если вы любите человека, то он для вас - свет в окошке. Его нужды гораздо важнее ваших собственных. При обычной привязанности такое может быть только в самом начале, на заре отношений. Потом "химия" пропадет, и единственное, что вам будет нужно: быть самому в эпицентре чужого внимания. Теперь все, что вы делаете для своего партнера, так или иначе затрагивает ваши личные интересы, имеет для вас свою выгоду.

3. Настоящая любовь - трудна

Не слушайте тех, кто говорит, что любовь - это сказка и чудо. Нет, это труд. Тяжелый, ежедневный, кропотливый. Вы подстраиваетесь под другого человека на добровольной основе, меняете себя, работаете над собственными недостатками. В привычке не нужно расти, в ней можно сосуществовать и этого хватит. Если даже вам и нужен этот человек, то вы используете его как болеутоляющее. Как наркотик. Существует эйфория, существует и ломка. Но это не есть любовь.

4. Любовь - добровольное чувство, привычка - собственническое

Мы уже упоминали о том, что в любви все строится на равноправной и добровольной основе. Любя, вы не ревнуете, не сомневаетесь в чувствах второй половинки. Вам не нужно постоянно видеть этого человека, чтобы знать, что у вас все в порядке. Сомнения - признак непрочности, искусственности отношений.

5. В любви есть место доверию, в привычке - власти

Когда один человек управляет другим, обессиливая его, никакой любви не может быть и в помине. Подчинение это всегда унижение одним другого, утверждение за чужой счет. Разве это любовь?

6. У любви нет срока

Не слушайте Фредерика Бегбедера, господа. То, о чем он пишет — привязанность. Настоящая любовь длится вечно, конечно, при условии, что любящие люди как два садовника работают над ее всходом и ростом. Ведь даже вечнозелёное растение можно загубить, не поливая. У привычки же всегда существует дедлайн, срок хранения. Потом она протухает и пропадает. В один прекрасный день вы просыпаетесь и понимаете, что чаша терпения переполнилась. Любовь прошла - завяли помидоры. Но это прошла не любовь - привычка.

Правда есть и хорошие новости: если до этого в вашей жизни были одни только привычки, у вас есть шанс встретить настоящую любовь и растить ее как прекраснейший из цветов, отделяя зерна от плевел!

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