ТОП-9: Удивительные факты о человеческом теле

Неудивительно, что многие из нас воспринимают свое тело как нечто само собой разумеющееся: оно повсюду с нами. И всем нам доводилось жаловаться на боль и дискомфорт. Известно, что люди тратят более миллиона долларов на изменение своего тела. Некоторые, например, нейробиолог Рэндал Кеоне (Randal Keone), хотят покончить с зависимостью человека от тела, создав компьютеры, в которые можно будет загрузить наше сознание.



Но человеческое тело – это красивая и элегантная машина. Его многочисленные тонкости удивительны и поразительны. Итак, давайте уберем микроскопы и воздадим хвалу уникальному телу человека.



9. Поразительные данные генома











В 2003 году, спустя три года работы, ученые из Международного проекта по секвенированию генома человека (International Human Genome Sequencing Project) объявили, что они закончили систематизацию данных, которые позволят им написать геном человека. Было отмечено, что это произошло на два года раньше намеченного срока. Почему предполагалось, что на запись данных в геном понадобится пять лет?





Геном - это полный набор ДНК человека, который, как мы все знаем, является кодом, в котором указаны черты и особенности конкретного человека. Cпецифические черты, такие как цвет волос, рост и т.

д., составляют всего около 2% ДНК, а остальная часть практически неизменна для всех людей. Код обычно разбивается на паттерны букв U, G, A, C и T (CC, AT, TG и т. д.). В одном геноме ДНК содержится 3,5 миллиарда пар данных для программирования человека. Это означает, что, когда Международный проект по секвенированию генома человека завершил их картографирование, объем информации был эквивалентен данным из 100 энциклопедий!







Радиоактивность человеческого тела случайна. Дело в том, что в костях накапливается радиоактивный элемент стронций-90, потому что организм ошибочно принимает его за кальций. Довольно большое количество этого элемента было распространено из-за повсеместного испытания ядерного оружия, но поскольку период его полураспада составляет 29 лет, худшее уже позади. Большей опасности сегодня подвергаются те, кто впитал излучение от таких ядерных катастроф, как Фукусима в 2011 году.





Тело излучает радиацию через нервную систему. Каждый раз, когда вы с помощью нервов заставляете орган двигаться, думаете и т. д., в результате происходит деление атомов калия-40, и высвобождается гамма-излучение. У среднестатистического человека примерно 10% этого излучения выходит из тела. Это означает, что жизнь, проведенная в постели с другим человеком, эквивалентна нескольким дням, проведенным в Денвере или каком-нибудь другом таком же высокогорном городе. Это означает, что мы недостаточно радиоактивны, чтобы производить много энергии. Если бы все нервы вашего мозга собрали для генерации энергии, потребовалось бы примерно 2,85 дня, чтобы зарядить iPhone.



7. Видеть своими ушами



