Икона Узорешительницы Анастасии — святая помощь избавления

Икона Анастасии Узорешительницы помогает людям в том, в чем девушка помогла ближним при жизни: жила она в эпоху гонений на христиан и все свои физические и духовные силы потратила на помощь ближним. Господь наградил ее многими дарами, два из которых прославили святую так, что мы помним о ней и сегодня.

Имя Анастасии означает воскресшая, восставшая из мертвых. Таким образом, святая великомученица предвозвещает нам скорое воскресение в телах всех людей, и в доказательство помогает молящимся своей иконе и сегодня, исполняя их просьбы так же щедро, как и при жизни.

Икона Анастасия Узорешительница: описание

Святая великомученица Анастасия, прозванная Узорешительницей, была коренной римлянкой из богатого и знатного рода. На иконе ее изображают с сосудом елея (растительного масла), которым она врачевала людей. Помимо физической помощи, у святой был несомненный дар слова: она владела утешительным словом и была способна внушать мужество и укреплять сердца людей, которым предстояли испытания. Господь через Своих верных помощников-христиан всегда помогает людям, насколько это возможно. Так он делал и через Анастасию. За многочисленные подвиги помощи нуждающимся она была удостоена дара целительства и утешения, а еще убедительного слова, мужества, нищеты и милости.

Она получала откровения от Бога кому и в чем нужна помощь и спешила к страдальцам днем и ночью.

Известно, что после смерти и прославления святой мученик получает больше возможностей влиять на нашу жизнь. Так, перед иконой святой великомученицы Анастасии Узорешительницы мы видим пример истинного христианства и смиренно просим у нее благ, достатка и здоровья – тех вещей, которые она без остатка раздала при жизни. Святая добровольно взяла на себя подвиг девства, нищеты и милосердия ради любви к Богу.

Значение иконы Анастасия Узорешительница

Читая житие святой Анастасии невозможно представить, как способен человек вынести столько добровольных лишений и страданий. Как знатная римлянка с огромным наследством, эдакая наследница олигарха 3 века, раздала все богатство и посвятила жизнь прислуживанию заточенным в темнице, страдающим, голодным и больным за имя Христово. Соответственно, за все облегчения страданий словом и делом, ее прозвали Узорешительницей, то есть, разрешающей от уз (от тесноты, страдания).

Анастасия при жизни терпела много испытаний от мужа, от супружеского долга с которым она уклонилась. Супруг был язычником, а невеста Христова хотела сохранить обет чистоты и притворилась по-женски больной, чтобы избежать близости. Супруг нещадно бил и издевался над мученицей и хотел погубить окончательно, но рука Божия покарала злодея, и Анастасия освободилась от узурпаторства, став вдовой. Поэтому перед ее иконой молятся все, кто страдает от несправедливости и притеснения.

Анастасия Узорешительница – символ мужества и настойчивости. Святая страдала от рук судей, жрецов и императора, но не боялась властей Рима, а твердо исповедовала Христа и в пытках только укреплялась в вере. Ради такой преданности и неоставления креста даже до смерти, как и завещал Спаситель, святая была прославлена как безотказная в милосердии и быстрая в помощи всем терпящим боль, страх и унижение.

От чего помогает икона Анастасия Узорешительница?

Узорешительница, дословно – избавительница от всякого стеснения (страдания). Такое прозвище святая получила за сердобольное стремление облегчить страдания всем гонимым за веру христианам. Таким образом, через ее икону можно обращаться к Анастасии, как живой, и она облегчит наши узы:

непраздности (разрешение от уз в родах);

тюремного заключения;

безденежья;

отчаяния и страха;

болезни и безысходности.

Анастасии Узорешительнице следует молиться девушкам, которые решили посвятить себя Христу и боятся лишиться девства. К ее помощи можно прибегать, когда есть угроза насилия. Ей молятся о мужестве и укреплении перед испытанием. Эта хрупкая девушка явила нам прекрасный образец жизни и самопожертвования, который будет полезен для нашего поколения. 17 веков подряд жива память о том, как она пламенно отстаивала свою веру, не боясь даже самой смерти.

Икона Анастасии Узорешительницы: молитва

Текст молитвы пред иконой Анастасии Узорешительницы:

О многострадальная и премудрая великомученице Христова Анастасие! Ты душею на небеси у Престола Господня предстоиши, на земли же, данною тебе благодатию, различная совершаеши исцеления: призри убо милостивно на предстоящия люди и молящиеся пред мощами твоими, просящия твоей помощи: простри ко Господу святыя молитвы твоя о нас, и испроси нам оставление согрешений наших, недужным исцеление, скорбящим и бедствующим скорую помощь: умоли Господа, да подаст всем нам христианскую кончину и добрый ответ на Страшнем Суде Своем, да сподобимся и мы купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Непростая жизнь была у Святой Анастасии Узорешительницы, но она ее с достоинством прожила, и выдержала все испытания. Анастасия — это образец милосердия и хорошего отношения к людям. В любом обстоятельстве, когда мы терпим несправедливую скорбь, когда уповаем на милость Божию к нам, а также когда хотим исполнения желаемого, но нам не хватает дерзновения просить об этом перед Богом, — нам поможет Анастасия Узорешительница, икона которой помогает в том, в чем мы терпим «узы», то есть лишения, страдания.

Видя ее подвиг, Господь, по ее молитвам за нас, прощает нам очень многое и, желая угодить блаженной своей рабе, Он исполняет нашу просьбу. Следует быть внимательными и тактичными: нельзя просить у Анастасии причинения зла другим, или помощь в несправедливом и сомнительном деле. В таком случае можно получить обратный эффект от молитвы.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2525374195935480332/

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Мать Тереза была канонизирована.Однако, как часто бывает, обсуждение дел столь незаурядной личности вызвало массу споров. Одни считали мать Терезу земным ангелом, другие же - “адским убийцей”. Сотрудники приютов, основанных монахиней, отмечали, что часто нуждающиеся в медицинской помощи попросту умирали, так и не дождавшись врача. В таких местах работали волонтёры, но не медики. Вера же в мать Терезу и её благие дела не могла вылечить недуги людей.Что касается медицинских учреждений, созданных матерью Терезой, то здесь дела обстояли ещё хуже. В них использовалось лишь простейшее оборудование - и то по минимуму. Больных лечили самыми дешёвыми лекарствами, например, аспирином, который давали каждому больному. Разумеется, помочь такое лечение не могло.

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