Невероятная история "русского Робинзона" Сергея Лисицина

История человечества знает немало примеров выживания людей в условиях дикой природы. Среди них есть и уникальный пример стойкости и упорства, которые проявил «русский Робинзон» Сергей Лисицын, выживая в суровых условиях на берегу Охотского моря и непроходимой тайги.

Как Сергей Лисицын оказался один в тайге?

Неожиданный поворот в судьбе Сергея Лисицына – потомственного дворянина и сына офицера Петра Лисицына, погибшего в период русско – турецкой войны, произошел в 1847 году. В это время подающему надежды молодому дарованию было 24 года. Известно, что после смерти отца воспитанием Сергея занималась его тётя. Старательный юноша преуспевал в учёбе и получил диплом кандидата математических наук. Однако, не желая далее заниматься наукой, Лисицын решил поступить на службу в гусарский полк. Но, имея дерзкий нрав, он стал участником дуэли, за что был уволен из армии. Это и стало причиной того, что молодому дворянину пришлось подумать о дальнейшем своём устройстве в жизни. И судьба «подкинула» ему такой шанс, когда дальний родственник пригласил Сергея на Аляску, где он мог найти применение своим способностям. Таким образом молодой романтик оказался в 1847 году на палубе корабля, следовавшего на Аляску.

На этом данная история могла бы и закончиться, имея счастливый конец. Но это не про Сергея Лисицына – пылкого романтика, искателя приключений, имеющего на тот момент дерзкий характер.

В один из дней долгого путешествия к берегам Аляски Сергей Лисицын повздорил с капитаном судна, находясь при этом в нетрезвом состоянии. Наговорив капитану много обидных вещей, дворянский отпрыск умудрился подбивать матросов на мятеж. А это уже был серьёзный проступок, за который в те времена осуждали на смерть. Однако, капитан, будучи великодушным человеком, поступил иначе.

Один на пустынном берегу Охотского моря

На берег Охотского моря связанного Сергея Лисицына высадили с завязанными глазами и с запиской. Кроме того, для выживания в экстремальных условиях молодого человека снабдили запасом необходимой одежды, двумя пистолетами, кинжалом, шашкой, складным ножом, карманными часами, бритвенным прибором, двумя флягами с водкой. Кроме того, среди ценных на тот момент запасов Сергей нашел записную книжку, спички, огниво, запасы соли, сахара, чая и сигар. Но главным среди всех запасов оказалось ружьё с 26 зарядами.

Изображение взято из открытых источников

О содержании записки известно, что в ней капитан, обращаясь к Сергею, указывал, что дарит жизнь молодому человеку в обход Морского устава. Также, обращаясь к нему, он обосновал свой поступок тем, что, рассмотрев его добрый нрав и таланты, надеется, что жизнь в уединении и нужда исправят его характер.

В условиях ледяных вод Охотского моря и непроходимой тайги Сергей не растерялся, обустроив себе жильё, изготовил лук, стрелы, пращу, сберегая драгоценные патроны. Всё это помогало ему в дальнейшем, когда на жильё нападали стая волков и медведь. Стоит заметить, что в рационе питания «русского Робинзона» были рыба, грибы и ягоды.

Попутчики поневоле

После семи месяцев проживания в одиночестве Сергей Лисицын нашел на берегу человека, находящегося в бесчувственном состоянии. Как выяснилось в дальнейшем, он был выброшен на берег с потерпевшего крушение корабля. Его с 16 – ти летним сыном забыли на судне, давшем течь. Таким образом они оказались на берегу. После поисков с обломками корабля были найдены строительные и огородные инструменты, оружие, самовар, подзорные трубы, телескоп. Кроме того, в команду Сергея наряду с «Пятницами» добавились овчарки, колмогорские козы, коровы, бык, 26 овец, 16 волов. После такого пополнения с новыми рабочими руками расширили дом и построили баню. При наличии коров в хозяйстве стали делать своё масло, сметану, творог и сыр. Всё это способствовало изменению характера Сергея Лисицына, имеющего ранее дерзкий характер. Он стал набожным трудолюбивым человеком. Помимо трудов по хозяйству, он занимался геологоразведкой, и обучал Василия и Петра астрономии.

Возвращение на материк

Процветание хозяйства «русских Робинзонов» стало объектом нападок китайских контрабандистов. Поэтому им пришлось покинуть своё жилище и хозяйство, и пробираться на материк к своим. Встретив по дороге охотников, они вышли к русскому поселению в Приамурье. Оттуда Лисицын смог послать своим родным весть о том, что жив. Также, отослав в Русское Географическое общество результаты своих геологоразведочных поисков, стал первооткрывателем залежей золота и меди.

О дальнейшей судьбе Сергея Лисицына известно, что его назначили управляющим на открытые им прииски. Он стал богатым человеком и меценатом. В работе ему помогал спасённый им Василий. Сын Василия поступил в Московский университет. Также Сергей Лисицын встретился с капитаном, высадившим его на безлюдный берег. Он поблагодарил капитана и позаботился о его детях, оплатив обучение одного из них.

Источник

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: РОССИЯ ВЕДЁТ ТРИ ВОЙНЫ ОДНОВРЕМЕННО И НИ ДАЙ БОГ, ЕСЛИ ОНА ПРОИГРАЕТ ХОТЬ ОДНУ https://otari.mirtesen.ru/blog/43801414651

НАСЕЛЕНИЕ ГРУЗИИ ПОДДЕРЖИВАЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЮ РОССИИ В УКРАИНЕ, НО ЕГО НЕ СЛЫШНО https://otari.mirtesen.ru/blog/43834252592/

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!