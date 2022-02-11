Невидимое насилие: что такое газлайтинг и как от него защититься

Ежедневно мы слышим страшные истории о жертвах «кухонных боксеров», однако насилие может быть не только физическим, но и психологическим. Рассказываем, как действовать, если вы столкнулись с газлайтингом.

В современном мире, где проблема насилия над женщинами все еще не решена, все чаще можно услышать такие термины как эйджизм, виктимблейминг, лукизм. И если со значением этих слов, заимствованных из английского языка, все более менее понятно, то другие термины, обозначающие виды психологического давления, все еще вызывают вопросы. Например, англицизм «газлайтинг», который сравнительно недавно начал появляться в лексиконе. Его значение понятно далеко не всем, хотя почти каждый сталкивался с проявлением этого вида психологического насилия в реальной жизни. О том, что такое газлайтинг и что делать, если вы столкнулись с этой проблемой, рассказывает Анна Девятка, семейный психолог и гештальт-терапевт.

Сам термин «газлайтинг» — это разновидность психологического насилия, которая заключается в отрицании произошедших фактов, и заставляющая вас ставить под сомнение свою адекватность. То есть газлайтер (человек, действия которого, направленны на вас) систематично и регулярно отрицает адекватность и реалистичность вашего восприятия.

Термин появился в середине XX века после английской пьесы «Gas lighting» (пер. «Газовый свет»), главной идеей которой было поставить под сомнение адекватность главного героя путем психологических манипуляций.

В легкой форме практически все сталкивались с подобной ситуацией. У вас наверняка был конфликт с оппонентом, в котором вы утверждали, что он не раз отпускал в ваш адрес упреки и оскорбления, но человек категорически это отрицал. Или при выяснении отношений с родителями, вы говорили, что никогда не чувствовали поддержки и всегда подвергались критике, а в ответ слышали, что проблема надуманная и ничего подобного не было. Возможно в отношениях вы уличали любимого человека во флирте или даже измене, а в ответ получали обвинения в неадекватном восприятии действительности. Объединяет эти ситуации то, что во всех случаях вы точно были уверены в своей правоте, но слова оппонента заставили вас сомневаться в верности и правдивости ваших слов и действий. В этом и заключается техника манипуляции газлайтера, который всеми силами стремится лишить свою жертву уверенности и веры в себя. Всего существуют шесть характерных признаков газлайтинга:

Отрицание произошедших фактов

Газлайтер может говорить следующее: «Я не мог так сказать, ты выдумываешь», «Такого вообще не было», «Все было совсем иначе, ты говоришь неправду». В какой-то момент жертва действительно начинает сомневаться в происходящем и винить себя в конфликтах с партнером, считая, что проблемы надуманы ей самой. Отрицание адекватности эмоций Следущий шаг абьюзера — заставить жертву усомниться в ее собственных эмоциях: «Ты все надумала, тебе кажется», «Все не так ужасно, как ты рассказываешь», «Будь поспокойнее, ты всегда раздуваешь из мухи слона», «Ты с ума сошла так реагировать из-за какой-то глупости». В такой ситуации человек, находящийся под воздействием манипуляций эмоционального насильника, перестает доверять своим собственным чувствам и эмоциям. Констатация факта вашей неадекватности Газлайтер заставляет жертву думать, что ее реакция на происходящие события неадекватна: «С тобой все в порядке? Ты какая-то не такая в последнее время», «Судя по твоему поведению, у тебя снова депрессия». Подобные высказывания провоцируют у жертвы появление сомнений, чувства вины и собственной беспомощности, в то время как абьюзер именно такой реакции и добивается. Обесценивание ваших успехов Важный пункт в плане газлайтера — обесценить успехи жертвы и лишить ее уверенности в себе: «Я в твоем возрасте уже два высших образования получил и обеспечивал семью, а ты…», «Я тоже самое год назад делал в два раза быстрее и качественнее, а ты все глупостями занимаешься». Перекладывание ответственности Газлайтер никогда не признает свою вину. Напротив, эмоциональный насильник всегда будет искать виноватых, которые его спровоцировали, подставили, обманули. Даже если жертва попытается выйти на открытый разговор, абьюзер найдет способ повернуть все так, как ему выгодно, а именно обвинит ее во всех существующих проблемах. Подмена понятий То, что для газлайтера простительно и разрешено, спрашивается с других в трехкратном объеме. Ему можно практически все: если такой человек попадает в неприятную ситуацию или совершает ошибку, он всегда найдет способы объяснить свое поведение, у него всегда будет виновата система или другие люди. Однако в том случае, если аналогичная ситуация произойдет с жертвой, абьюзер не станет мелочиться и обвинит ее во всех неудачах и промахах, переходя на личности и вспоминая прошлые ошибки. Что же делать, если вы поняли, что столкнулись с проявлениями газлайтинга? Самый действенный метод освободиться от влияния газлайтера — прекратить с ним всякое общение. Однако если минимизировать общение по какой-то причине пока не получается, существует ряд правил поведения с такими людьми. Ведите беседу, придерживаясь своего плана. Ваша точка зрения — самая важная для вас. Уверенный тон и решительный настрой — две главные составляющие успешного общения с такими людьми. Сомнения, страх, неуверенность — то, что им категорически нельзя показывать. Дайте отпор. Если человек вам умышленно делает неприятно и больно своими словами, не считайте зазорным прямо ему об это сказать и попросить больше этого не делать. Часто абьюзер не ожидает подобного поведения от жертвы, а потому такая тактика поможет выиграть время и обдумать ситуацию. Попросите стороннего человека поделиться независимым мнением. Если вы действительно имеете дело с газлайтером, в общении с ним старайтесь не сомневаться в своей правоте, доверяйте только своему опыту и интуиции. Также не лишним будет записывать разговоры с ним на диктофон или на видео. В решающий момент у вас будет не только аргумент, подкрепляющий вашу правоту, но и лишняя возможность успокоить себя и удостовериться, что вы действительно произносили слова, в которых вас заставляют усомниться. Анна Девятка Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях! Подписывайтесь на сайт Рекомендую также прочесть: Преподобный Максим Грек https://otari.mirtesen.ru/blog/43277293474/ Малоизвестные факты о гигиене «темного времени» https://otari.mirtesen.ru/blog/43558674492/ Все самые интересные факты о соли , которые вам нужно знать https://otari.mirtesen.ru/blog/43650542184/

Это люди, которые планомерно и на постоянной основе обесценивают не только ваши слова, но и суждения, переживания и поступки.