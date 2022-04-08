Факты, которые могут заставить поверить в существование инопланетной жизни

Споры и том существуют ли инопланетяне на самом деле, или это выдумки и заблуждения, люди спорят уже не первое десятилетие. Но при этом поиски внеземной жизни не останавливаются.

Мы собрали 20 необычных фактов, которые могли бы стать подтверждением существования инопланетян, конечно, для тех, кто относится к таким фактам достаточно серьёзно.

1. Cтраховка от похищения инопланетянами

Более 20 000 человек приобрели страховки от похищения инопланетянами.

Более 20 000 человек приобрели страховки от похищения инопланетянами. Существуют страховые компании, которые готовы платить по 1 доллару в год в течение следующего миллиона лет тому, кого похитят инопланетяне. При желании, можно застраховать себя от похищения инопланетянами, внеземной беременности, инопланетных насильников и смерти, вызванной пришельцами.

2. Огнеборцы против НЛО

Спасатели могут оказать помощь пострадавшим инопланетянам.

Некоторых пожарных в Соединенных Штатах обучают, как оказать первую помощь в случае аварии НЛО или вторжения. Что еще более интересно, их также обучают, как оказать помощь пострадавшим инопланетянам.

3. Смотрят на Землю и видят динозавров

65 миллионов световых лет плюс гигантский сверхмощный телескоп.

Если инопланетяне на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли смотрят на Землю через телескоп, то они видят динозавров. Правда, для этого понадобится гигантский сверхмощный телескоп.

4. Инопланетяне уже вступали в контакт с людьми

Эдгар Митчелл.

Эдгар Митчелл, шестой человек, ступивший на Луну, утверждал что "инопланетяне вступали в контакт с людьми несколько раз". Астронавт-пилот лунного модуля также утверждал, что правительство все еще скрывает правду от людей.

5. Математическая вероятность существования внеземной разумной жизни

2% - это не так уж и мало.

Существует 2% шанс, что инопланетная жизнь будет обнаружена в течение ближайших 10 лет. Математическая вероятность разумного существования жизни на других планетах была подсчитана учеными из Университета Восточной Англии.

6. Кирсан Илюмжинов похищен инопланетянами

Кирсан Илюмжинов.

Председатель Международной шахматной федерации считает, что шахматы были изобретены инопланетянами. Кирсан Илюмжинов из Калмыкии утверждает, что он был похищен инопланетянами, одетыми в желтые скафандры, на ночь на 17 сентября 1997 года.

7. Посадочная площадка для НЛО

Город Сент-Пол, Канада.

С целью привлечения туристов (а, возможно, и инопланетян) в городе Сент-Пол, Альберта была построена первая в мире посадочная площадка для НЛО. Она представляет собой помост с картой Канады, нанесенной на стену. Под платформой лежат камни, причем каждый камень взят из конкретной канадской провинции.

8. "Аполлон-11"

Изначально астронавты предполагали, что это была ступень ракеты SIV-B.

На третий день старта миссии "Аполлон-11" ее экипаж сообщил о странном летающем объекте неподалеку от корабля. Изначально астронавты предполагали, что это была ступень ракеты SIV-B. Но позже они получили известие, что эта ступень находилась от них на расстоянии 10 000 км. НАСА до сих пор не может объяснить, что это был за объект.

9. 17 129 ближайших звезд

Планете должно быть по крайней мере три миллиарда лет.

Астрономы Маргарет Тернбулл и Джилл Тартер из Института Карнеги в Вашингтоне составили список из 17 129 ближайших звезд, возле которых должны быть планеты, пригодные для высокоорганизованной жизни. Маргарет утверждает , что планете должно быть по крайней мере три миллиарда лет для того, чтобы на ней эволюционировала разумная жизнь.

10. Первая научная попытка связаться с инопланетными

Астроном Фрэнк Дрейк.

Астроном Фрэнк Дрейк сделал первую научную попытку связаться с инопланетными существами в 1960 году. В своем эксперименте он использовал 25-метровую антенну-тарелку, чтобы поймать сигналы от двух близлежащих звезд, напоминающих Солнце.

11. Египетские фрески

Изображения вертолетов, подводных лодок и реактивных самолетов.

Некоторые исследователи утверждают, что инопланетяне посещали древних египтян, рассказывая им о будущих потомках. На ряде египетских фресок можно найти изображения вертолетов, подводных лодок и реактивных самолетов.

12. Инопланетный радиоперехват

Гигантская антенна Allen Telescope Array.

С 1995 года Институт SETI в Маунтин-Вью, Калифорния работает над проектом по сканированию более 1000 звезд на предмет выявления инопланетных радиопереговоров. Стоимость проекта - $ 5 млн в год, а финансируется он из частных источников. Они надеются, что гигантская антенна Allen Telescope Array поможет поймать сигнал к 2025 году.

13. Подземные убежища на Марсе

Горячие пятна на спутнике Сатурна Энцеладе.

Самые вероятные места нахождения инопланетной жизни в Солнечной системе: подземные убежища на Марсе, горячие пятна на спутнике Сатурна Энцеладе (чей южный полюс усеян гейзерами), и спутники Юпитера Европа и Каллисто (чья ледяная корка может скрывать океаны воды). А ученый Дэвид Гринспун из Денверского музея природы и науки считает, что инопланетяне теоретически могут населять и Венеру при ее средней температуре в 454 градусов по Цельсию.

14. Светлые круги в небе

Египтяне замечали странные светлые круги на небе.

Самое раннее наблюдение НЛО датируется 1450 годом до н.э. Египтяне заметили странные светлые круги на небе.

15. Наполеон Бонапарт утверждал что его похищали инопланетяне

Чужеродные предметы в костях Наполеона.

Наполеон Бонапарт утверждал, что его похищали инопланетяне. Он действительно пропал на несколько дней в июле 1794 года, а позже рассказывал, что его похитили странные люди. В это трудно поверить, но ученые обнаружили крошечные чужеродные предметы в костях Наполеона и заявили, что это могут быть микрочипы.

16. Лающие пришельцы

Лающие пришельцы, которые покрыли тело Антонио гелем.

В 1957 году бразильский фермер Антонио Виллаш-Боаш заявил, что он был похищен лающими пришельцами, которые покрыли его тело гелем, после чего спаривались с ним. Это была одна из первых историй о похищении, которые стали известны широкой публике. На момент похищения Антонио было 23 года.

17. Сексуальные эксперименты инопланетян

Попытка объяснить с научной точки зрения, что заставляет людей верить в похищения.

Во время Гарвардского исследования, проведенного в 2003 году, 7 из 10 людей, которые утверждали об их похищении, после введения в состояние гипнотического транса рассказали, что их использовали для сексуальных экспериментов инопланетные похитители. Сьюзан А. Клэнси издала в 2005 году книгу, в которой пытается объяснить с научной точки зрения, что заставляет людей искренне верить в похищения.

18. Люди могли напугать пришельцев

Рисунок на борту Pioneer 10.

Ученые попытались описать людей инопланетянам в 1972 году: Карл Саган и Фрэнк Дрейк сделали рисунок, изображающий обнаженных мужчину и женщину. Рисунок был помещен на борт космического корабля Pioneer 10.

19. Авиабаза, зенитки, НЛО

Американские мазилы.

24 февраля 1942 года на авиабазу Лос-Анджелеса поступили сотни сообщений о замеченном в воздухе НЛО. По НЛО неоднократно открывался огонь из зениток, но он остался неповрежденным.

20. Марсианский камень в Антарктиде

Окаменелые следы нанобактерий.

Исследователи недавно обнаружили марсианский камень в Антарктиде, который содержал окаменелые следы нанобактерий. На Марсе действительно могла быть жизнь. На планете было обнаружено огромное количество метана. При этом, на Земле почти весь метан вырабатывается живыми организмами.

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