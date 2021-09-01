Почему в России со времён Ивана Грозного придворные врачи рисковали собственной жизнью

Русские правители, как и все простые люди, периодически болели. Но лечились они не в клиниках, как сегодня, а исключительно в домашних условиях. Рядом с ними обязательно находились придворные медики. С 14 века правители традиционно пользовались услугами иностранных врачей.

Еще Иван III по настоянию жены Софьи Палеолог выписал итальянских придворных докторов. Но их карьера выдалась не самой успешной. С имеющей место врачебной ошибкой тогда никто не считался. В 1490-м, после смерти сына Ивана III, не сумевших спасти его врачей казнили.

Аптекари Ивана Грозного и страсть к заморским специалистам

Елисей Бомелий – влиятельный лекарь Ивана Грозного.

Государь Иван Грозный отдавал предпочтение медикам из Англии. Первым медиком при его дворе стал Ральф Стендиш, приехавший в 1557 году в Россию. Служить на благо здоровья высокопоставленных лиц было непросто. За иностранными врачами при Московском дворе был установлен постоянный контроль. Российский самодержец понимал, что всегда есть угроза «ведовских дел» (колдовство) и присутствия в лекарственных препаратах «лихого зелья» (ядов).

А проверял приготовленные для царя лекарства ценой своего здоровья наиболее приближенный придворный. В 1581 м в России открылась первая придворная аптека.

Домашний врач – член семьи

Она располагалась в палатах Кремля напротив Чудова монастыря и по свидетельствам очевидцев обставлена была роскошно. Помимо заморского сырья источником получения лекарственных препаратов были аптекарские огороды и сады. По указу Ивана Грозного под них отвели обширные земли - часть нынешнего Александровского сада.

В 1594 году, после долгих уговоров Бориса Годунова, Марк Ридли принял предложение стать лейб-медиком царя Федора Ивановича.

В ходе Смуты разбежались все придворные врачи. Поэтому Романовы были вынуждены заново формировать Аптекарский приказ. Поначалу врачи приглашались из Англии и Голландии, позже на первый план вышли немцы. Придворных врачей при Петре I называли лейб-медиками. Их число росло, и уже при Александре I положено было иметь 4-х лейб-медиков и 4-х лейб-хирургов. В 1842-м появилась Придворная медицинская часть, отвечавшая за медицинское обслуживание членов императорской семьи и придворных. Постепенно выделялись узконаправленные специалисты - лейб-педиатры, лейб-акушеры, лейб-окулисты.

Кроме того, при монархе состоял домашний врач, наблюдавший за состоянием здоровья царя и ближайших родственников. Такой терапевт был практически членом семьи, становясь порой весьма влиятельным при дворе. К примеру, обеспечивший властью Елизавету Петровну дворцовый переворот организовал ее лейб-медик Лесток. За это он получил титул графа и стал видным сановником. Но из-за вражды с вице-канцлером Бестужевым и после интриг последнего медик был взят под стражу и отправлен в ссылку. После этого эпизода лейб-медики долго не вмешивались в государственные дела.

Медосмотры фаворитов, первая прививка и гомеопатия по Мандту

Прививку от оспы испытала на себе сама императрица.

Самым известным персональным врачом Екатерины II считался шотландец Роджерсон. Помимо основных обязанностей он занимался медицинским обследованием фаворитов, после чего они уже вступали в любовные связи с императрицей. После смерти от оспы внука Петра Великого Петра II императрица проявила инициативу касательно вакцинации. Екатерина, видя последствия этого заболевания, опасалась оспы с молодых лет. В октябре 1768-го из Англии был специально выписан доктор Димсдейл, который и привил просвещенную императрицу. После удачного эксперимента в Петербурге поставили балет «Побежденное предрассуждение», действующими лицами которого символично были Рутения, Минерва, Гений науки, Невежество и Суеверие. А Россия стала передовым в деле вакцинации государством. Когда от оспы умер непривитый французский король Людовик XV, Екатерина II назвала это варварством.

Один из медиков при Николае I Мартин Мандт был приглашен в Россию из Германии. Он пользовался полным доверием императора. Опираясь на свое влияние, врач внедрял непопулярные взгляды на врачебную практику в русской армии. Его считали основоположником особой системы лечения, позже преобразованной в ветвь гомеопатии. Репутация Мандта в медицинских кругах не была блестящей, а русский профессор медицины Николай Пирогов и вовсе считал немца шарлатаном. После смерти Николая Мандта обвиняли в отравлении императора или как минимум содействии самоубийству. Якобы угнетенный поражением в Крымской войне самодержец решил отравиться, а яд ему подал личный врач. Однако современные медики утверждают, что причиной смерти Николая I стало осложнение после пневмонии.

Развитие отечественной медицины и распутинские методы

Последний русский лейб-медик Евгений Боткин.

С середины XIX века придворную медицинскую службу комплектовали местными специалистами. В 1875-м звание лейб-медика пожаловали успешному терапевту и одному из основателей клинической медицины Сергею Боткину. А одним из доверенных врачей Александра III был терапевт Григорий Захарьин. При этом государь докторов не особо жаловал, лечиться не любил и не верил в силу медицинской науки, обзывая ее «бабьим делом». В рядах императорских лейб-медиков состояли ученики Боткина, звания лейб-хирургов носили отечественные хирурги Павлов, Круглевский, Троянов, Вильяминов. Придворные консультанты, акушеры, отоларингологи и офтальмологи тоже были из русских и самоотверженно трудились во имя развития отечественной медицины.

Последний российский император практически не жаловался на состояние здоровья. Лишь однажды, в 1900-м, у него был диагностирован брюшной тиф. Куда больше внимания медиков уделялось его супруге, мучившейся болями в ногах и головными болями. Ну а главным семейным недугом стала гемофилия, выпавшая на долю наследника. Это заболевание не поддавалось традиционной медицине, поэтому царская семья прибегла к услугам «народного целителя» Распутина. Последний императорский лейб-медик был сыном Сергея Боткина. После февральских событий 1917-го он по собственной воле отправился в ссылку с царской семьей и не бросил своих пациентов, оставаясь до последнего вздоха верным профессиональному долгу.

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