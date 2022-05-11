Чем провинился юный герой обороны Брестской крепости, которого осудили на 25 лет советских лагерей

8 мая 1965 года высшей степени отличия, звания "Крепость - Герой" была удостоена Брестская крепость, оборона которой продолжалась более месяца в полном окружении. Так в СССР стало шесть городов-героев и одна крепость-герой.

О подвиге Брестской цитадели страна 15 лет ничего не знала. И лишь в 1957 году, благодаря писателю Сергею Смирнову удалось установить хронологию обороны советской Трои. Народ был поражен мужеством и отвагой ее защитников: Гаврилова, Фомина, Потапова, Клыпы и т. д. Оказалось, что некоторые из них чудом выжили, пройдя немецкий плен. Но не у всех из них после войны жизнь сложилась благополучно. Прежде всего это касается самого молодого активного защитника крепости Петра Клыпы, которого осудили на 25 лет советских лагерей. Но обо всем подробнее.

Оборона твердыни.

Пётр увидел свет 23.09.1926 г. в Брянске и рос без отца. Может именно поэтому он стал хулиганом, поэтому в 1939 г. мальца взял к себе старший брат Николай – лейтенант РККА, командир взвода музыкантов 333-го полка, казармы которого располагались в Бресте. Собственно, так Петя и стал полноценным бойцом взвода.

Гитлеровцы у стен знаменитой твердыни, фото 1941 года.

Ранним утром 22 июня бойцов разбудили взрывы.

Началась война. Клыпу-младшего контузило, но он категорически отказался идти в лазарет. Тогда-то комполка решил использовать его в качестве разведчика и связного, ведь маленький и шустрый мальчишка мог пробраться незаметно буквально везде. На второй день обороны Пётр в одном из дальних казематов обнаружил склад боеприпасов, а патроны к тому времени у полка уже заканчивались. Бесстрашие 14-летнего подростка поражало: он наравне со взрослыми ходил в штыковые атаки, бросал гранаты и даже вёл огонь из пистолета.

В подвалах крепости находились жены и дети офицеров, которых жажда преследовала по пятам. Хоть река и протекала буквально в нескольких метрах, добраться до неё из-за немцев было практически невозможно. Но парень рисковал, полз по-пластунски и часто приносил несколько фляг живительной влаги. В один из дней он обнаружил склад медикаментов и принёс дефицитные бинты и лекарства. Когда у бойцов стали заканчиваться патроны, командир принял тяжёлое решение: женщинам и детям сдаться в плен. Пётр же в компании красноармейцев 333 полка, что ещё оставались в живых, ночью 30 июня пошёл на прорыв.

Самый юный участник обороны Брестской крепости в годы ВОВ П. С. Клыпа.

Почти все бойцы полегли или попали в плен, однако шустрому подростку удалось прорваться. Но уже на следующий день его настигла погоня и он попал в пересыльный лагерь. В плену практически не кормили и почти не давали пить. Стояла жара. Клыпа осознал, что долго ему не протянуть. Поэтому он решил пристроиться к колонне с пленными, которую выводили из лагеря, и по пути дал дёру.

"Лагерь представлял собой большой участок в поле на окраине города, огороженный высоким забором из колючей проволоки; через сто-двести метров стояли вышки с пулемётами. В тёмное время территория освещалась прожекторами. К проволочному заграждению было запрещено приближаться даже днем. По тем, кто подходил к проволоке или пытался сделать подкоп, охранники открывали огонь без предупреждения". Из воспоминаний командира музыкального взвода 44-го стрелкового полка 42-й стрелковой дивизии П. П. Котельникова.

К сожалению, сбежать юноша не сумел и угодил в Брестскую тюрьму. Там не запирали камеры, разрешали выходить во двор и даже подходить к забору, где местные женщины передавали арестантам одежду, воду и еду. В итоге Пете удалось сменить военную форму на дырявые штаны и рубаху. Вскоре людей стали проверять, а подросток, выдав себя за жителя соседней деревни, оказался на воле.

Руины крепости. Фото 1941 года.

25 лет советских лагерей.

В Бресте от жены брата он узнал, что немцы открыли детский приют. Клыпа отправился туда, за две недели отъелся и восстановил силы, но оказалось, что детей готовят к сдаче крови для раненых фашистов. И он снова сбежал. Жил в сёлах и деревнях, помогал по хозяйству крестьянам и периодически уходил на поиски партизан. Однажды он попал в облаву и был отправлен на сельхозработы в немецкий городок Эльзас.

В 1945 г. его освободили американцы. Клыпа вернулся в Брянск к матери, где промышляли криминалом его довоенные дружки. И Пётр проявил слабость, и другу детства по имени Лев Стотик удалось втянуть его в банду. Лихие люди занимались грабежами и спекуляцией, поэтому даже в тяжёлое послевоенное время жили красиво и с размахом. За это все и получили в 1949 г. по 25 лет лагерей. И спасло бандитов лишь то, что в 1947 г. отменили Высшую меру наказания.

Солнечный Магадан и чудесное спасение.

Автор книги "Брестская крепость" Сергей Смирнов провёл гигантскую работу по розыску героев обороны по всей стране. За всё время он получил более миллиона писем. Поэтому неудивительно, что литератор нашёл и Петра Сергеевича Клыпу – этакого советского Гавроша, отбывавшего срок в Магадане. Помог ему в поиске подполковник Николай Клыпа. Брат узника чудом выжил в Бресте и прошёл всю войну.

Кадр из киноленты "Брестская крепость" (2010).

Смирнов вступил с заключённым в переписку. Он знал и помнил такие подробности, события, фамилии и имена, которые не помнил больше никто из выживших красноармейцев. В итоге писатель подключил свои связи, обошёл все инстанции, и добился, чтобы героя освободили. Так отсидев 7 лет, Пётр вышел на свободу.

"Вначале нужно сообща разобраться с внешним врагом, а потом уже и между собой можно немного побрыкаться. И это надо понимать!" П. С. Клыпа о героизме и лагерях.

Вскоре он женился, дважды стал отцом и закон больше не нарушал. Государство даже наградило бывшего бандита орденом ВОВ 1-й степени, он устроился на работу токарем и часто ездил на встречи ветеранов Брестской твердыни. Многие десятки пионерских дружин по всей стране носили имя Петра Сергеевича Клыпы. В 1983 г. он ушёл из жизни.

В 2010 г. в России сняли фильм "Брестская крепость", где главным прототипом одного из героев – Сашки Акимова стал герой текущей статьи. Так сложилась жизнь советского человека с интересной и нелегкой судьбой!

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А вы знали об этом?

Утверждение о том то Сталин так и не расплатился за Ленд-лиз ложно. Во-первых, все имущество которое могло быть возвращено обратно в штаты, после войны возвращалось по остаточной стоимости с расчетом амортизации.Во -вторых, расчеты осуществлялись ещё во время войны в том числе.И один из крейсеров с грузом золота был потоплен немецкими подлодками.Амеры это золото не посчитали хотя, приняли его на борт своего крейсера и несли ответственность за его доставку. И в третьих, за ленд-лиз СССР был обязан вступить в войну с Японией на стороне США. И хоть СССР занял существенные территории в ЮВА, но все эти территории были отданы под оккупацию США! Последниё платежи за ленд-лиз были в 73 году и не Сталин отказался платить, а принятие дискриминирующей поправки Джексона-Вэника Конгрессом США.Амеры захотели чтобы СССР платил на 30% больше. Возобновились платежи в 90-х. И окончание запланировано на 2030 год. Вот такая история с ленд-лизом.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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