Признаки того, что мужчина пытается контролировать свою женщину

Любые попытки контролировать вас являются эмоциональным насилием.

Возможно, вы знаете женщин, которые внезапно исчезли из общественной жизни, резко поменяли свой внешний вид, поведение и даже свои жизненные цели? Причем случилось это сразу после того, как они начали встречаться с новым мужчиной…

Если это так, то есть большая вероятность того, что ваша подруга попалась в ловушку эмоционального насильника.

Вот 7 ранних признаков того, что мужчина будет контролировать вас в отношениях. Надеемся, что эта информация позволит вам избежать эмоционального насилия!

1. Ваши отношения моментально становятся “серьезными”

Контролирующий парень сразу переводит ваши отношения на серьезный уровень. Конечно, вам это может понравиться, но чаще всего такое поведение указывает на его потребность в контроле. Нормальные отношения, особенно с точки зрения мужчин, должны развиваться постепенно, но контролирующий человек сразу берется за вас “всерьез и надолго”. Он говорит и делает правильные вещи, а также уделяет вам огромное количество внимания, вникая в каждую деталь вашей жизни.

За короткий промежуток времени вы почувствуете, что оказались в центре его вселенной, и это должно стать вашим красным флагом.

2. Ваше время — его время

Контролирующие люди знают, что и как сказать, чтобы заманить вас, прежде чем вы осознаете, что попали в их сети.

Контролирующий мужчина быстро и с большим мастерством убедит вас в том, что все, что вас интересует (кроме него самого, конечно), является предательством ваших отношений.

К сожалению, таким “предательством” он считает вашу семью, друзей, хобби и все то, что определяет вас как уникальную личность. Когда контролирующий мужчина чувствует угрозу, то пытается заставить вас сожалеть о ваших поступках или чувствовать свою вину за то что, что вы делаете что-то без него.

Приятно, когда парень выражает легкое разочарование, если вы говорите, что у вас другие планы на вечер. Но это ужасно, когда он пытается отговорить вас от ваших планов или устраивает истерику из-за того, что в этот момент вы будете не с ним.

3. Его не интересует социальная жизнь

Контролирующий человек редко добивается успеха в социальной жизни.

Вас должно очень насторожить, если ваш мужчина никогда не упоминает о своих друзьях, не посещает общественные мероприятия и вообще не стремится общаться с людьми.

Он ведет себя так потому, что в общении с другими ситуация может выйти “из-под контроля”. Поэтому такой мужчина предпочитает не доверять людям.

Контролирующие люди редко чувствуют себя достаточно безопасно в компании. Они предпочли бы общаться с вами и только с вами, потому что (по их мнению) такую тесную связь намного легче контролировать, чем кучу друзей, которые часто ведут себя непредсказуемо.

4. Он слишком заботится о вас

С самого начала отношений контролирующий парень может казаться очень заботливым. Он всегда обеспокоен тем, чтобы вы чувствовали себя в безопасности, поэтому постоянно спрашивает о том, где вы находитесь и чем занимаетесь в данный момент. Такое внимание подкупает. Но очень скоро такое поведение перерастет в нездоровую слежку.

Вскоре его “заботливые” смс-ки превратятся в настойчивые звонки. А чтобы избавиться от выяснения отношений по поводу вашей непредвиденной задержки на работе, вы просто начнете приходить домой пораньше.

Постепенно ваша уверенность в себе и чувство свободы и выбора в собственной жизни уменьшаются. Вы начинаете жить по его графику. Вы напрочь забываете о невинных вечеринках с подругами или отказываетесь встретиться с вашим другом детства.

Если вы не доступны прямо сейчас, значит, вышли из-под контроля. Со временем вы окажетесь в полной зависимости от него, ваши крылья будут подрезаны, а уважение к себе потеряно. Такой мужчина будет контролировать вас, чтобы вы не увидели, насколько он слаб в глубине души.

5. Он очаровательно настойчив

Приятно, когда парень настаивает на выборе блюда для вас в ресторане или покупает вам что-то из одежды. Но если вы говорите “нет”, а он становится еще более настойчивым, утверждая, что лучше знает, что вам нужно, — перед вами контролирующий мужчина.

Такой парень может самым очаровательным способом отпускать сомнительные комплименты о вашем наряде: “Ты выглядишь очень сексуально, но не кажется ли тебе, что эта юбка слишком короткая?”

Возможно, когда вы познакомились с ним, на вас была как раз мини-юбка (и ему это нравилось). Но теперь он считает себя вправе влиять на то, как вы одеваетесь. Это не просто красный флаг, это явный сигнал к тому, что вам пора уносить ноги!

6. Он ведет себя как директор

Если вы чувствуете, что ваш мужчина хочет доминировать над вами, а не строить партнерские отношения, то у него явно проблемы с контролем. Приятно находиться рядом с решительным человеком, который знает, чего он хочет. Но контролирующий мужчина всегда будет идти на шаг впереди. Он будет решать за вас, как вам проводить свободное время, что есть или носить, а также стоит ли вам встречаться с теми или иными людьми, независимо от вашего мнения.

Если вам постоянно приходится объяснять или защищать свои идеи и решения, то вы находитесь под влиянием контролирующего человека. Мужчина, который хочет строить открытые отношения с вами, будет заинтересован, открыт и, возможно, очарован вашей уникальностью. Он будет работать над укреплением взаимопонимания в паре, а не озвучивать собственную повестку дня.

7. Другие мужчины вне закона

Контролирующий мужчина очень быстро “выбросит” других людей из вашей жизни. Ваша дружба с бывшим парнем является для него угрозой, а не признаком эмоциональной зрелости. Если вы регулярно встречаетесь с друзьями мужского пола, контролирующий мужчина будет не только ревновать, но и тайно проверять вас.

Это нормально, если у вас есть несколько друзей противоположного пола. Такая дружба помогает поддерживать здоровое и необходимое равновесие в вашей жизни. Контролирующий парень так не считает, даже если у него самого есть подружки, поскольку он очень боится конкуренции с другими мужчинами.

Проблемы управления всегда происходят от эмоционального дисбаланса, будь то неуверенность, неспособность содействовать, нездоровое себялюбие или необходимость совершенствования. Важно принять к сведению все эти признаки, чтобы быть в курсе.

Не впускайте в свою жизнь того, кто заставляет вас ощущать чувство вины или неуверенность в себе. Вы не обязаны постоянно пересматривать свои собственные решения, чтобы понять точку зрения мужчины, которого не интересует ваше счастье или личностный рост. Вы ему не нужны. Его интересует только полный контроль над вашей жизнью!

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и делитесь своим мнением в комментариях!

Подписывайтесь на сайт

Рекомендую также прочесть:

Как Россия Шамиля встречала https://otari.mirtesen.ru/blog/43208710428

Как русские стали называться «русскими» https://otari.mirtesen.ru/blog/43878837223

Cамые странные картины, проданные за бешеные деньги https://otari.mirtesen.ru/blog/43458590121