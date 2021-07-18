8 технологий и изобретений, которые человек подсмотрел у природы

Человек никогда не останавливается в совершенствовании технологий, которые ему доступны. Однако далеко не всегда изобретатели берут идеи для своих разработок из головы.

Нередко они обращаются за помощью к опыту отдельных животных или растений, которые миллионы лет могут таить в себе разгадку технологии, что значительно облегчит жизнь человечества. Вашему вниманию 8 изобретений, которые люди подсмотрели у матушки-природы.

1. Закрылки

Одна из основных составляющих железного крыла была заимствована у птиц.

Самолёты так легко удерживаются в воздухе, несмотря на свой немалый вес, благодаря отлаженной системе управления. И одной из основных её составляющих являются особые элементы на крыльях лайнеров - так называемые закрылки, которые играют важную роль в стабилизации машины во время взлёта и посадки. А подсмотрели эту «деталь» авиаконструкторы у тех представителей фауны, которые знают о полётах все. Именно у птичьих крыльев, самих по себе имеющих сложное строение, одной из составляющих являются «крылышки», или «придаточные крылья». Ими она управляет, как бы открывая слот небольшой площади, что способствует стабилизации её тела и позволяет предотвратить падение при медленном взлёте или посадке.

2. Гидролокатор

Гидролокатор мы подсмотрели у обитателей моря.

На сегодняшний день все морские суда - от кораблей до подводных лодок, а также морские устройства в своём оснащении имеют гидролокационные системы для навигации, предотвращения столкновения с препятствиями и поиска целей под водой. Другое название этой технологии - сонар, а работает он следующим образом: локатор излучает звук определённой частоты и распространяет их в виде звуковых волн в окружающую среду. Они, в свою очередь, наталкиваясь на препятствие, отскакивают от него и возвращаются к сонару, который анализирует информацию о габаритах и расстоянии до объекта. Однако эта сложная технология была не с нуля придумана человеком, а является удачным заимствованием системы сенсоров и собственных голосов, которой в течение эволюционного процесса обзавелись киты и дельфины. Свои гидролокаторы плавучие млекопитающие используют как для общения, так и во время поиска пищи, а также на основе полученных ими данных они строят некую карту окружающей их местности.

3. Самоочищающаяся краска

Удивительное свойство лотоса помогло создать краску, которая не пачкается.

Кто бы мог подумать, что изучение такого красивого цветка, как лотос, поможет людям в чисто практическом вопросе: создании краски нового поколения. А все дело в том, что его лепестки имеют интересное строение - они покрыты мелкими чешуйками, которые наделены особым функционалом: отталкивать грязь и пыль. Секрет работы этих частиц в их микроскопическом размере, из-за чего сторонние предметы просто не имеют достаточной площади для соприкосновения с лепестком. Потому дождевая вода без труда смывает любые загрязнения, и цветок всегда выглядит чистым и ярким. Эту особенность взяла на вооружение группа немецких исследователей, работающих в компании по производству краски. И они после немалого количества экспериментов сумели адаптировать способность лотоса к самоочищению для своих нужд - фирма запустила производство краски, которая не нуждается в мойке и не копит на себе уличную грязь и пыль.

4. Биолюменисценция

Путь познания этой уникальной способности множества организмов ещё не закончен.

Уникальный феномен биолюминесценции, к которому способны десятки видов животных и растений, давно привлекает внимание ученых. Это и неудивительно, ведь светлячки, медузы, планктон и даже некоторые виды грибов используют это свойство в огромном количестве вариаций и функций - от привлечения добычи и партнёров до предостережения хищников и общение с другими представителями вида. Само собой, что человечество тоже стремится перенять этот интереснейший опыт. На сегодняшний день уже проводятся исследования, направленные на изучение возможности внедрения биолюминесценции в биотехнологии, а также другие вероятные сферы, где эту пока еще потенциальную технологию можно практически применить в современном мире. Правда, несмотря на то, что этот феномен является результатом довольно простой химической реакции, обуздать её учёным пока не удаётся, но человека подобные препятствия никогда не останавливали, так что в будущем он обязательно сумеет адаптировать технологию , созданную природой, для собственных нужд.

5. Солнечные батареи

Трудно представить, что именно саламандры натолкнули людей на создание солнечной батареи.

Оказывается, изобретением такого альтернативного источника энергии, как солнечные батареи, мы обязаны не только его создателям и листьям деревьев, но и...пятнистым саламандрам и нескольким другим видам рептилий. А дело было так: во время исследования эмбрионов первых исследователи внезапно обнаружили, что они содержат водоросли, которые живут внутри детёнышей саламандры до их вылупления и буквально кормят их энергией, которую сами вырабатывают путём фотосинтеза. Кроме того, немало рептилий, будучи хладнокровными, умеют аккумулировать солнечную энергию для поддержания температуры и уровня энергии собственного тела. Поэтому, сегодня учёные продолжают активно исследовать способности чешуйчатых ящерок, чтобы найти способы модернизации уже существующих технологий по выработке возобновляемой энергии.

6. Сверхпрочный клей

Секреты паутины помогли людям создать сверхпрочный клей нового поколения.

Паутина - вещество действительно уникальное и по составу, и по свойствам. Поэтому нет ничего удивительного в том, что её продолжают активно исследовать уже не одно десятилетие. И очередное открытие её возможностей стало толчком к настоящему прорыву в создании клеящих составов. Так, учёные выяснили, что в местах крепления паутины к другому предмету её прочность показывает немыслимые результаты. Исследователи проанализировали геометрию паучьей нити и заметили что в этих местах она имеет особенную форму. Сумев адаптировать последнюю в полиуретановой нити, её прочность возросла в несколько раз. В итоге полиуретан данного типа был взят за основу для создания сверхпрочного, и одновременно с этим химически нейтрального клея, который, в отличие от других составом, пригоден там, где предыдущие вариации использовать было нельзя. Приоритетным направление разработки нового вещества стала медицина - его планируют использовать для склеивания сломанных костей.

7. Звукоизоляция

Совы - двигатель создания звукоизоляции.

Это может показаться странным, но наличию звукоизоляции в своих стенах мы обязаны...совам. Оказывается, сипухи используют эту способность для добычи пропитания, ведь те же грызуны, которые составляют едва ли не основу их рациона, имеют сверхчувствительный слух, и приблизиться к ним необходимо бесшумно, чтобы не спугнуть. А помогают совам в этом их крылья: они имеют не только очень мягкие и мелкие перья, но и сложены особым образом, предотвращая возникновение любых грубых звуков во время полёта, которые могут быть вызваны сопротивлением воздуха или другими факторами.

8. Выдвижные лезвия

Выдвижное лезвие - лайфхак от кошачьих лапок.

Пожалуй, у каждого человека дома найдётся канцелярский нож с выдвижным лезвием. Однако, когда мы им пользуемся, то едва ли задумываемся о том, что идея создания подобной технологии стала результатом вдохновения от строения кошачьих лапок. Кошка выпускает или прячет когти по собственному желанию, как и нож с выдвижным лезвием. Соответственно, как и домашний питомец, обожаемый миллионами, не поранится сам и никого не поранит случайным движением, так и подобный гаджет можно без страха искать рукой в ящике, не опасаясь порезаться о заточенный металл.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Что убивает в женщине способность быть соблазнительнойhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43159541590/

Зачем англичане спровоцировали февральскую революцию https://otari.mirtesen.ru/blog/43468069773/

Исторические находки, которые поставили учёных в тупик https://otari.mirtesen.ru/blog/43732598607/