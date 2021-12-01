Запретная любовь сына императора и дочери поэта

В известной песне говорится о том, что короли могут делать все, что пожелают, но вот жениться по любви - нет. Чаще всего истории любви о том, когда влюбленные идут против установленных правил, очень трепетные и душещипательные. Именно такой является история двух молодых людей. Он - сын императора Александра II, она - дочь поэта Жуковского.

Поэт Жуковский был очень близок к семье Романовых. Изначально он являлся чтецом супруги Павла I Марии Федоровны, спустя некоторое время помогал выучить русский язык жене Николая I и был воспитателем цесаревича Александра Николаевича. Именно поэтому после смерти поэта о его дочери позаботились и назначили фрейлиной императрицы Марии Александровны.

Между Великим князем Алексеем Александровичем и Сашенькой Жуковской была настоящая любовь. Князя не останавливал ни ее возраст, ни социальное положение: сын императора был довольно юн - всего 19 лет, а фрейлина императрицы уже отметила свой 27-ой день рождения.

Среди своих шести братьев Алексей считался самым красивым. У него было атлетическое телосложение, обаяние и харизма. А если принимать во внимание его переписку с возлюбленной, то можно сказать что он был очень чувственным молодым человеком с тонкой душевной организацией.

«После чтения я ходил по своим темным комнатам и долго думал. Думал я, что делается в Лигове, что делаешь и думаешь Ты, вспоминаешь ли Ты обо мне так же часто, как я о Тебе. Думал я о сегодняшнем бале, и сравнивал я его с теми чудными балами в Петербурге, где я танцевал с Тобой мазурку и потом ужинал. Вспомнил я о вечерах у графини Тизенгаузен и возвращение домой. Вспомнил я Твою маленькую комнату, где мы, бывало, так часто сидели, и стало мне опять тяжело одному и захотелось во что бы то ни стало написать Тебе, но потом я вспомнил, что это невозможно, и я, скучный и печальный, пошел спать, но долго не мог заснуть, и хотел я Тебя видеть, с Тобой забыть весь мир, Тебя одну хочу я, и отняли Тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех, всех на свете».

При дворе все были убеждены, что молодые люди заключили тайный брак. Несмотря на отсутствие документов, придворные называли даты и местоположение, где теоретически могло состояться обручение. Поговаривали о том, что они заключили брак в Женеве или в Италии. До наших дней сохранились несколько писем в которых Алексей и Александра подписываются супругами. Однако, официально считается что у них была внебрачная связь.

Современники говорили о том, что узнав о женитьбе сына на фрейлине, Александр II признал этот брак не действительным. Якобы морганатический брак расшатает нравственный устой семейства и страны в целом. Однако, на тот момент жизни императора еще не появилась Катенька Долгорукова. Спустя несколько лет уже сын корил отца за неподобающую связь.

При дворе говорили о том, что родной брат Сашеньки, узнав о ее беременности, отправился к Великому князю Алексею и требовал, чтобы он признал свою связь, а после вызвал его на дуэль. Однако, участвовать в дуэли сыну не позволил император. Разгневанный Павел Жуковский не таясь обсуждал решение Александра II.

Алексей Александрович и рад был бы признать свой союз с любимой женщиной, но император и слышать об этом не желал. Для того, чтобы сын забыл о своей пассии, он отправил его к кругосветное путешествие, а Жуковскую выслал из страны вместе с братом. В течение двух лет, которые Великий князь провел в плаванье, на Александру Васильевну оказывалось давление и в итоге она была вынуждена сообщить любимому, что разрывает с ним отношения.

Незадолго до своего отправления в плаванье князь был в тяжелом состоянии. Из его записки матери-императрице Марии Александровне видно, что он очень страдал и корил себя:

«Ты понимаешь, что такое чувства? Иметь жену, иметь дитя и бросить их. Любить больше всего на свете эту женщину и знать, что она одна, забыта, брошенная всеми, она страдает и ждет с минуты на минуту родов. А я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем и который поэтому должен и может быть по своему положению подлым и гадким человеком. И никто не смеет ему этого сказать. Дай мне лучше надежду. Я не могу так жить, клянусь тебе Богом. Помогите мне, возвратите мне честь и жизнь, она в ваших руках»

Сын Алексея и Александры - граф Алексей Алексеевич Белевский-Жуковский

Однако, императрица-мать не стала помогать сыну, а наоборот сделала все, чтобы разлучить его с пассией. В Зальцбурге Александра Васильевна родила сына, которого назвала Алексеем Алексеевичем. Великий князь не остался в стороне и позаботился о судьбе мальчика. Жуковская с сыном получили баронский статус и стали носить фамилию Седжиано, которые для них купил князь Алексей.

Два года возлюбленные передавали друг другу записки и поддерживали связь. Однако спустя некоторое время их пути все-таки разошлись - Александра Васильевна вышла замуж, а Великий князь Алексей Александрович встретил новую любовь, но это уже совсем другая история к которой мы непременно вернемся.

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