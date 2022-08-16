Зарядка для ума или 5 упражнений для улучшения памяти

Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас «провалы» в памяти?
Если вы относитесь к числу людей, которые в нашем сегодняшнем опросе выбрали первый или второй вариант ответа, то эта статья для вас! Не будем подробно останавливаться на причинах появления амнезии, ведь их довольно много, но отметим, что очень часто память подводит нас как раз потому, что мы ею все реже пользуемся.
Вся информация хранится у нас в телефонах и компьютерах, и даже произвести простейшие математические расчеты в уме мы ленимся – достаем калькулятор. Вот и получается, что за ненужностью клетки мозга постепенно перестают работать, как атрофируются мышцы, если постоянно лежать на диване и не пользоваться ими.
Давайте же мысленно поднимем свой мозг с дивана и потренируем его мускулы. На самом деле все перечисленные ниже упражнения для памяти довольно просты, лежат на поверхности, но здорово помогают улучшить память. Итак, три четыре…
три четыре…
- Попробуйте давать задания вашему мозгу, нигде их не записывая и специально не запоминая. Например, перед сном скажите несколько раз про себя, что вам нужно проснуться в 7 утра. И не заводите будильник. Вот увидите, мозг сработает лучше будильника! Правда, он может разбудить вас чуть раньше-позже, вполне допустима погрешность в полчаса. Если вы делаете такое упражнение впервые, то лучше не «заводите» внутренний будильник перед важной встречей – рискуете либо проспать, либо просыпаться всю ночь.
- Игра в карточки. Это довольно простая, даже детская игра, поможет и взрослым улучшить память. Для этого упражнения вам понадобиться помощник. Он должен будет разложить карточки с разными изображениями (подойдут и обычные гадальные карты) в несколько рядов. Для начала можно выложить три ряда по три карты в ряд, постепенно увеличивая количество рядов и количество картинок в ряду. Вы разглядываете изображения несколько секунд и стараетесь запомнить как можно больше. Для начала можно смотреть на них минуту, но в последствии обязательно уменьшайте время на запоминание. Затем ваш помощник должен будет закрыть все карты, а вы вспомнить, где какие карточки находились.
- Все мы знаем, что чтение обогащает наш словарный запас, пробуждает фантазию, расширяет кругозор. Но чтение также способно улучшить память. Желательно читать разнообразную литературу. К примеру, если вы любите современных западных писателей, попробуйте переключиться на русскую классику 19 века. Возможно, читать будет сложнее, ведь и язык со временем устаревает, и даже названия многих вещей могут быть вам совсем не знакомы. Или поменяйте ваш излюбленный литературный жанр на нечто совершенно новое: к примеру, роман на фантастику, детектив на историческую прозу. Идеально будет потом обсудить сюжет книги с человеком, ее не читавшим, это будет своеобразное изложение, как в школе. Если не с кем обсуждать, можно записать свои мысли и ощущения от книги, а также фабулу произведения. Попробуйте также читать и запоминать стихи, это отличная тренировка памяти.
- Счет в уме. Тренируйтесь считать в уме, это крайне полезно для памяти в том числе. Мы давно уже привыкли чуть что доставать калькуляторы и даже не задумываясь складываем и вычитаем самые простые числа. Попробуйте, к примеру, пойти в магазин с ограниченной суммой денег и, набирая продукты в корзину, считать в уме, чтобы точно хватило денег и не пришлось что-то откладывать на кассе. И таким образом старайтесь чаще использовать свои математические познания в повседневной жизни, чтобы ваш мозг не скучал и не забывал такую простую информацию.
- Стимулируйте мелкую моторику рук. Наверное, многие слышали, что развитие мелкой моторики рук очень полезно для маленьких детей – это хорошая стимуляция речевых центров. Поэтому различные упражнения, связанные с мелкими действиями пальцев хорошо помогают в развитии речи, да и умственных способностей в целом. Но взрослым также очень полезно развивать мелкую моторику рук. Для этих целей подойдут самые обыденные вещи, например, вышивка крестом или вязание. Да хотя бы попробуйте чаще писать ручкой вместо привычного печатания на компьютере.
- Источник : https://golovolomka.temaretik.com/2541412556674698171
А вы знали об этом?
Империя, созданная Чингисханом, является величайшей в истории, самой большой империей, когда-либо существовавшей на нашей планете, не считая колоний Британии. Она была больше Римской империи, империи Александра Македонского, больше Советского Союза и современной России. Татаро-монгольское иго в 13 веке покорило многие княжества, в том числе и на Кавказе.
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