Зарядка для ума или 5 упражнений для улучшения памяти

Скажите, пожалуйста, бывают ли у вас «провалы» в памяти?

У меня отличная память, я всегда всё помню! Память подводит меня крайне редко Случается забывать разные мелочи Да, и довольно часто

Если вы относитесь к числу людей, которые в нашем сегодняшнем опросе выбрали первый или второй вариант ответа, то эта статья для вас! Не будем подробно останавливаться на причинах появления амнезии, ведь их довольно много, но отметим, что очень часто память подводит нас как раз потому, что мы ею все реже пользуемся.

Вся информация хранится у нас в телефонах и компьютерах, и даже произвести простейшие математические расчеты в уме мы ленимся – достаем калькулятор. Вот и получается, что за ненужностью клетки мозга постепенно перестают работать, как атрофируются мышцы, если постоянно лежать на диване и не пользоваться ими.