Законы кармы, способные навсегда изменить жизнь

Карма — это результат наших действий в прошлом. Это своего рода бумеранг, причина и следствие. Карма действует не всегда как наказание, наоборот, в первую очередь, ее цель — обучение и образование. То есть, ее цель — дать определенный урок, который должен извлечь для себя человек.



От кармы невозможно избавиться, как и от последствий всех своих действий. Если человек создал когда-то условия для мук и страданий — значит он будет мучиться и страдать. Ну, а если он создал все для своего благополучия и счастья — то впоследствии он именно это и получит. Все работает очень просто: «То, что отдал — то и получил», «По подвигу и награда». И ничего более.

Человеку не нужно бояться последствий, ему следует разобраться и понять законы кармы, способные навсегда изменить его жизнь.

Законы судьбы

Закон бумеранга

«Что посеяли — то и выросло». Все, что отправляется нами в окружающий мир, обязательно возвращается к нам. Если мы желаем радости, добра и позитива, то мы должны стать радостными, добрыми, позитивными, жить всегда в любви и принятии.



Закон мироздания

Жизнь появилась очень давно, и она всегда требует нашего постоянного участия в ней. Мы являемся единым целым со Вселенной. Все, что находится вокруг нас — проводники к нашему внутреннему и внешнему состоянию. Поэтому необходимо оставаться самим собой, а также окружать себя только теми людьми, которых вы желаете видеть рядом с собой.



Закон принятия

Если есть ситуации, принять которые вы отказываетесь, они всегда будут повторяться и проигрываться снова и снова. Если вы во всех видите только плохое, по сути — одних врагов, значит, вы не сможете находиться на более высоких уровнях своего развития. А надо стремиться именно к этому.



Закон роста

Очень важно уметь себя контролировать, ведь то единственное, чем мы обладаем в своей жизни в полной мере — мы сами. Куда бы мы ни пошли, мы всегда там находимся сами. Для того чтобы мы начали меняться и расти именно внутренне, мы должны САМИ начать меняться, а не ждать пока это сделают другие люди. Если мы сможем что-то навсегда изменить в своем сердце, то жизнь обязательно последует этому примеру и точно также начнет меняться. Стоит только начать!



Закон обязательства

Всякий раз, когда что-то происходит не по плану, или каким-то негативным образом, значит это находится в нас самих. По сути мы отражаем все, что нас окружает. И изменения нужно начинать с себя. Это является непреложной истиной. Мы всегда обязаны держать ответ за то, что случается с нами в жизни.



Закон концентрации

Человек не в состоянии думать и выполнять сразу две несовместимые вещи. Например, когда его внимание сконцентрировано на духовных и моральных ценностях, ему невозможно оставаться на низких вибрациях, допускать какие-то негативные мысли, а также злобу, раздражение или зависть.



Закон благодарности

Если вы научитесь благодарить окружающих за все подряд, то и Вселенная станет к вам благоволить и очень скоро можно будет увидеть реальные результаты. Живите с открытым сердцем и благодарите окружающих вас людей за любой урок и опыт. Все это необходимо для нашего роста.



Закон настоящего

Мы часто оглядываемся назад, чтобы анализировать то, что уже прошло. Но это мешает находиться нам в настоящем времени. Нас окружают старые примеры поведения, устаревшие мысли, изжившие себя мечты. И они постоянно мешают нам обладать чем-то новым.



Закон изменения

Все истории будут повторяться снова и снова, пока человек не научится извлекать из них нужные уроки, которые навсегда могут изменить его путь.



Закон награды

Любая полученная награда всегда сначала требует затраченных усилий. Она имеет ценность, которая не проходит со временем и требует настойчивого и терпеливого труда. Настоящая радость обычно приходит только тогда, когда человек делает то, что планировал и после этого к нему приходит ожидаемое награждение.

Закон вдохновения

Как правило, человек всегда получает то, что когда-то вложил или отдал вовне. Настоящая ценность чего-либо всегда является результатом намерений, действий и энергии, в это вложенных. И любой вклад является вкладом ВСЕГО, что есть и существует.



Все, что сделано с радостью и любовью, будет способно вдохнуть жизнь и всегда будет вдохновлять абсолютно на все, что есть в окружающем пространстве.



Если вы хотите, чтобы в жизни все складывалось самым благоприятным образом, старайтесь соблюдать законы кармы и тогда положительные изменения не заставят себя ждать.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2249440369473227278/

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