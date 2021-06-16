Казаки и козаки: почему это два разных народа

Казачья Орда — это странное государственное образование можно обнаружить на карте мира Каррингтона Боулза, изданной в Лондоне в 1780 году. Может, это ошибка? Ведь расположено оно на территории нынешнего Казахстана.

Казаки это современные казахи

Есть любопытный источник на русском языке – так называемая Есиповская летопись. Это первая известная нам летопись, записанная в Сибири. Названа она так по имени её составителя – Саввы Есипова, дьяка при архиепископе Тобольском. Она повествует о событиях конца XVI века: походе Ермака, первом завоевании Сибирского царства русскими, гибели Ермака, последующем приходе московских воевод и окончательном присоединении Западной Сибири к Русскому государству. Записана она в 1636 году. Там несколько раз упоминается «Казачья Орда», которая не может быть ничем иным, кроме как Казахским ханством.

Как известно, на казахском языке самоназвание казахов звучит «казак», и с 1925 по 1936 год это название было официальным в СССР. Соответствующая автономная республика в составе РСФСР называлась по-русски Казакской АССР, а не Казахской.

Характерно также, что, например, в своей «Истории России с древнейших времён», писавшейся с 1851 по 1879 год, историк Сергей Соловьёв везде именует казаков (запорожских, донских, яицких и т. д.) козаками. Такое правописание, как видим, было принято до конца XIX века. Наверняка оно возникло не просто так, а для отличия оседлого населения долин степных рек, преимущественно православного и славяноязычного, от кочевого тюркского населения степей.

Соловьёв нигде не называет казахов казахами или «казаками». Он использует общепринятое в то время в русской литературе обозначение киргизы или киргиз-кайсаки. Однако примечательно, например, что он вообще не говорит о сношениях русских с этим народом до начала XVIII века. В 12-м и 13-м томах своей «Истории России» он называет киргизами народ хакасов. Лишь в связи с событиями царствования Анны Иоанновны (1731—1740) Соловьёв впервые упоминает «киргиз-койсаков» и говорит о них, как о принятых в русское подданство. Предыстория этого принятия, которая, несомненно, должна была быть, осталась полностью за рамками его исследования.

В связи с этим статья в Википедии, вероятно, не без основания указывает, что до 1734 года, то есть до издания соответствующего указа Анны Иоанновны, русские именовали казахов казаками. Естественно допустить, что те, кого сейчас пишут казаками, до того времени называли и писали как козаков. Но также естественно, что нередко вместо буквы «о» писали «а», и нередко возникала путаница обоих названий, особенно петербургскими чиновниками, которые слабо разбирались в этнополитической ситуации на границах империи.

Козаки, или черкасы, это позднейшие казаки

В старинных источниках мы постоянно сталкиваемся с синонимом слова «козаки». Это черкасы. Причём черкасы – всего лишь форма написания этнонима черкесы. Черкасами называли не только запорожских, но и донских казаков, о чём говорят названия столиц Войска Донского: Старочеркасск и Новочеркасск.

Достоверно известно, что в состав запорожского казачества по меньшей мере с конца XV века, то есть фактически с момента его возникновения, входили черкесы. Возможно, они появились там и раньше. «Повесть временных лет» сообщает о том, что в конце Х века, после победы над Хазарией, князь Святослав Игоревич расселил выведенных им с Северного Кавказа ясов и касогов в окрестностях Киева. Ясами в то время называли осетин, а касогами – черкесов.

Историк казачества Александр Шенников сообщает, что хопёрские казаки, по времени предшествовавшие донским казакам, до конца XIX века часто назывались «чиками». Это название Шенников считает производным от «зихов» – так в древности и раннем средневековье именовались народы адыго-абхазской группы (то есть «черкесы» в широком смысле слова). Расцвет средневековой христианской Зихии пришёлся на VIII—Х века, когда она была важным союзником Византии в регионе, но потом была завоёвана Хазарией.

Можно вспомнить в связи с этим гипотезу, что самоназвание «казак/козак» происходит от этнонима касогов.

Наконец, до начала XVIII века все казачьи войска были независимыми государствами, сношения с которыми Россия вела через Посольский приказ. В источниках того времени казаки предстают народом только формально православным и явно отличным от русских по своей культуре.

Покорение казачества развернулось только в XVIII веке. Пётр I в 1707—1708 гг. присоединил к России Донскую область. В историографии это традиционно называется подавлением восстания Кондратия Булавина. Тот же Соловьёв описывает, как при Анне Иоанновне происходило покорение яицких казаков, а также башкир. Окончательное же присоединение этих народов к России произошло только в 1770-е годы, в связи с подавлением восстания Емельяна Пугачёва. Причём яицких казаков переименовали в «уральских», чтобы стереть у них память о прежней свободе, а волжское казачество было истреблено полностью.

Таким образом, казаки, или, точнее, козаки, до XVIII столетия имели мало общего с русскими.

Казак – по-тюркски «свободный»

Так всё-таки, откуда пошли козаки – от казаков/казахов или от касогов? Можно предполагать и то, и другое. «Казак» по-кипчакски это вольный человек. Но и влияние черкесского этноса на формирование казачества отрицать невозможно.

Вернёмся снова к карте Боулза. На ней Россия, расположенная к западу от Уральского хребта, Нижней Волги и Дона, и «Русская Сибирская Тартария» обозначены как различные государства. Кроме того, низовья Дона, Волги и Северный Кавказ выделены на ней цветом, как особое государство, правда, не подписаны никаким именем. Там есть только два этнонима, относящихся явно не ко всей территории этого анклава: башкиры и кипчаки. Но можно предположить, что это представление отражает память о кочёвках калмыков или ногайцев на всей этой огромной территории. Характерно, что донские казаки на карте не подписаны (и вероятно, не было на то оснований – они были практически уничтожены Петром Великим).

Похоже, карта Боулза к моменту издания отражала несколько устаревшие сведения. Низовья Волги, Яика (Урала) и область обитания башкир к тому времени можно было уже считать прочно присоединёнными к России. Большинство историков считает сведения карты Боулза об Азии фантастическими. Но что, если она отражает какие-то реалии, неведомые нынешним историкам, однако хорошо известные современникам?

Как бы то ни было, но русские в XVII и какой-то части XVIII столетия, похоже, прекрасно отличали казаков/козаков от казаков/казахов. Хотя, возможно, и знали, что происхождение обоих народов общее или очень близкое.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/160244-kazaki-i-kozaki-pochemu...

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