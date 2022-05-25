Почему не дают Нобелевкую премию по математике. Математика не наука?

Нобелевская премия - одна из престижный международных наград. Присуждается деятелям науки за выдающиеся открытия и изобретения. Создана Альфредом Нобелем в 1901 году. Начальный капитал фонда - 31,6 млн шведских крон (в нынешних ценах эта сумма эквивалентна примерно 1,65 млрд крон или 165 млн долларов). Премии лауреатам выплачивались из процентов от сделок с ценными бумагами.
А. Нобель - шведский инженер и изобретатель динамита и легковоспламеняющихся смесей, использовавшихся в оружии.
Ученый за свою жизнь накопил достаточно большой капитал и перед смертью завещал каждый год награждать ученых за научные прорывы и открытия. Награждаются ученые из разных областей: физика, химия, физиология, медицина, литература, экономика. Но в этом списке вы не увидите "царицу наук" - математику.
Существует всем известная версия из-за чего математиков обделили в получении премии. Альфред Нобель узнал, что его жена изменила ему с математиком. И тогда он решил "наказать" всех математиков и не награждать их премией из собственного фонда. История любопытна на первый взгляд. Но если обратиться к биографии Нобеля, то становится ясно, что он никогда не был женат. И эта версия абсолютна абсурдна.Премия 2020 г.
Также у Нобеля была неприязнь к известному математику Миттагу-Леффлеру, который рьяно просил деньги у Альфреда на развитие Стокгольмского университета.
Магнус Гёста Миттаг-Леффлер - шведский математик, член Санкт-Петербургского математического общества.
К тому же, в то время в Швеции уже существовала премия для математиков, учрежденная как раз Миттагом-Леффлером.
Вероятно, Альфред Нобель просто не считал, что математика может внести большой вклад в развитие человечества. К тому же он сам был ближе к физике, химии, литературе.
А вы знали об этом?
Ботаник и исследователь Жанна Барре была первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие. В 1766 году 26-летняя француженка нанялась на корабль в качестве слуги известного французского ботаника Филибера Коммерсона (на самом деле она была его любовницей). Чтобы пробраться на корабль (женщин в то время пускали на борт очень неохотно), она переоделась мужчиной и представилась именем "Жан".Чьеу Тхи Чинь, которую иногда называли вьетнамской Жанной д'Арк, была вьеткой, которая в 3 веке до н.э. возглавила повстанческую армию против китайских захватчиков. Она наводила настоящий ужас на китайцев.
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С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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