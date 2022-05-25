Почему не дают Нобелевкую премию по математике. Математика не наука?

Существует всем известная версия из-за чего математиков обделили в получении премии. Альфред Нобель узнал, что его жена изменила ему с математиком. И тогда он решил "наказать" всех математиков и не награждать их премией из собственного фонда. История любопытна на первый взгляд. Но если обратиться к биографии Нобеля, то становится ясно, что он никогда не был женат. И эта версия абсолютна абсурдна.

Премия 2020 г.

Также у Нобеля была неприязнь к известному математику Миттагу-Леффлеру, который рьяно просил деньги у Альфреда на развитие Стокгольмского университета.

Магнус Гёста Миттаг-Леффлер - шведский математик, член Санкт-Петербургского математического общества.

К тому же, в то время в Швеции уже существовала премия для математиков, учрежденная как раз Миттагом-Леффлером.

Вероятно, Альфред Нобель просто не считал, что математика может внести большой вклад в развитие человечества. К тому же он сам был ближе к физике, химии, литературе.