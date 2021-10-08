Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом?

Отношения с агрессивным альянсом НАТО у советского государства редко бывали простыми. Как и в наши дни, организаторы военного блока не уставали твердить, что всячески стремятся к миру, не забывая расширять охват территорий своими базами.

Создание НАТО, 1949

Главным спорным вопросом после войны стало дальнейшее направление развития Германии. Западной половиной страны управляли союзники по антигитлеровской коалиции, восточной – наша страна.

Каждый хотел, чтобы объединённая Германия стала его сферой влияния. Хотя СССР готов был уступать – оставить страну нейтральной с запретом на размещение оружия других стран и вступление в военные союзы.

Но союзников подобный вариант не устраивал. Они требовали предоставление немцам права самим выбирать, в какой альянс вступать. Советский Союз не сомневался, что, если согласиться на этот вариант, США вынудят Германию вступить в НАТО. С другой стороны, такая коалиция явно возрождала «германский милитаризм», который был запрещён по послевоенным договорённостям. Советскому Союзу Германию пока приглашать было некуда – альянс социалистических стран ещё не существовал.

Чтобы обойти запрет на создание армии Германии, союзники придумали идею общей оборонительной армии Европы.

Крупные европейские страны не собирались «вливать» свои военные силы в подобное сообщество. Фактически оно создавалось для «принятия» Германии, чтобы её армия официально считалась частью некоего европейского военного образования, что юридически не нарушало послевоенные договорённости.

Советский Союз понимал истинные стремления НАТО и пытался этому противодействовать.

Молотов Вячеслав Михайлович

После смерти Сталина СССР предложил следующую альтернативу: Германия объединяется в одно государство со строгим нейтралитетом и ограничением по оружию. В Европе вступает в действие договор коллективной безопасности.

США, как обычно, хотели добиться только своего варианта развития событий. По предложению Громыко Молотов выдвинул американцам неожиданный проект: они тоже вступают в европейский договор о безопасности. Советский Союз, в свою очередь, подаёт заявку на вступление в НАТО.

Это показало всему миру стремление социалистического государства к общему миру. С другой стороны СССР, подав заявку в НАТО, явно «выбивал почву из-под ног» у западных политиков, заявлявшись, что «Советы» собираются развалить блок.

Советский Союз выразил готовность вступить в НАТО, если каждая из стран альянса не будет вмешиваться в дела других участников. Предлагалось также уничтожение ядерного и другого оружия массового поражения. 31 марта 1954 года ноту отправили западным странам.

После обсуждения в штаб-квартире НАТО общее мнение свелось к следующему: СССР с помощью пропагандисткой акции пытается рассорить страны, члены альянса, поэтому Союзу следует категорически отказать.

Суть официального ответа нашей стране сводилась к тому, что принятие СССР разобьёт единство блока НАТО и даст возможность социалистической стране влиять на политику альянса. А это недопустимо.

Создание Организации Варшавского договора

Отказ был ожидаем. Он давал возможность Советскому Союзу создать свой военный альянс. Но теперь уже политики Запада не имели повода поставить это в вину нашему государству, поскольку во вступлении в НАТО официально отказано.

Нежизнеспособный проект общей армии Европы рухнул, поскольку каждая страна говорила только о своих интересах. ФРГ просто приняли в НАТО. Так не состоялся и советский проект единой нейтральной Германии.

Зато была создана Организация Варшавского договора – социалистический «противовес» агрессии НАТО, который рухнул только вместе с Советским Союзом.

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