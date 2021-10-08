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Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом?

Отношения с агрессивным альянсом НАТО у советского государства редко бывали простыми. Как и в наши дни, организаторы военного блока не уставали твердить, что всячески стремятся к миру, не забывая расширять охват территорий своими базами.

Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом?

Создание НАТО, 1949

Главным спорным вопросом после войны стало дальнейшее направление развития Германии. Западной половиной страны управляли союзники по антигитлеровской коалиции, восточной – наша страна.

Каждый хотел, чтобы объединённая Германия стала его сферой влияния. Хотя СССР готов был уступать – оставить страну нейтральной с запретом на размещение оружия других стран и вступление в военные союзы.

Но союзников подобный вариант не устраивал. Они требовали предоставление немцам права самим выбирать, в какой альянс вступать. Советский Союз не сомневался, что, если согласиться на этот вариант, США вынудят Германию вступить в НАТО. С другой стороны, такая коалиция явно возрождала «германский милитаризм», который был запрещён по послевоенным договорённостям. Советскому Союзу Германию пока приглашать было некуда – альянс социалистических стран ещё не существовал.

Чтобы обойти запрет на создание армии Германии, союзники придумали идею общей оборонительной армии Европы.

Крупные европейские страны не собирались «вливать» свои военные силы в подобное сообщество. Фактически оно создавалось для «принятия» Германии, чтобы её армия официально считалась частью некоего европейского военного образования, что юридически не нарушало послевоенные договорённости.

Советский Союз понимал истинные стремления НАТО и пытался этому противодействовать.

Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом?

Молотов Вячеслав Михайлович

После смерти Сталина СССР предложил следующую альтернативу: Германия объединяется в одно государство со строгим нейтралитетом и ограничением по оружию. В Европе вступает в действие договор коллективной безопасности.

США, как обычно, хотели добиться только своего варианта развития событий. По предложению Громыко Молотов выдвинул американцам неожиданный проект: они тоже вступают в европейский договор о безопасности. Советский Союз, в свою очередь, подаёт заявку на вступление в НАТО.

Это показало всему миру стремление социалистического государства к общему миру. С другой стороны СССР, подав заявку в НАТО, явно «выбивал почву из-под ног» у западных политиков, заявлявшись, что «Советы» собираются развалить блок.

Советский Союз выразил готовность вступить в НАТО, если каждая из стран альянса не будет вмешиваться в дела других участников. Предлагалось также уничтожение ядерного и другого оружия массового поражения. 31 марта 1954 года ноту отправили западным странам.

После обсуждения в штаб-квартире НАТО общее мнение свелось к следующему: СССР с помощью пропагандисткой акции пытается рассорить страны, члены альянса, поэтому Союзу следует категорически отказать.

Суть официального ответа нашей стране сводилась к тому, что принятие СССР разобьёт единство блока НАТО и даст возможность социалистической стране влиять на политику альянса. А это недопустимо.

Зачем СССР хотел вступить в НАТО. Это было реальным стремлением или политическим ходом?

Создание Организации Варшавского договора

Отказ был ожидаем. Он давал возможность Советскому Союзу создать свой военный альянс. Но теперь уже политики Запада не имели повода поставить это в вину нашему государству, поскольку во вступлении в НАТО официально отказано.

Нежизнеспособный проект общей армии Европы рухнул, поскольку каждая страна говорила только о своих интересах. ФРГ просто приняли в НАТО. Так не состоялся и советский проект единой нейтральной Германии.

Зато была создана Организация Варшавского договора – социалистический «противовес» агрессии НАТО, который рухнул только вместе с Советским Союзом.

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