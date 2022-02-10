Хасиды с пейсами: зачем ортодоксальные иудеи оставляют длинные пряди на висках

Любое вероисповедание имеет свои особенности. Например, в иудаизме верующие мужчины обязаны носить бороду. Ортодоксальные евреи «дополняют» образ пейсами — длинными локонами волос на висках. Чем же объясняется такой странный обычай?

В заповедях Торы четко указано, что нельзя стричь «волос головы вашей кругом». Евреи старательно исполняют заповедь и отращивают волосы на висках. Смысл запрета неодинаково трактовался в разные времена. Ицхак Лурия — каббалист, который жил в XVI веке, говорил о мистическом значении. Он утверждал, что слова «пеот» и «Всевышний» имеют одинаковый цифровой код.

В Торе не указывается длина пейсов и способ их укладки. В некоторых еврейских общинах не запрещено носить пейсы за ушами. Бывали случаи, когда ортодоксальные евреи скрывали длинные пряди под головным убором. Многое зависело от традиций общины, места проживания поклонников иудаизма. Даже в Израиле можно увидеть разную длину, неодинаковые способы укладки пейсов. Участники консервативных иудейских общин уже традиционно оставляют длинные, слегка закрученные волосы на висках.

Заповедь гласит, что евреям нельзя стричь пейсы. Интересный вопрос заключается в том, можно ли выбривать виски. В иудаизме бритву запрещено использовать для удаления волос на бороде и голове.

Считается, что запрет выбривать виски возник до исхода из Египта. В давние времена некоторые евреи становились жрецами богов. Чтобы как-то подчеркнуть особый статус, они полностью выбривали голову. Этим и объясняется запрет на сбривание висков. Верующий еврей, который нарушил традицию, может перейти в другую религию.

В разных странах пейсы, как и борода, помогали различать евреев и людей, которые не исповедуют иудаизм. Были времена, когда верующим запрещалось носить пейсы.

Можно сказать, что ношение пейсов — одно из самых важных предписаний. Сейчас длина волос на висках не имеет особенного значения. Дело в том, что ортодоксальные евреи привыкли подчеркивать уважение к заповеди, которая запрещает стричь пейсы.Эти люди оставляют длинные пряди волос и даже иногда заплетают их.

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