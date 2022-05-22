Арно Хидирбегишвили: Когда потомков грузин заинтересует - как продавали Грузию, пусть прочтут эти строки

Когда после ликвидации СССР и войны в Абхазии я сотни раз, в газетах и по телевидению, объяснял - почему, объяви Грузия о военном и политическом нейтралитете, она может выменять у России свой нейтральный внешнеполитический курс - на Абхазию, грузинские «политологи» за глаза прозвали меня «Товарищ Нейтралитет» и избегали приходить на теледебаты с моим участием, за что я прозвал их «проктополитологами» - то есть, трактующими события исключительно задним числом, post factum, в угоду действующей власти (см. на ГРУЗИНФОРМ, в рубрике «ОТ РЕДАКТОРА», на канале ГРУЗИНФОРМ в You Tube, и т.д.). Сегодня этих бывших лекторов партшколы встретишь разве что в очередях к настоящим проктологам, а ведь во времена Шеварднадзе и даже в первые годы президентства Саакашвили они не слезали с телеэкранов и важно разгуливали по коридорам правительственной администрации, выполняя щедро проплаченный политический заказ.

• ГРУЗИЯ ТОГДА НЕЙТРАЛЬНОЙ НЕ СТАЛА И ПОТЕРЯЛА ЭТОТ КОЗЫРЬ ПЕРЕД РОССИЕЙ, НО СКОРО ВСЁ РАВНО СТАНЕТ НЕЙТРАЛЬНОЙ СТРАНОЙ, КАК УКРАИНА, НО УЖЕ - ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, НИЧЕГО ОТ ЭТОГО НЕ ВЫИГРАВ.

Когда президент Саакашвили решил отдать голос Грузии за членство России в ВТО, то я предупредил, что никакого мониторинга грузов - хоть грузинского, хоть швейцарского - проходящих через Абхазию и Южную Осетию грузов абхазы и осетины не допустят, тем более - не подпустят грузинских пограничников на Псоу и к Рокскому тоннелю на пушечный выстрел и мы потерям этот козырь просто так. Саакашвили и его команда тогда притворились тупыми, потому что продались за это очень большие деньги!

• ГРУЗИЯ ПОТЕРЯЛА ЭТОТ КОЗЫРЬ ПЕРЕД РОССИЕЙ ПРОСТО ТАК, ХОТЯ МОГЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СВОЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТНОСТИ. ГРУЗИЯ ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ЧЛЕНСТВО РОССИИ В ВТО, НЕ ПОЛУЧИВ ВЗАМЕН НИЧЕГО, И АПРИОРИ ФИКТИВНЫЙ ДОГОВОР О МОНИТОРИНГЕ ГРУЗОВ И ТОВАРОВ СДАЛИ В МАКУЛАТУРУ.

Когда я заявлял, что Грузия может не успеть обменять у России отказ от стремления Грузии в НАТО на возвращение ей Абхазии и Осетии, меня не услышали в упор и смотрели как на сумасшедшего.

• ГРУЗИЯ НЕ УСПЕЛА - 24 ФЕВРАЛЯ РОССИЯ НАЧАЛА ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ НА УКРАИНЕ, КОТОРУЮ НЕ ПРИНЯЛИ В НАТО, КАК И ГРУЗИЮ. ГРУЗИЯ, ВСЛЕД ЗА УКРАИНОЙ, ПОДПИШЕТСЯ ПОД ВНЕБЛОКОВЫМ СТАТУСОМ. НО СДЕЛАЕТ ЭТО ВЫНУЖДЕННО, А НЕ ПО СВОЕЙ ИНИЦИАТИВЕ, ПОЭТОМУ АБХАЗИЮ И ЮЖНУЮ ОСЕТИЮ НАМ ЗА ЭТО НЕ ВЕРНУТ.

Когда я заявил, что Грузия должна думать - как не потерять Аджарию, потому что срок, на который был заключён Карский договор, по которому гарантом за Грузию была Россия, истёк, а сегодня Россия не будет защищать страну, с которой у неё нет дипотношений и которая находится в стане её врагов, с США и НАТО, меня обвинили в туркофобии, а посол Турции «искренне рассмеялась» - мол, договор - не молоко, чтобы у него истёк срок (?!). Я заявлял: «Единственное, что может защитить Грузию от турецкой экспансии в условиях вражды с Россией - это её вступление в ОДКБ, соответственно - в ЕАЭС, что приведёт к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Грузии по формуле «Грузия+Россия=Грузия+Абхазия+Южная Осетия». А ещё я заявил, что «миссия президента Саломе Зурабишвили - передать Аджарию Турции, как миссией президента Михаила Саакашвили была передача России Южной Осетии («воссоединение разделённого осетинского народа по примеру Германии») и Абхазии». За это меня заклеймили «пророссийским».

• НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ РОССИЙСКИЙ СЕНАТОР АНДРЕЙ КЛИМОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО АДЖАРИЯ СТАНЕТ НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКОЙ, КАК РАНЕЕ АБХАЗИЯ И ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, И ОТОЙДЁТ К ТУРЦИИ, ЕСЛИ ГРУЗИЯ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЯ, ЧЕМ В ТЕЛЕЭФИРЕ CNN ХВАСТАЛА ПРЕЗИДЕНТ ЗУРАБИШВИЛИ.

Повторяю в сотый раз - объяви Аджария о своей независимости, даже без присоединения к Турции, тоже самое тотчас же сделают регион Самцхе Джавахети, тяготеющий к Армении, и регион Квемо Картли, тяготеющий к Азербайджану, а также - регион Самегрело, неразрывно связанный с Абхазией.

Когда-нибудь, если потомков грузин заинтересует - как продавали их Родину - Грузию, пусть прочтут и эти строки…

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

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А вы знали об этом?

После того, как Петр I заставил своего сына Алексея вернуться в Россию(кстати это первая русская спецоперация), судьба действительно была к нему благосклонна . Он публично покаялся и отрекся от прав на престол, но все изменилось после допроса его любовницы, Ефросиньи. Она возвращалась из Европы беременной, а поэтому ее обоз двигался небыстро, и она прибыла в Россию на пару месяцев позже. К огромному удивлению уже почти прощенного отцом Алексея, она рассказала абсолютно все о планах своего любовника. На основании ее слов Алексей был осужден на смерть, а позже таинственно погиб в камере в ожидании казни.В журнале Тайной канцелярии была найдена очень красноречивая запись: «Девке Офросинье на приданое выдать своего государева жалованья в приказ три тысячи рублев». Это самая большая сумма в истории мирового сыска.Очевидно, что Ефросинья с самого начала была приставлена к цесаревичу отцом и, фактически, играла роль тайного агента при мятежном цесаревиче.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43102654825 )

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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