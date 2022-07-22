Молитва от порчи Иисусу Христу: правила чтения и проведения очищающего ритуала

Не всегда сразу люди узнают, что на них наложена порча или они подверглись сглазу. Только после многократно повторяющихся неудач и просчетов человек начинает задумываться, искать причину отрицательных событий. Вот и у меня полгода назад случилась подобная ситуация. Мне подсказали, что есть защитная молитва от порчи Иисусу Христу, она поможет нейтрализовать последствия энергетического прорыва. Но я решила обратиться к Господу не с одной только молитвой, а читала их несколько и получила помощь по разным направлениям. С текстами молитвословий хочу познакомить вас.

КАК РАСПОЗНАТЬ ПОРЧУ

Во все времена люди страдали от злых чар колдовства, даже в нашем современном мире науки и высоких технологий магия не потеряла актуальности. Если человека преследует полоса неудач и проблем с делами, а ворох мелких неприятностей сменяется морем крупных, следует задуматься о вероятности наведения порчи либо сглаза. В свете современных веяний порчу можно назвать тяжелым энергоинформационным посылом, поражающим тонкие оболочки человеческого тела.

Энергетическая атака буквально деформирует ауру в зависимости от типа воздействия и внедрения отрицательных программ. Самым страшным видом колдовства считается посыл на смерть, от которого избавить порченного очень сложно.

обидчивостью, беспричинной злобой, плохими предчувствиями;

усталостью, тяжестью или давлением в груди, галлюцинациями;

обнаружением неприятного запаха, исходящего от порченого человека;

появлением в доме полчищ тараканов или мышей, других вредителей;

невозможностью нахождения в святом помещении церкви.

Людей, подвергшихся магической атаке, преследует постоянный страх и чувство угнетенности, но независимо от видов порчи, ее воздействие проявляется характерными признаками:

Некоторые пострадавшие от наведенного негатива за помощью избавления обращаются к магам и колдунам, но православная церковь считает такие деяния грехом. У верующих есть мощный защитник в лице Иисуса Христа, который взял на себя все грехи людские и беды, именно к нему следует обращаться с молитвами в случае обнаружения у себя признаков порчи. Не стоит ждать, что полоса неприятностей пройдет сама собой, а невзгоды сменятся лучшими временами. Если в энергетическую оболочку осуществлено внедрение дурных сущностей или вредоносной программы, ситуация будет только ухудшаться. Но мольбы к Господу, к его святым помощникам способны избавить от последствий отрицательного вмешательства.

Молить Иисуса Христа о защите можно даже тогда, когда вредоносной атаки не было. Христианская молитва способна усилить природную энергетику, но только для человека крещеного. Чтобы избавить от действия порчи некрещеного, ему следует принять христианскую веру ради нейтрализации энергетического воздействия.

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИТАТЬ МОЛИТВЫ ОТ ПОРЧИ

У некоторых верующих возникает сложность с чтением молитвенных текстов, написанных староцерковным языком. Однако совсем не обязательно воспроизводить оригинал молитвословия, допускается произнесение молитвы своими словами. Важно осознавать их смысл, помнить о просительном настрое. Чтобы усилить эффект обращения к Иисусу Христу, придерживаются некоторых правил.

Молитвенный текст вам придется выучить наизусть, это придаст значимость произносимым фразам. Если запоминать наизусть молитвенные слова сложно, их допустимо читать с листка. Защитную молитву проговаривают четко, но не громко, душа при этом должна быть полна ощущением искренней веры с уверенностью в успехе. На полную очистку потребуется не меньше месяца. Обращаться к Иисусу Христу со словами молитвы нужно в уединении, чтобы домочадцы не отвлекли вас случайно от ритуала общения с Господом. Также не стоит рассказывать окружающих, о чем просите Бога.

Ритуал продолжают до полного исчезновения негатива, молитву от порчи читают в утреннее время, повторив ее трижды. По совету праведных христиан сразу после пробуждения следует возблагодарить Отца Небесного за наступление нового дня. С этой целью принято читать самую главную молитву, данную самим Богом:

Эта молитва называется Господней, поскольку дана самим Иисусом Христом в ответ на просьбы его учеников научить их правильно молиться. Главное молитвословие православных обращено к Богу Отцу как первому лику Святой Троицы. А теперь запоминайте полный вариант молитвенного прошения от порчи:

СБОРНИК ИИСУСОВЫХ МОЛИТВ ОТ НЕГАТИВА

Проговаривание молитвенных текстов приближает истинно верующих к Богу, именно в этом кроется сила защиты от нечисти. Наш Пастырь защищает своих детей не только от порчи, но и от всяких зол, наведенных недобрыми людьми и колдунами, а для искренне верующих молитва подобна благодати, великому дару, ниспосланному свыше. Советую вам придерживаться общих правил, формулируя любую просьбу к высшим силам. Для этого необходимо:

сформулировать свою просьбу точно и кратко;

очистить разум от повседневных забот, раздражения;

наполнить душу божественным светом, изгнав обиды и печали.

Молитвы Иисусу Христу и его святым помощникам лучше творить в утреннее либо вечернее время, ближе ко сну. Утром душа еще свободна от дневных забот, а вечером все дела переделаны и можно освободить сознание от других мыслей, кроме общения с Богом.

МОЛИТВЫ ГОСПОДУ О СНЯТИИ ПОРЧИ

Вместо того, чтобы брать грех на душу обращением к магическим ритуалам колдунов и ворожек, верующий человек всегда может обратиться к своему Отцу Небесному с мольбой о защите. Но перед ритуалом сходите в церковь поклониться Христовому Лику, поставьте перед его образом три свечи церковные, закажите молебен для себя о здравии. На выходе из храма перекреститесь, прошепчите волшебные слова:

Придя домой, выберите время и место для уединения, зажгите перед образом Иисуса Христа ровно 12 свечей, купленных в церкви, подготовьте чашку со свяченой водой. Теперь читайте главную из молитв православия Отче наш столько раз, сколько свечей зажгли (12). Дальше глотните освященой водицы и многократно повторяйте простые молитвенные слова на избавление от порчи:

После каждого прочтения современной молитвы пейте по глотку святой воды, не забывая креститься. Завершив таинство молебна, умойтесь остатками святой водички, а в течение всего дня молитесь словами известных вам молитв, обращенных к Богу. Если в таком режиме проведете три дня, порча от вас уйдет согласно Божественной воле.

Чтобы избавить свое биополе от следов энергетической атаки злобных людей, а также от влияния дурного глаза, следуйте правилам обряда, выполняемого утром. Молитву, которую будете произносить, можно читать не только для себя самого, но также на избавление от порчи близкого вам человека. Не забывайте только упоминать имя того, которого стараетесь освободить от колдовских чар.

НАЧИТКА МОЛИТВЫ НА ВОДУ

Свяченую воду считают самым сильным атрибутом, способствующим избавлению человека от наведенной порчи. Водная субстанция не только очищает все энергетические структуры, но и стабилизирует их. Очистительный обряд проводят вместе с пострадавшим, заранее приготовив следующие иконописные лики:

икону с изображением Святой Троицы;

светлый лик Господа нашего Иисуса Христа;

иконку Пантелеймона Целителя, если болезнь от порчи.

Как действовать: после отчитки молитвы Отче наш, переходите к чтению Псалма 90. Далее следует троекратное проговаривание молитвы Господу нашему, избавляющей от порчи:

Порченый должен сделать глоток наговоренной водицы, затем омыть лицо ее остатками. Ощущения слабости, головокружения или сонливости после ритуала свидетельствуют о его действии. Не возбраняется проведение этого обряда для профилактики, тогда ритуал выполняют каждый месяц.

Важно. Для уверенности снятия порчи с тела и души пострадавшего от колдовских чар обряд повторяют три раза. На избавление от недугов, вызванных порчей, направлено чтение известной молитвы Пантелеймону.

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ОТ НЕГАТИВА

Крепость ауры маленьких детей весьма слабая, поэтому энергетическое поле малыша считается самым восприимчивым к негативному воздействию. Навести порчу на ребенка совсем не сложно, а сглазить непреднамеренно могут даже родственники, неискренне восторгаясь крохой. Даже молчаливым недовольством либо чрезмерными похвалами можно нанести вред неокрепшему биополю.

Избавлению от порчи поможет молитва Иисусу Христу, сотворенная по определенным правилам. Малыша следует устроить у себя на руках, старшего ребенка можно просто взять за руки, чтобы начать ритуал очищения:

СОВЕТ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для создания защиты себе и своей семье держите дома купленную в храме икону с чудотворным ликом Иисуса Христа. К ней вы будете обращаться с молитвами не только на избавление от порчи, но и при других жизненных ситуациях. Еще хочу поделиться с вами маленьким секретом, который мне поведала одна монашка. Купите в церкви небольшой медальон с изображением святых борцов против магии и колдовства – Киприана и Иустиньи. Носите этот оберег постоянно, если у вас слабая энергетическая защита, медальон будет отражать посылы недобрых людей.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2525372525441190407/

А вы знали об этом?

В историю Русской православной церкви прочно вошло имя архиепископа Феофана (Прокоповича). Этому необычайно талантливому и одаренному человеку была уготована судьбой двоякая роль: являясь поборником просвещения и прогрессивных реформ, способных вывести Россию на европейский уровень развития, он в то же время сделал многое для сохранения и укрепления самодержавия в его самой патриархальной и отжившей свой век форме. Поэтому давая оценку деятельности этого церковного иерарха, следует учитывать как положительные, так и отрицательные ее стороны. Поднявшись на вершину церковной иерархии, Феофан Прокопович вошел в число богатейших людей столицы и вел образ жизни, вполне соответствующий своему положению. В основе его благосостояния лежали многочисленные подарки, сделанные лично государем. Среди них несколько деревень, обширное подворье, расположенное на берегу реки Карповки, и, кроме того, регулярно отчисляемые огромные денежные суммы.

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