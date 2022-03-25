"СССР хотел вступить в НАТО, но ему отказали": почему отказали и зачем это Советскому союзу?

Во время холодной войны мир не раз оказывался на грани ядерной катастрофы, в центре столицы Германии была построена Берлинская стена, началось масштабное соревнование в гонке за космос. Для многих может быть удивительным тот факт, что всего через несколько лет после начала холодной войны СССР попытался вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Советский Союз подал заявку на вступление в альянс в 1954 году. Основными мотивами были недопущение вступления Германии в НАТО или любой другой военный альянс, а также сохранение глобального политического влияния. В то время как НАТО было создано еще в 1949 году, Варшавский договор, который был противостоящим альянсом, был создан шесть лет спустя. Но что произошло в промежутке?

Будущее Германии

Корни событий, связанных с созданием двух альянсов, уходят в Германию, которая в то время была расколота между СССР и западными державами. Москва выступала за воссоединение Германии как нейтрального и демилитаризованного государства, но западные страны опасались, что коммунисты втянут ее в свою сферу влияния. По их мнению, эти опасения были вполне обоснованными, поскольку подобное уже произошло в ряде государств Восточной Европы. Некоторые западные державы также опасались, что объединенная Германия вновь поставит под угрозу мир в Европе.

С другой стороны, СССР был обеспокоен тем, что НАТО расширится до Западной Германии - очень близко к сфере влияния СССР. Они воспринимали это как угрозу из-за собственной экономической и военной мощи, которую размещали. Эта дипломатическая игра вокруг Германии лежала в основе предложения, сделанного Советами.

У СССР был план

Министр иностранных дел Советского Союза Вячеслав Молотов выдвинул идею соглашения о коллективной безопасности всех европейских государств, в котором Соединенные Штаты были бы низведены до роли простого наблюдателя, поскольку они просто географически не были расположены в Европе. Однако простой статус наблюдателя был неприемлем для США. И неудивительно, что это предложение было отвергнуто и западноевропейскими странами, которые восприняли его как попытку разрушить НАТО. Молотов ответил, что предложение может быть изменено и что он открыт для дискуссий. Тогда СССР пошел еще дальше, изменив свое предложение и предложив США возможность вступить в альянс, а не просто быть наблюдателем, при условии, что СССР получит членство в НАТО. Ноты с просьбой о вступлении в альянс были направлены трем странам: Франции, Великобритании и США. Это предложение также было отвергнуто. Советский Союз предвидел такой ответ. Но почему же тогда они все же решили просить о вступлении? Для них это была беспроигрышная ситуация.

Сбор представителей блока НАТО в 1952 году.

Не пускать Германию

В своем предложении СССР заявил, что Организация Североатлантического договора, созданная в 1949 году, является "агрессивным пактом". Тем не менее, он утверждал, что характер альянса может быть легко изменен. Все, что нужно было сделать, это принять СССР в качестве члена в связи с его главной ролью в коалиции против нацистской Германии в недавней Второй мировой войне. Более того, возвращаясь к истокам проблемы, Советы также выразили надежду, что Германия не будет входить ни в какие военные союзы. Для Советского Союза это был бы способ добиться большей безопасности вблизи собственных границ и укрепить свою внешнеполитическую позицию.

Какова была реакция?

Для существующих членов НАТО членство СССР было неприемлемым. Страны рассматривали такое сотрудничество с Советским Союзом как способ узаконить контроль СССР над Восточной Европой. Кроме того, они заявили, что СССР не соответствует демократическим стандартам альянса. Для Запада заявление СССР о вступлении в альянс было истолковано как простая советская пропаганда, направленная в первую очередь на западное общественное мнение. И было нереально, что СССР примет требования НАТО. Самые важные требования касались контроля над его военным планированием и обеспечения демократических прав в Советском Союзе, а также в странах, входящих в сферу его влияния. Не желая выполнять условия, выдвинутые им НАТО, Советы продолжали свою кампанию за европейскую коллективную безопасность в течение предстоящего полугода.

Заседание ОВД

Потери для СССР?

Советский Союз находился в ситуации, когда, независимо от реакции НАТО, она могла иметь для него только положительный результат. Если бы Запад отверг их попытку вступить в НАТО, это означало бы, что альянс настроен антисоветски и, в свою очередь, подтвердило бы точку зрения СССР о том, что НАТО - агрессивный пакт. Тогда СССР мог бы сформировать свои собственные союзы с государствами, придерживающимися схожей идеологии, такими как Китай. С другой стороны, если бы они были приняты, Германия осталась бы разоруженной, а союз НАТО стал бы менее полезным. Возможность того, что СССР будет принят в НАТО, не была полностью исключена советскими стратегами.

Каков был результат?

После отклоненного предложения усилия Москвы по предотвращению вступления Германии в какой-либо военный альянс рассыпались в прах. В 1955 году Западная Германия вступила в НАТО, тем самым разрушив эти устремления, и в ответ на это социалистические государства Европы подписали Варшавский договор. Это был договор о коллективной обороне, который был подписан между Советским Союзом и семью другими государствами Восточного блока. Он был создан для противодействия мощи НАТО и обеспечения фактического советского контроля над военными силами в Восточной и Центральной Европе. Восемь стран обязались обеспечить взаимную защиту в случае нападения на одну из стран-членов. Хотя между двумя организациями никогда не было военной конфронтации, это привело к расширению военных сил, а самым крупным военным столкновением стало вторжение в Чехословакию в 1968 году. Но по большей части холодная война велась на идеологической основе. Однако одна мысль все же остается: Возможно, если бы СССР был принят в НАТО, холодная война могла бы прекратиться прямо на этом. Конечно, это чистая спекуляция, и, учитывая сильные идеологические различия между двумя блоками, это кажется очень маловероятным. Но мы никогда не узнаем.

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