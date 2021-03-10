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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари ".

                                              Смейтесь на здоровье !   

                                                                       Самые смешные "Анекдоты от Отари"                           

- Бабушка, а что тебе лично дала Коммунистическая партия Советского Союза?
- Ну как тебе сказать, внучек, твой дедушка как-то застал меня с любовником, и как начал кричать: "Да не будь я членом партии я бы вас сбросил с девятого этажа. Да не будь я членом партии я бы тебя зарубил топором!" А я стою с полными ужаса глазами и про себя шепчу: "Слава КПСС, Слава КПСС" !

                                                                        Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Сталин, найдя потерянную свою трубку, звонит Ежову и приказывает освободить  подозреваемых в краже его трубки людей. На что Ежов ответил: «Товарищ Сталин, но семеро подозреваемых  уже окончательно признались»!

                                                                         Самые смешные "Анекдоты от Отари"

После того, как  Сталин предложил  актеру  Щукину сыграть роль Ленина, тот заволновался и решил отказаться , сетуя ,что якобы не сможет достойно сыграть эту  ответственную роль!

На что Сталин ответил : «Товарищ Щукин , если Вы не сможете сыграть эту роль вождя, то тогда Вам придется сыграть  пожизненную  роль  – Ленин в мавзолее»!

                                                                          Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Вопрос армянскому радио: «Каково основное отличие царизма от развитого социализма?» 
Ответ: «При царизме власть переходит от отца к сыну, при развитом социализме — от одного идиота к другому»! 

                                                                          Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Почему в Армении не любят по утрам слушать армянское радио?Ответ : «Потому ,что по утрам  передача начинается со слов — вынимание , вынимание» !!!

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Оказывая помощь пострадавшему от ожогов, врач сказал пациенту , что у него больше переломов , чем ожогов! На  что пострадавший жалобно завопил:«Эти бездарные рабочие на стройке гасили огонь на нем, безбожно  размахиваясь лопатами» !

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

В автобус вваливается толпа пассажиров и прижимает девушку к стоящему рядом батюшке. Девушка восхищённо смотрит на священника:                                                                                                                                - Ого! Батюшка:                                                                                                                                                                        - Это не ого, а ключ от храма божьего!

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Мужик загорает на нудистском пляже. Во избежание ожогов прикрыл свой самый важный орган шляпой. Проходящая мимо дама ехидно заметила: – Настоящий джентльмен приподнимает шляпу в присутствии дамы. – Мадам, если бы вы были настоящей – она приподнялась бы сама!

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Проходя мимо гей парада и случайно наклонившись завязать шнурок, Сан Саныч невольно стал участником гей-рпрада!

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— В трамвае старушка трогает молодого человека за плечо: 
— Вы сейчас слазите? 
— Бабуля! Я слезаю только по утрам и только с хорошеньких женщин... 
— Сопляк! Молокосос! В наше время с хорошеньких женщин не слазили, а с трудом сползали...

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Перед свадьбой думаешь, что лучше ее не бывает, перед разводом же , что хуже ее не бывает!                                    

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

-Гадалка-предсказывает судьбу молодой девушки:
- Вы очень скоро познакомитесь с красивым брюнетом и будете жить с ним душа в душу!
- Хм... А не можете мне предсказать, как отнесётся к этому мой муж?                                                                           

                                                                           Самые смешные "Анекдоты от Отари"

— Как-то Ротшильд подал нищему милостыню.                                                                                                                — Ваш сын дает мне вдвое больше.
— Мой сын может себе это позволить. У него богатый папа.                                      

                                                                         Самые смешные "Анекдоты от Отари"

На моей свадьбе, вместо "Горько", папа кричал: "Ну, слава богу", а мама: "Ну, наконец-то!!!"  

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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