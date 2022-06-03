Вот это аппетит! Что успевал съесть на обед баснописец Крылов?

Помните крыловскую басню "Демьянова уха", герой которой слишком усердно потчевал наваристым рыбным супом своего соседа Фоку? Это, конечно, метафора, но какая сочная и живая! Крылов знал толк в гастрономии и любил подольше посидеть за столом. Правда, желательно, чтобы в тарелках блюда все время менялись. Одна уха и впрямь не вариант.
О том, с каким аппетитом Иван Андреевич поглощал любые яства в чудовищных количествах, писали практически все современники, которые хоть как-то упомянули его в своих воспоминаниях. Приведем вам для примера описание одного из званых обедов, которое оставила потомкам Надежда Еропкина, лично знавшая многих мэтров тогдашней русской литературы.
"Во-первых, нужно было пригласить подходящую компанию; во-вторых, готовить обед в тройном или четвертом количестве. Аппетит у Крылова был чудовищный, болезненный. Меню составлялось из самых тяжелых, сытных кушаний. Обедали тогда рано, в 5 часов. Крылов аккуратно появлялся в половине пятого".
Тут следует сделать пояснение. Обедом, а тем более званым, тогда называлось то, что у нас сейчас считается ужином.
В ожидании начала трапезы Крылов развлекал собравшихся своими баснями. Особенно он любил почитать, разумеется, "Демьянову уху".
И вот торжественно вносили первое блюдо. Еропкина подробно описывает, что подавали на стол в последний раз, когда Крылов был у них в гостях.
- Уха. Крылов съел три тарелки.
- Расстегаи. Крылов съел глубокую тарелку, а потом добрал еще расстегаев с общего блюда.
- Телячьи отбивные котлеты - каждая еле умещалась на тарелке ("и половины не осилишь"). Крылов съел четыре штуки.
- Жареная индейка. Ее, видимо, ели все гости, хотя это не уточняется.
- Десерт. На десерт подавали всякие фрукты, ягоды, овощи.
"И вот появились нежинские огурчики, брусника, морошка, сливы... - "Моченое царство, Нептуново царство!" - искренно радовался Крылов, как вишни проглатывая огромные антоновки".
- Специально для Крылова приготовили и подали еще одно блюдо - пирог с трюфелями и гусиной печенью.
- Квас.
"Водки и вина пил он не много, но сильно налегал на квас. Когда обед кончился, то около места Ивана Андреевича на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно из скромности направлялись им под стол".
Потом еще часов в девять устраивали чаепитие, после которого Иван Андреевич обычно отправлялся в спальню.
Часто пишут, что наш великий баснописец так любил плотно поесть, что и умер-то от переедания. Но это миф. На самом деле Крылова свело в могилу двустороннее воспаление легких.
А вы знали об этом?
Один из самых известных портретных художников своего времени Гилберт Стюарт написал более 1000 работ, включая портреты президентов, королей и королев по всей Европе и США. Его самой известной работой, однако, является намеренно незаконченная картина Джорджа Вашингтона. После того, как Стюарт в первый раз написал Джорджа Вашингтона в 1795 году, жена Джорджа Марта попросила Стюарта создать еще один портрет первого президента США в 1796 году. Стюарт не закончил этот второй портрет, написав только лицо и часть фона. Однако, именно этот образ используется на купюре в $ 1.
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