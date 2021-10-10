Где в России находится гиблое место, и Чем «остров каторжников» привлекает туристов

Прекрасный своей суровостью Сахалин привлекает искушенных путешественников своей северной красотой и таинственностью. Сахалин - самый крупный российский остров, а Сахалинская область - единственный абсолютно островной субъект Российской Федерации.

Когда-то каторжников на острове было практически в 25 раз больше, нежели местных жителей. Уфологи и эзотерики называют Сахалин самым таинственным и полным загадок островом России. И ученым порой весьма сложно опровергать аномалии, будоражащие человеческие умы.

Русско-японский статус и первые каторжники

Жители Сахалина, 1890-й.

Долгий период времени статус Сахалина был неоднозначным — остров состоял в нераздельном русско-японском владении. А в 1875-м Петербург заключил с Токио договор, содержание которого провозгласило Сахалин российским. Разумеется не безвозмездно, а в обмен на северную область Курильских островов. В 19 веке сахалинские территории так и называли – «гиблое место». С 1850-х там стартовал эксперимент по исправлению преступников из разряда особо опасных.

Ведь Сахалин в этом плане был идеальным: вокруг вода, безлюдные земли, бежать некуда. Правда, около тысячи заключенных все же покинули остров самовольно, обосновавшись в Японии.

Сахалин превратили в место каторги, где отъявленных рецидивистов пытались возвращать к нормальной жизни и по окончании срока превращать в сельскохозяйственных колонистов.

За всю каторжную историю на остров сослали не менее 37 тысяч человек. В первые годы осужденные даже добирались до острова пешком, что занимало около 14 месяцев. Содержались каторжники сурово: их руки и ноги заковывали в кандалы, спать порой приходилось на земляном полу, рабочие будни без перерывов на выходные проходили в угольных шахтах, на стройках и лесозаготовках. После поражения в русско-японской войне 1904–1905-х часть острова была оккупирована японцами, архитектурные следы чего можно наблюдать и сегодня. И лишь после Второй мировой Сахалин полностью вернулся домой.

Чехов и Сахалин

Каторжники за работой и в кандалах.

Чехов часто интересовался русскими судебными процессами, ход которых отражал в своих произведениях («Суд», «Случай из судебной практики», «Мертвое тело»). В этом контексте классика привлекли и сахалинские каторжники. Тамошние колонии на исходе 19 века были труднодоступными и неизученными. И получить из тех мест достоверную информацию не представлялось возможным. Антон Павлович решил ехать. Готовясь к дальнему путешествию, он изучил десятки книг, газетных статей, зарубежных трудов, географических и этнографических исследований, пытаясь всесторонне понять сахалинскую сущность. Правда, стоит заметить, что писатель руководствовался не одним только гражданским долгом (что не умаляет значимости его инициативы).

Уже несколько лет Чехов рефлексировал, ощущая творческое недовольство собой. В письме к другу Суворину он признавался, что давно не рождал серьезных литературных строк, несмотря на пуды исписанной бумаги. Писатель искал место уединения, которое стало бы новой отправной точкой в его творческих проявлениях.

11 июля 1890-го, после почти трех месяцев в пути, Чехов высадился на острове Сахалин. Своей первой задачей он обозначил масштабную перепись населения, составив 10 тысяч статистических карточек. Антон Павлович посетил, пожалуй, каждую тюремную камеру и лично пообщался с каждым каторжником. Он фиксировал манеры местных чиновников, состояние больниц, эпизоды принудительного труда и телесных наказаний. После посещения «ада», как назвал те места писатель, вышла его книга «Остров Сахалин».

Вскоре колониями заинтересовались министры и ревизоры, а на Сахалине начались проверки. Тюрьмы подверглись ряду реформ: под запрет попали телесные наказания для заключенных женщин, вечная ссылка и пожизненная каторга. Также изменился закон о браках между ссыльными, увеличились суммы на содержание детских приютов. А в русской классике появилось крылатое выражение «все просахалинено».

Магнит для уфологов и эзотериков

Таинственные места Сахалина: Лягушка и заброшенный маяк.

Изначально Южно-Сахалинск назывался Владимировкой и задуман был полтора века назад поселком для каторжных. Город представлял собой бедное поселение с мелкими хозяйствами. Когда в начале 20 века Южно-Сахалинск под названием Тоехара отошел к Японии, новые владельцы серьезно подошли к застройке. Японский инженер Ресуке Секия взял за основу проекта городской план строительства Чикаго. Сегодня от американского города осталась только сетка улиц.

На острове есть две горы – Лягушка и Алтарная. По преданиям, коренные сахалинцы айны проводили там свои ритуалы. Первая гора находится неподалеку от Южно-Сахалинска и считается одним из самых притягивающих на острове мест. Уфологи и эзотерики утверждают, что скалистый массив Лягушка — наиболее энергетически заряженное место во всей России. У камня, по форме напоминающего земноводное, медитируют, ищут просветления, просят здоровья и исполнения заветных желаний. Но особой силой наделяют не только горы.

Сахалинцы говорят, что в соседнем поселке Весточка регулярно наблюдаются сбои в работе гаджетов. А сделанные в тех местах фотографии часто не отображаются на камерах. Весточка является очень древней зоной, возрастом свыше 70 млн лет. От местных жителей часто можно услышать истории о наблюдаемых НЛО, экстрасенсы приезжают туда за особым видом энергии, а ученые фиксируют магнитные аномалии.

Вторым аномальным местом Сахалина называют Александровск-Сахалинский. На территории бывшего рудника «Рогатый» опасаются находиться даже самые опытные охотники. Известны случаи, когда в том районе люди ходили по кругу в полной дезориентации. Краеведы допускают, что причина кроется в преступной деятельности рудника, где уголь добывался лишь для прикрытия. На самом же деле промышленники извлекали из недр какой-то неизвестный токсичный минерал. Но ряд проведенных в Москве исследований образцов с Рогатого опроверг такие предположения. В доставленных материалах ничего, кроме обычного угля, не обнаружено. Так и остается неизвестным, что туманит сознание блуждающих охотников.

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