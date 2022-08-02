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А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

Небольшая порция интригующих вопросов и гипотетических ответов на них, которые просто и задать некому… Все дело в том, что пока современная наука не может дать на них достоверный ответ, а может всего лишь высказывать свои предположения.
Советую вам почитать интересную информацию и высказать свое мнение об этих интригующих вопросах и тайнах мироздания.

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы
А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

 

А что, если?.. 10 ответов на самые интригующие вопросы

А вы знали об  этом?

Считается, что зачатки судебно-медицинской экспертизы появились в Древнем Китае как минимум в III веке до н. э. В 1975 году при раскопках гробниц периода династии Цинь (221–207 гг до н. э.) ученые обнаружили 625 бамбуковых планок с текстами на юридическую тематику. Многие из них содержали уже заполненные шаблоны по результатам судебных разбирательств, включавшие детальное описание ран и повреждений на теле погибших.Во времена династии Тан (VII–X вв. н. э.) в Китае уже предусматривались наказания за фальсификацию судмедэкспертизы. В уголовном кодексе Тан Люй Шу И содержалась статья «Освидетельствование обманных болезней, смерти и телесных повреждений не в соответствии с действительностью»; чиновникам, которые сфальсифицировали результаты своих судмедэкспертиз, грозило наказание до двух лет каторжных работ.

Позже этот пункт перешел в кодекс династии Цин.

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Почему евреи занимали ведущие посты в партии большевиков? https://otari.mirtesen.ru/blog/43719833183/

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