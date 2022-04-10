Как пережить кризис среднего возраста: советы мужчинам

Тему нашей статьи иллюстрирует один прекрасный фильм с Беном Стиллером в главной роли — «Статус Брэда». Главный герой (мужчина 47 лет) понимает, что не достиг успеха, особенно в сравнении со статусными сверстниками, большинство из которых стали финансистами и политиками. А значит, нужно срочно что-то менять. Картина раскрывает нам подробности нелегкого процесса переосмысления своей жизни, переоценки ценностей. Того, что как раз и происходит во время кризиса среднего возраста у мужчин. Давайте разберемся, что это такое.

Когда наступает возрастной кризис

В Дартмутском колледже провели исследования, которые показали пиковые моменты кризиса среднего возраста мужчины — он приходится на 47,2 года. Исследовали мужчин из 132 стран, а именно — оценивали их уровень удовлетворенности жизнью. Как оказалось, он начинает падать на пороге жизненного экватора (после 45 лет). Причем это показатель касается жителей западных стран. В менее развитых государствах возрастной кризис начинается в среднем на год позже — к 48,2 годам.

Также было установлено, что это состояние связано с естественной потерей социальных и семейных контактов. А умение справляться с кризисом обусловлено генетическими факторами. Другие исследования показали весьма опасную тенденцию — возрастной кризис «помолодел» и может начаться даже у относительно молодых мужчин (от 35 лет).

Кстати, не стоит думать, что данная проблема касается только мужчин. Женщины тоже подвержены возрастной переоценке ценностей. Но что самое интересное, признаки кризиса среднего возраста встречаются и у приматов.

Бунт против правил

На пороге старости мужчина понимает, что у него осталось не так много времени для того, чтобы осуществить свои мечты и планы. Это в буквальном смысле попытка запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Движимый чувством неудовлетворенности, человек переживает очень сложное время. Понимает, что некоторым планам не суждено сбыться. Безвозвратно упущенные возможности видятся страшными демонами, которые не отпускают ни днем, ни ночью. Мужчина погружается в самоанализ и рефлексию. Переосмысливает свою жизнь и почти всегда приходит к грустным выводам — годы потрачены на бессмысленную суету, на удовлетворение чужих желаний, на служение каким-то выдуманным идеалам.

Особенность возрастного кризиса в том, что свою «жертву» он не выбирает. Т. е. разочароваться в своей жизни может как успешный бизнесмен, так и обычный рабочий. Наличие семьи тоже не спасает — и одинокие мужчины, и семьянины в равной степени могут пострадать от последствий возрастного кризиса.



Физиологические изменения

Один из главных аспектов кризиса среднего возраста — физиологический. После 40 лет у мужчины ухудшается состояние здоровья, а без должной заботы о своем теле и при наличии вредных привычек могут возникнуть заболевания (острые и хронические).

Снижается острота зрения и слуха, теряется вкусовая, болевая и обонятельная восприимчивость. Скелет становится менее гибким, кожа — менее эластичной, уходит мышечная масса. Меняется выражение лица из-за птоза, мешков или синяков под глазами. В бороде и на висках уже давно поселилась седина, а у некоторых мужчин активно выпадают волосы. Наблюдая постепенную потерю привлекательности, человек испытывает стресс, даже если ранее вопросы внешности его не очень интересовали.

Психологические проблемы, ассоциированные с физиологией, заключаются в потере уверенности в собственной привлекательности и физической силы. Снижение активности отображается на способе жизни — человек устает от привычных дел и поэтому теряет к ним интерес. В настроении преобладают подавленность и раздражительность.

Стереотипы о кризисе: сравнение с реальностью

Тема возрастных кризисов хорошо раскрыта западным кинематографом. Помните, как выглядит стереотипный мужчина средних лет из голливудской комедии? С подтяжкой лица, париком, прикрывающим лысину, и молодой красоткой в малиновой «Феррари».

Киноиндустрия с долей иронии изображает этот типаж, хотя на самом деле в жизни любого мужчины возрастной кризис равносилен личной драме. Драме, которую нужно как-то пережить.

К типичным проявлениям этого периода относят:

недовольство своей карьерой и социальным статусом;

низкую оценку жизненных достижений;

неудовлетворенность семейными отношениями;

беспокойство на тему здоровья, снижения либидо, ухудшения внешнего вида;

мысли о смерти;

сожаление об упущенных возможностях.

Однако несколько американских психологов-исследователей опровергли ряд стереотипов, возникших вокруг темы кризиса среднего возраста. Они провели опрос нескольких тысяч мужчин в возрасте более 50 лет и выявили, что очень малая часть беспокоится по поводу своей карьеры и внешнего вида.

На самом деле мужские тревоги во время возрастного кризиса сосредоточены вокруг таких сфер (список составлен в порядке убывания — по значимости):

Болезни, физическая истощенность. Повышенная тревожность, депрессия и пр. психические проблемы. Страх смерти и старения. Сексуальные и семейные проблемы. Финансовые вопросы. Безопасность. Карьера. Жизненные достижения.

Как видим, проблемы карьеры и социального статуса находятся на последних местах. Поэтому советы 50-летним мужчинам про поиски новых путей для реализации своих способностей идут мимо кассы, ведь это не то, что волнует их на самом деле.

Положительные моменты возрастного кризиса

Очень правильная тактика — во всем пытаться находить позитив. Даже в таком неоднозначном состоянии, как кризис среднего возраста. Его основной чертой является трансформация — изменение представления о себе, о мире, о своей жизни. И это очень нужный, правильный процесс в плане личностного созревания и роста осознанности.

Что еще хорошего приносит мужчинам возрастной кризис:

глубокое понимание себя, своих истинных нужд и желаний;

ревизия старых целей и выбор новых;

жажда перемен и воспрянувший интерес к жизни;

забота о здоровье (физическом, сексуальном, психологическом) и внешнем виде;

улучшение взаимоотношений с окружающими людьми, смена круга общения на более комфортный;

появление новых хобби, интересов.

Как бороться с последствиями кризиса среднего возраста у мужчин

Поскольку на первом месте среди мужских тревог находится здоровье, то первый совет — проверить состояние организма.

Стандартный чек-ап должен включать:

общий анализ крови + биохимию;

анализ на гормоны, печеночные пробы, липидограмму;

консультацию эндокринолога, уролога, психотерапевта;

кардиограмму;

УЗИ органов малого таза.

Если есть жалобы или хронические заболевания, то список может быть дополнен специфическими исследованиями и консультациями других узких специалистов.

Второй совет — надо постепенно принимать реальность. Не бояться отражения в зеркале, а подарить ему одну из лучших улыбок. Не уходить в запой, а понять, что алкоголем не вернуть молодость. Придется смириться с тем, что прошли молодые годы, но не прошла вся жизнь. Впереди прекрасный период зрелости.

И третий: если возрастные изменения вызывают негативные эмоции, нужно найти для них выход. Идеально для этого подойдут единоборства, групповые игры (типа страйкбола) или курсы экстремального вождения. Поможет и физический труд: сад на даче давно заждался, пока его почистят.

Ну и если психическое состояние совсем разладилось, появились признаки невроза или депрессии, не тяните с посещением психотерапевта.

Чего не стоит делать

✓ Во время кризиса вам может захотеться сделать что-то сумасшедшее, нетипичное. И вы вполне себе можете это позволить. Но соблюдайте грань между экстримом и сумасшествием. Умчать на недельку в горы — вполне ок. Отправиться жить дикарем в джунгли Амазонии — не ок. Мало того, что близкие не поймут и не оценят этих поступков, так еще и здоровье уже не совсем подходит для испытаний на выносливость.

✓ Не нужно анализировать и повторять чужой опыт. Наверняка он окажется неэффективным по отношению к другому человеку. Всегда лучше прокладывать свою дорожку к безмятежному спокойствию и принятию своего возраста.

✓ Внешние метаморфозы должны лишь подчеркнуть то благородство, которое приходит с возрастом. Вам может захотеться шикануть зеленым хаером или набить татушку с провокационным сюжетом… Но лучше ограничиться, например, стильной стрижкой бороды в барбершопе. Помните, как выглядит Джордж Клуни? Вот где «мужчина-коньяк», с возрастом лишь хорошеет.

Советы женам

Если вы заметили перемены в поведении и психологическом состоянии своего 45-50-летнего мужа, значит, он на пороге или уже в эпицентре возрастного кризиса. Как себя с ним вести:

Давайте ему возможность побыть одному. Объясните свою отстраненность тем, что готовы ему дать возможность привести в порядок эмоции и мысли. Но вы по-прежнему рядом и готовы поддержать.

Его задумчивость или раздражительность не всегда (или даже почти никогда) не связана с вами.

Не высмеивайте его чувства, не обвиняйте в том, что он слишком эмоционален. Это пройдет.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2450846429379824435/

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