Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления

Собаки, в большинстве случаев, ведут себя очень воспитанно и деликатно, особенно, если вы на них смотрите.

Но стоит вам выйти из комнаты или, о Боже, оставить их одних дома, как в пёсиков вселяется демон-разрушитель, заставляющий их грызть обувь и ломать мебель. Конечно, они делают это не со зла и их виноватые мордочки говорят об этом. Хотя некоторым из них на самом деле ни капли не стыдно.

Знание — сила





«Нет, сэр, я не знаю, кто это сделал»





Продуктовый вор





Он был пойман с поличным





«Кто-то съел мой йогурт»





«Мама, посмотри, что сделала кошка»





«Папа, ты уже вернулся?»





Кто устроил весь этот беспорядок?





«Мама это не то, что ты думаешь»





«Не уверен, что здесь произошло, сержант. Так сложно раскрывать подобные преступления...»





«Зион разорвал мяч нашего племянника в клочья и теперь носит его, как в «Молчании гребаных ягнят»»





«Ушел на пару часов, и вернулся к разорванному креслу. Кто-то чувствует себя немного виноватым»





«Я согласился присмотреть за собакой друга, пока тот был в отпуске, и вернулся к этому после того, как ушёл на день рождения бабушки. Меня не было максимум 2 часа»





«Она знает, что она сделала»





«Какая подушка?»





«Я ел мел и теперь я грустный пес»





«Он первый раз остался один, а мы ушли на работу. ТАК горжусь им»





«Я думаю, ты, наверное, хочешь знать, что нам срочно нужен новый забор, мама»





«О боже, кто проедал дыру в двери? Я поищу улики»