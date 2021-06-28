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Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления

  Собаки, в большинстве случаев, ведут себя очень воспитанно и деликатно, особенно, если вы на них смотрите.
Но стоит вам выйти из комнаты или, о Боже, оставить их одних дома, как в пёсиков вселяется демон-разрушитель, заставляющий их грызть обувь и ломать мебель. Конечно, они делают это не со зла и их виноватые мордочки говорят об этом. Хотя некоторым из них на самом деле ни капли не стыдно.
Знание — сила

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Нет, сэр, я не знаю, кто это сделал»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



Продуктовый вор

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



Он был пойман с поличным

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Кто-то съел мой йогурт»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Мама, посмотри, что сделала кошка»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Папа, ты уже вернулся?»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



Кто устроил весь этот беспорядок?

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Мама это не то, что ты думаешь»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Не уверен, что здесь произошло, сержант. Так сложно раскрывать подобные преступления...»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Зион разорвал мяч нашего племянника в клочья и теперь носит его, как в «Молчании гребаных ягнят»»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Ушел на пару часов, и вернулся к разорванному креслу. Кто-то чувствует себя немного виноватым»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Я согласился присмотреть за собакой друга, пока тот был в отпуске, и вернулся к этому после того, как ушёл на день рождения бабушки. Меня не было максимум 2 часа»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Она знает, что она сделала»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Какая подушка?»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Я ел мел и теперь я грустный пес»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Он первый раз остался один, а мы ушли на работу.

ТАК горжусь им»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«Я думаю, ты, наверное, хочешь знать, что нам срочно нужен новый забор, мама»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления



«О боже, кто проедал дыру в двери? Я поищу улики»

Собаки, пойманные на месте преступления, одним из которых стыдно, а у других нет и капли сожаления

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