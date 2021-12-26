Иван Второй - почему его называли Красным?

Самый большой порядковый номер в череде наших правителей имели Иваны. Если хотите аутентичности, то Иоанны.

Последний из них, малолетний Иван Антонович, свергнутый дщерью Петра Елизаветой, был шестым. Пятым - родной брат Петра Великого, деливший с ним престол. Про Ивана Четвертого, он же Грозный, все знают. Иван Третий - тоже фигура крупная и известная. Первым был - Калита, которого многие должны помнить хотя бы по школьной программе.

А кто такой Иван Второй? Слышали о нем что-нибудь? Историки-то, конечно, в курсе. Любители покопаться в перипетиях становления Московской Руси тоже помнят его. Но вот широкому населению он практически неизвестен.

Иван Калита. Портретная иллюстрация

И причины понятны - княжение его было относительно коротким (всего шесть лет), и похвастаться какими-либо политическими успехами он не мог. Скорее наоборот - чуть не растерял те позиции, которые были достигнуты его умным, хватким и властным отцом. Кто его отец? Иван Калита!

Иван Иванович не был старшим сыном Калиты. Подразумевалось, что укреплять могущество Москвы будет его старший брат Семен, вошедший в историю под прозвищем Гордый. Однако и сам Семен, и его дети умерли во время чумы. Так Ивану и досталась шапка Мономаха.

В следующем году он съездил в Орду к хану Джанибеку и получил от него ярлык на великое княжение.

Правление его омрачалось усилением крупных хищников по соседству. В первую очередь - Литвы. Литовский князь Ольгерд как раз в этот период округлил свои владения за счет Брянска и замахнулся на Можайск. От Можайска москвичам удалось его отбить, однако литовская граница стала теперь проходить в опасной близости. Другой проблемой стала Рязань, сумевшая отгрызть у Москвы Лопасню.

Памятник Дмитрию Донскому

Решать проблемы с Рязанью, договариваться с Литвой и вообще укреплять позиции Московского княжества пришлось уже сыну Ивана Второго. Сына этого звали Дмитрием, а после сражения на поле Куликовом он получил прозвание Донской.

Кстати о прозвищах. У Ивана Второго оно тоже было. Но какое-то странное. Его звали Красным. Почему именно так?

Версий есть две. Одна, наиболее распространенная, гласит, что он был весьма хорош собой, а красный в древнерусском языке имело в том числе значение "красивый".

Вторая версия предполагает, что прозвище было дано из-за того, что будущий князь родился через неделю после Пасхи - на Красную горку.

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