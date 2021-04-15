Когда и почему в России было неприличным говорить по-русски: Дворянская галломания

В русском языке имеется масса слов французского происхождения. А на протяжении долгого периода отпрыски русских дворян язык французский узнавали раньше русского. Галломания окутала высшие слои европейского общества в эпоху Просвещения.

Французский приобрел статус языка международного общения вплоть до частной переписки. В России французский флер покрыл все сферы жизни к 18 веку, и целые поколения русской элиты были воспитаны французскими эмигрантами. Галломания в какой-то момент дошла до того, что говорить по-русски стало моветоном.

Образование на французский манер

Петр Первый в Париже и первые профранцузские настроения.

18 век разошелся по миру эпохой французского расцвета. Версаль ослеплял, манил и подчинял себе всю Европу. Лион диктовал моду, Вальтер властвовал над умами, а шампанское стало обязательным условием знатного застолья. Великая Французская революция наполнила Россию иностранными беглецами. Французских эмигрантов встретили в России с распростертыми объятиями, видя в их лице светил и культурных наставников. Правда, Екатерина Великая поступила осмотрительно, поставив вопрос ребром: или антиреволюционная клятва, или «на выход».

На компромисс пошли не все, но решившие присягнуть французы мирно рассеялись по русским помещичьим усадьбам обучать подрастающее поколение. Домашняя библиотека русского дворянина быстро наполнилась произведениями французских писателей. Не лишним будет вспомнить, что Саша Пушкин свое первое стихотворение сочинил в детстве, и звучало оно по-французски. Да и «Война и мир» Льва Толстого, по свидетельству литературных экспертов, наполовину написана на французском языке. Домашняя библиотека русского дворянина быстро наполнилась произведениями французских писателей. Не лишним будет вспомнить, что Саша Пушкин свое первое стихотворение сочинил в детстве, и звучало оно по-французски. Да и «Война и мир» Льва Толстого, по свидетельству литературных экспертов, наполовину написана на французском языке.

Пленные наполеоновцы и усиление языка галлов

Французскую культуру приносили с собой в Россию и плененные солдаты.

С началом наполеоновских войн стал зарождаться русский национализм. Общество взбунтовалось против засилья языка врага в собственной культуре. В ходе сражений 1812-го русским офицерам запрещали использовать в обиходе французский, так как залетные партизаны вполне могли принять иностранный говор за вражеский. Бывало, говорящих по-французски русских солдат принимали за неприятеля и крестьяне. Забегая наперед, стоит отметить, что повальное внедрение иностранной лексики привело к тому, что на судебном процессе в 1826-м некоторые декабристы защищались по-французски, плохо владея родным языком.

Но была и обратная сторона профранцузского вопроса. Наполеоновские войны продолжили пополнять русские дома аристократов очередной армией гувернеров и наставников. Если при Екатерине число французских беженцев не превышало полутора тысяч особ, то теперь речь шла о сотне тысяч плененных солдат. Некоторые даже отправились на службу во имя русского государя, но большая часть все же предпочла учительскую деятельность. Дворяне продолжали в большинстве своем общаться на французском, который удерживал имидж куртуазного языка, ассоциируясь с благородством и возвышенным мировосприятием. Возвращаясь к русскому классику и основателю нового литературного языка, следует отметить, что около 90% писем в адрес женщин Александр Пушкин написал по-французски.

Язык милых дам и манеры кавалеров

В эпоху галломании с дамами на чистом русском не говорили.

Французский особенно тепло использовался русскими дамами из высшего общества. Изъясняться родной речью в кругу образованных аристократок считалось делом неслыханным и плебейским. Общаться между собой по-русски позволяли себе только мужчины, но при виде дамы автоматически переходили на иностранный.

В конце 18 века открыто боролся со всем французским в России писатель Александр Сумароков, иронизируя над глупым подражанием чужим культуре и языку. «Безмозглым кажется язык российский туп: похлебка ли вкусняй, или вкусняе суп?» - вопрошал поборник родных традиций. Он всерьез предлагал избавиться от французских «сюртук», «веер» и «деликатно» и заменить их давно известными «верхнее платье», «опахало» и «нежно». Его намерения были подхвачены Фонвизиным, Грибоедовым, Крыловым. Однако высшее общество на тот момент было настолько очаровано Парижем, что воспринимало подобные призывы исключительно с юмором. Отдельную роль в возвращении исконно русского языка сыграл простой народ. Крестьяне протестовали, срывая вывески на языке супостата, громя лавки, стилизованные под французские, сочиняли из модных слов ругательства (шаромыжник – от «Cher ami»).

Ослабление галломании и новые тренды

Карикатура 19 века на Наполеона.

Французское влияние на внешнеэкономические связи Российской империи являлось подавляющим до самого 1917 года. В начале 20 века доля парижского капитала в общей массе всех иностранных инвестиций в России была максимальной — 31% (на фоне английской — 24%, немецкой — 20%). Но все же заметное отступление галломании наметилось намного раньше - с разгромом Наполеона. И все же, невзирая на резкий спад популярности французского языка, из русской речи галлицизмы никуда сходу не пропали. В дворянских кругах еще не одно десятилетие продолжалось использование иностранного языка.

Как только в 19 веке акценты на политической арене сместились, и Великобритания превратилась в нового мирового лидера, изменились и культурно-лингвистические тренды. С приходом на трон Николая I уже далеко не каждый употреблял в речи привычные еще вчера французские обороты, и в императорский двор снова пришел русский язык. В середине столетия привычное дело, когда любой русский офицер, переодетый в партикулярное платье, мог оставаться незамеченным в расположении наполеоновской гвардии и сколько угодно выдать себя за французского армейца, стало лишь воспоминанием со страниц военных романов. Эпоха восторженного увлечения всем французским закончилась, и множество прочно вошедших в русскую речь галлицизмов постепенно канули в Лету. Но даже сегодня мы произносим десятки привычным нам слов («афиша», «пресса», «шарм», «кавалер»), даже не задумываясь об их истинно французском происхождении.