Тест с танцующими парами: каких отношений вы хотите?

Вы мечтаете о поддержке и заботе со стороны мужчины.

Вам хочется, чтобы он обнял вас и оградил от всех проблем и неприятностей. За его широкой спиной вы расцветете, как весенний цветок, и станете лучшей версией себя. Вам важно чувствовать себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Партнер-“отец” – лучший выбор для вас.

Пара №4

Вы хотите зрелых отношений, в которых будет место уважению друг к другу, желанию слушать и слышать, компромиссам, доброте и теплу. Вы ищете мужчину, которому будут близки ваши жизненные ценности, включая детей, семью и домашний уют. Простое сожительство не имеет для вас никакого смысла, как и встречи ради интима, пусть даже хорошего. Вы хотите найти друга и любовника в одном лице, чтобы чувствовать себя счастливой.

Пара №5

Вы ищете мужчину, который согласится быть на вторых ролях в вашем союзе. Вам интересно быть лидером, т. к. вы целеустремленный, увлекающийся и амбициозный человек, которому чужд патриархат. Все решения вы хотите принимать самостоятельно. Возможно, такой мужчина вскоре действительно найдется, главное, чтобы он не оказался нахлебником.

Пара №6

В данный момент вы не сильно заинтересованы в поиске спутника жизни. Вам нравится вкус свободы. Вы можете делать то, что хотите, зависать с подружками в баре до утра, работать по выходным и флиртовать с мужчинами без каких-либо обязательств. Вы сами себе хозяйка и это замечательно, даже несмотря на то, что вас то и дело берутся за это осуждать.

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Источник : https://test.temaretik.com/2329023608999381965/

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