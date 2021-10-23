Тест с танцующими парами: каких отношений вы хотите?

Каждый из нас подсознательно стремится к определенному типу отношений. Узнать, чего на самом деле желает ваше сердце, не так уж и сложно. Достаточно довериться интуиции и прочитать значение. Не пропустите сегодня:
Тест с танцующими парами
Выберите самую привлекательную для себя и узнайте, каких отношений вы хотите.
Какая танцующая пара нравится вам?
Не раздумывайте над ответом слишком долго. Если это…
Пара №1
Вы всей душой жаждете страстных, эмоциональных и красивых отношений как в кино. Вам хочется забыть обо всех заботах, надеть каблуки и летящее платье, чтобы снова почувствовать себя беззаботной женщиной, которую мужчина будет носить на руках и восхищаться ею. Вам так не хватает подарков, сюрпризов, цветов и сказки. Ваше сердце давно не выпрыгивало из груди от радости. Романтика – это то, что вам так нужно в отношениях.
Пара №2
Вам не интересны отношения, в которых вы играете вторую роль только потому, что женщина. Вы хотите соперничества и схватки за первенство в паре. Вам нравятся мужчины со стальным характером, способные брать на себя ответственность и принимать решения. Вы желаете снова и снова завоевывать друг друга, поддерживать интерес и страсть в отношениях.
Пара №3
Вы мечтаете о поддержке и заботе со стороны мужчины.Вам хочется, чтобы он обнял вас и оградил от всех проблем и неприятностей. За его широкой спиной вы расцветете, как весенний цветок, и станете лучшей версией себя. Вам важно чувствовать себя защищенной и уверенной в завтрашнем дне. Партнер-“отец” – лучший выбор для вас.
Пара №4
Вы хотите зрелых отношений, в которых будет место уважению друг к другу, желанию слушать и слышать, компромиссам, доброте и теплу. Вы ищете мужчину, которому будут близки ваши жизненные ценности, включая детей, семью и домашний уют. Простое сожительство не имеет для вас никакого смысла, как и встречи ради интима, пусть даже хорошего. Вы хотите найти друга и любовника в одном лице, чтобы чувствовать себя счастливой.
Пара №5
Вы ищете мужчину, который согласится быть на вторых ролях в вашем союзе. Вам интересно быть лидером, т. к. вы целеустремленный, увлекающийся и амбициозный человек, которому чужд патриархат. Все решения вы хотите принимать самостоятельно. Возможно, такой мужчина вскоре действительно найдется, главное, чтобы он не оказался нахлебником.
Пара №6
В данный момент вы не сильно заинтересованы в поиске спутника жизни. Вам нравится вкус свободы. Вы можете делать то, что хотите, зависать с подружками в баре до утра, работать по выходным и флиртовать с мужчинами без каких-либо обязательств. Вы сами себе хозяйка и это замечательно, даже несмотря на то, что вас то и дело берутся за это осуждать.
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Источник : https://test.temaretik.com/2329023608999381965/
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