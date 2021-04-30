Нарочно не придумаешь

Восемь богатейших бизнесменов мира владеют состоянием, которым совокупно располагают около 3,6 миллиарда человек в мире, или около половины населения Земли, говорится в докладе

Впервые расставлять свечи на праздничном торте стали древние греки. Каждую весну они устраивали фестиваль, во время которого женщины приносили дары Артемиде, богине охоты и Луны. Женщины готовили медовые торты и украшали их свечами. Ярко горевшие свечи и символизировали Луну и её свет.

Во многих индийских местностях до сих пор остался обычай сжигать жену в погребальном костре умершего мужа. Такой обряд называется сати, в честь богини, которая и положила начало самосожжению.

Самое крупное землетрясение, которое когда-либо было зарегистрировано, произошло 22 мая 1960 года на юге Чили около Вальдивии. Оно упоминается как «Великое чилийское землетрясение», величиной в 9,5 баллов.

Великая остистая сосна в Калифорнии считается самым старым живым организмом на Земле, по оценкам 5,067 лет. Более известное, но немного младше, дерево того же вида по имени Мафусаил, которому 4,850 лет.

Своим нынешним названием Новая Зеландия обязана одной из 12 провинций Нидерландов — Zeeland. В XVII веке нидерландские суда под руководством мореплавателя-исследователя Абеля Тасмана достигли Южного острова, относящегося к нынешней Новой Зеландии. Неизвестные берега картографы обозначили как Zeeland, что означает «морская страна». А чтобы не возникало путаницы, добавили слово nieuw, и получилось Nieuw Zeeland.

Таинственный меч викингов Ульфберт, сделанный с применением технологии будущего настолько уникален и создан из такой чистой стали, что даже сегодня трудно воссоздать технологию его изготовления.

Ассасинов называют в числе первых предшественников коммунизма. На раннем этапе своей истории низариты установили жёсткую диктатуру в нескольких городах Ирана, запретив роскошь и фактически уничтожив тем самым различия между богатыми и бедными. Орден ассасинов была разрушена во время нашествия монголов в XIII веке.

Пальму первенства в вопросе стоимости лошадей много лет подряд удерживает американский скакун по кличке Зеленая Обезьяна. Этого прекрасного во всех смыслах животного не стало в июле 2018 года. Но смерть не мешает ему оставаться «№1», причем не только с позиции цены. Зеленая Обезьяна пробегал двести метров за 9,8 секунды. Ни одна лошадь не смогла приблизиться к этому рекорду ни в прошлом, ни в настоящем.

В общественных японских банях в старину были девушки-прислужницы, которые оказывали посетителям и интимные услуги. Некоторые увеселительные заведения Японии продолжают эту традицию и сейчас. Они называются «мыльная страна»? и в них клиентов моют, а потом «развлекают».

Последняя фаворитка короля, любвеобильная Мессалина однажды устроила соревнование с известной римской проституткой Сциллой: кто сможет обслужить больше мужчин. Сцилла начала вечером и сошла с дистанции утром, остановившись на 25 клиенте. Мессалина продолжала, пока число мужчин не достигло 50 человек в сутки.

В Китае есть удивительная деревня Хуан Ло, жительницы которой могут похвастаться очень длинными волосами, ведь они искренне верят в то, что длинные волосы приносят им счастье.

Специалисты американского Центра хосписной и паллиативной помощи в Буффало завершили 10-летнее исследование и сделали довольно интригующее и загадочное открытие: оказывается, незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны.

Рихард Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

Очаровательная альпийская деревня Бергюн расположена у подножия перевала Альбула. Сам населенный пункт и его окрестности очень красивы, а железнодорожная ветка Albula вот уже на протяжении 100 лет сохраняет свой первозданный вид. 29 мая 2017 года администрация деревни ввела запрет на фотографирование, обосновав его весьма оригинально. В заявлении члены совета подвели научное обоснование под этот странный запрет. По их словам, ученые доказали, что фотографии с прекрасными видами делают людей несчастными. Это утверждение относится к тем, кто не может побывать в данном месте и испытать положительные эмоции от погружения в эту красоту.

По легенде, убегая от грабителей, древнегреческий философ , математик , Пифагор наткнулся на поле усеянное бобами и решил, что лучше умереть, чем ступить на него (Пифагор всячески поддерживал идею вегетарианства, и одним из аспектов этой практики был полный запрет бобовых культур) в результате чего нападавшие догнали его и перерезали горло.

Производитель легендарных спорткаров издал книгу, посвящённую своей истории Фолиант издан крохотным тиражом из 250 экземпляров, каждый из которых стоит $30 000 — это около 1 800 000 рублей, что эквивалентно стоимости трёх седанов Lada Vesta. За столь немалую сумму покупатель получит 514 страниц редких фотографий и уникальных сведений прямиком из архивов марки.

В древние времена считали, что чем меньше пенис, тем рациональней и интеллектуальней его обладатель. Древние также считали, что если у мужчины маленький член, то намного больше шансов, что он будет больше использовать свой мозг, чем половой орган.

Лучшие любовники — мужчины с избыточным весом. Они дольше «держатся» и более внимательны к своим партнершам.

Сперма, если ее глотать, может вылечить депрессию. Поэтому, по статистике, дамы, обожающие минет, ею почти не болеют!

Проституция существует и в мире животных. Например, самки пингвина меняют секс на камушки, из которых они строят гнёзда для птенцов.

Британская разведка одно время использовала сперму в качестве невидимых чернил.

Как ни парадоксально,но Мэрилин Монро, sекс-символ с кучей любовников, говорила, что ни разу в жизни не испытала оргазма.

Женский оргазм в среднем длится 20 секунд, а мужской — только 6.

В среднем за свою жизнь мужчина извергает около 17 литров спермы. Это примерно пол триллиона сперматозоидов.

85% мужчин, умерших от сердечного приступа во время секса, были в этот момент с любовницами.

Кроме людей, сексом для удовольствия занимаются только дельфины и бонобо (карликовые шимпанзе).

Лесбиянки в среднем имеют больше оргазмов, чем люди всех прочих ориентаций.

Волки, медведи и летучие мыши тоже занимаются оральным сексом.

66% мужчин и женщин во время sекса фантазируют о сексе с кем-то другим.

Секс в 10 раз эффективнее диазепама (валиума) в качестве успокоительного.

В мужском половом члене 4 000 нервных окончаний, тогда как в клиторе — 8 000.

Даже у младенцев в утробе матери может случаться эрекция, что ественный физиологический процесс.

Гомосексуальность встречается у всех известных нам видов животных.

Сперматозоиды могут использоваться в лечении против морщин. Просто наносите семенную жидкость на лицо — и они будут разглаживаться!

Самый мощный афродизиак для мужчин — тыква!

5% 70-летних мужчин все еще достаточно сильны, чтобы оплодотворить женщину. Две трети женщин в возрасте старше 80 лет по-прежнему заниматься sексом регулярно.

Примечательно, что женщины нетрадиционной сексуальной ориентации больше всего хотели бы заняться сексом в гараже, туалете и офисе, тогда как бисексуалки чаще всего называли пляж, лестницу и ванную комнату. При этом 84% женщин мечтают предаться любовным утехам с коллегами по офису, а 71% - со своим начальником.

Многие мужчины считают что чем больше у женщины грудь тем она глупее. На самом деле чем больше у женщины грудь тем глупее становятся мужчины.

В Японии миниатюрная, почти отсутствующая грудь считалась символом женственности и красоты. Для того чтобы спрятать пышные формы, японки утягивали грудную клетку полотном.

У 80% женщин одна грудь (обычно левая) немного больше другой.В 2003 году американские социологи пришли к заключению, что чем больше размер груди, тем выше уровень интеллектуального развития женщины. Женская грудь не содержит мышечных тканей. С физиологической точки зрения, молочная железа – это видеоизмененная потовая железа.

У европейских женщин грудь, как правило, имеет полусферическую форму, у азиаток – коническую, у африканок – грушевидную. Под воздействием холода женская грудь подтягивается и становится привлекательнее.

Специальные исследования показали, что почти 60% женщин носят лифчик не того размера, который им нужен, потому что подбирают его на глаз, не проводя измерения своих параметров.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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