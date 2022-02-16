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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

Самые смешные "Анекдоты от Отари"
                                          СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет. И вот спрятался он однажды в шкафу. Заходит любовник — здоровенный такой моряк. Мужик сидит тихо. В самый кульминационный момент жена кричит моряку: — Член вазелином смажь, слишком сухой! Тут муж не выдерживает: — Сухим, сухим ее, стерву!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Ревнивый муж ищет в шкафу любовника, умный — вещи, которые он не покупал жене!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Парень с девушкой занимаются любовью. Дело идет к финалу, она испуганно. — Только не в меня! Только не в меня! Он, удивленно оглядываясь. — А в кого?!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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