Самые смешные "Анекдоты от Отари"



Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать. Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ !









Муж часто уезжал в командировки и стало ему казаться, что жена изменяет. И вот спрятался он однажды в шкафу. Заходит любовник — здоровенный такой моряк. Мужик сидит тихо. В самый кульминационный момент жена кричит моряку: — Член вазелином смажь, слишком сухой! Тут муж не выдерживает: — Сухим, сухим ее, стерву!

Ревнивый муж ищет в шкафу любовника, умный — вещи, которые он не покупал жене!





Парень с девушкой занимаются любовью. Дело идет к финалу, она испуганно. — Только не в меня! Только не в меня! Он, удивленно оглядываясь. — А в кого?!

















С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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