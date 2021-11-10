Пираты оставили на острове свиней и уплыли. Через 200 лет люди вернулись и нашли непохожую ни на что жизнь.

Благодаря своему удачному местоположению, остров Биг-Мейджор-Кей на Багамах в свое время облюбовали пираты как форпост. На нем они организовали стоянку кораблей и пополняли припасы. Но когда тайная база была раскрыта, пираты в спешке покинули остров и оставили хозяйство как есть, в том числе и таких животных как свиней и коз. Почти 200 лет остров был необитаемым, пока на него заново не высадились люди. Приезжие были очень удивлены: свиньи стали частью экосистемы тропического острова, чего нет больше нигде в мире.
Несмотря на то, что официально остров называется Биг-Мейджор-Кей, сегодня он известен как Пиг-Бич. Именно этот остров и ряд других на Багамском архипелаге были удобными пиратскими форпостами для охоты на корабли Ост-Индской компании.
Суда пиратов были небольшими, поэтому требовались базы для стоянок и разведения животных. Одним из таких мест и стал Биг-Мейджор-Кей. Конечно, никто здесь не держал ферм: свиней и коз просто выпускали на вольные хлеба, за несколько месяцев они отъедались, после чего их ловили и забирали на корабли.
Но когда форпост нашла Ост-Индийская компания, пиратам пришлось менять дислокацию. Так что все животные остались на острове.
Остров заново открыли уже в новом времени. Естественно, первые ступившие на сушу люди были удивлены. Наряду с попугаями и другими представителями тропической фауны, на острове жило множество свиней. Самое интересное, что они ничуть не боялись воды и охотно плавали в мелководье.
Видео:
Именно плавающие свиньи стали символом Пиг-Бич и дали ему новое название. Они удовольствием подплывают к лодкам туристов, которых здесь всегда хватает — всем интересно увидеть животных, сумевших выжить на необитаемом острове в течение нескольких веков.
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