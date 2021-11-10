Пираты оставили на острове свиней и уплыли. Через 200 лет люди вернулись и нашли непохожую ни на что жизнь.

Благодаря своему удачному местоположению, остров Биг-Мейджор-Кей на Багамах в свое время облюбовали пираты как форпост. На нем они организовали стоянку кораблей и пополняли припасы. Но когда тайная база была раскрыта, пираты в спешке покинули остров и оставили хозяйство как есть, в том числе и таких животных как свиней и коз. Почти 200 лет остров был необитаемым, пока на него заново не высадились люди. Приезжие были очень удивлены: свиньи стали частью экосистемы тропического острова, чего нет больше нигде в мире.

Остров плавающих свиней

Несмотря на то, что официально остров называется Биг-Мейджор-Кей, сегодня он известен как Пиг-Бич. Именно этот остров и ряд других на Багамском архипелаге были удобными пиратскими форпостами для охоты на корабли Ост-Индской компании.

Пиг Бич



