Самые известные монастыри и храмы Москвы и Подмосковья

Храмов в столице России много. Немало и монастырей. Но жители города чаще всего знают больше о расположении и нахождении театров, кинотеатров, зоопарка, катков и прочих развлечений. Почему-то дома Божьи далеко не на первом месте среди источников культуры.

О самых известных храмах и монастырях Москвы и Московской области читайте в нашей статье.

Храм Христа Спасителя

О нем знает каждый. Даже самый закоренелый атеист. Находится это чудо архитектуры на улице Волхонке, 15.

Это совсем рядом со станцией метро "Кропоткинская" и недалеко от станции "Александровский сад".

Храм был построен после победы русских войск в войне 1812 года. В его стенах заложены имена павших солдат. Строительство продолжалось почти 45 лет.

Просуществовал храм Христа Спасителя до революции. Безбожники не пощадили красивейшее сооружение. Сначала его отдали обновленцам, а затем - взорвали. С первого раза не удалось разрушить здание. Был произведен повторный взрыв. Остатки после него разбирались еще полтора года.

До 1994 года на месте оскверненного храма находился открытый бассейн. Затем место развлечения убрали, а сооружение начали восстанавливать. Теперь храм Христа Спасителя - красивейшее место в Москве. Есть ли вакансии в храмах и монастырях Москвы, включая этот?

Покровский женский монастырь

Его настоятелем является патриарх Кирилл, о вакансиях лучше узнавать в самом храме.

Рассказывая о монастырях и храмах Москвы, нельзя не упомянуть Покровский женский монастырь. Там находятся мощи блаженной Матроны.

Монастырь располагается на улице Таганской. Ежедневно сюда приезжают сотни паломников. Матронушка при жизни своей завещала приезжать к ней на могилку, говорить, как с живой. А она обязательно поможет тем, кто верит в помощь.

Можно ли найти работу в храмах и монастырях Москвы? Желающие потрудиться безвозмездно могут сделать это в Покровском монастыре. Труднику дают послушание. Взамен он получает крышу над головой и еду. По вопросам трудничества необходимо звонить в монастырь и обговаривать индивидуально.

Коротко о Матроне. Блаженная родилась в бедной семье. Была слепой от рождения. Злые дети обижали ее, поэтому Матрона сторонилась их. Игрушками ее были иконы.

Даром прозорливости обладала с детства. В возрасте 17 лет у нее отнялись ноги. Но девушка не роптала на судьбу. Она скиталась из дома в дом, оказавшись в Москве. К Матронушке приходили больные, немощные, нуждающиеся в помощи. Тех, кто с верой шел и надеялся на помощь, принимала она. А тех, кто пришел посмеяться, прочь гнала.

Упокоилась блаженная Матрона Московская в 1952 году. Мощи ее находятся в Покровском женском монастыре.

Сретенский мужской монастырь

Тот самый, который находится на Большой Лубянке. Один из старейших в Москве. Был построен в конце 1390-х годов.

Монастырь переживал вместе со страной все смуты. Бывали годы, когда на щедрые пожертвования царских семей он расцветал. В середине 50-х годов XVIII века относился к тем монастырям, которым пришлось несладко в то смутное время.

Кстати, можно ли найти работу в храмах и монастырях Москвы, вакансии есть на сайтах о работе? Едва ли. В Сретенском монастыре находится крупнейшее православное издательское агентство. Если только в него требуются сотрудники, вакансии выкладывают на порталах о работе. Чтобы устроиться на службу в храм или монастырь, желательно узнавать о потребности в кандидате у настоятеля или за свечным ящиком.

Вернемся к Сретенскому монастырю. Не миновали его когти революции. Здание было отдано обновленцам, которые постарались на славу. А потом обитель и вовсе закрыли. Отдали ее в пользование РПЦ только в начале 90-х годов XX столетия. На сегодняшний момент монастырь полностью восстановлен, в нем ведутся богослужения.

Троице-Сергиева лавра

Еще один памятник культуры среди монастырей и храмов Москвы. Лавра не закрывалась даже в советское время. Сюда приезжали представители дружественных республик, подышать, как говорится, русской стариной.

Основан в 1337 году преподобным Сергием Радонежским. Глядя на прекрасную обитель, сложно поверить, что на этом месте когда-то были леса непроходимые. Теперь в городе Сергиевом Посаде находится крупнейший мужской монастырь России.

При советской власти обитель была превращена в музей. Скиты закрыли, а братию выселили из лавры. В 1946 году началось ее возрождение.

Основная святыня, находящаяся в монастыре, - мощи его основателя. Преподобный Сергий Радонежский - игумен земли русской. И покоятся его честные останки в основанной им же обители.

Лавра известна своими насельниками. Там проживали ныне покойные старцы Кирилл и Наум. Слава о них уходит далеко за пределы обители, распространена по всей России.

Резюмируем

Мы рассказали о наиболее знаменитых монастырях и храмах Москвы. Выделим основные аспекты:

Храм Христа Спасителя находится неподалеку от метро "Кропоткинская". Красивейшее сооружение.

Покровский женский монастырь расположен на улице Таганской, д. 56. Здесь находятся мощи Матроны Московской и ее икона.

Сретенский мужской монастырь находится на улице Большая Лубянка, д. 19. Земля, на которой стоит он, в буквальном смысле пропитана кровью новомучеников и исповедников российских. В середине 30-х годов прошлого века здесь проводились массовые расстрелы духовенства.

Троице-Сергиева лавра. Город Сергиев Посад. От железнодорожной станции идти 5-7 минут. Здесь покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской.

Заключение

Теперь читатель знает о том, как можно устроиться на работу в храмы и монастыри Москвы. И о самых известных из них ему также рассказано.

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