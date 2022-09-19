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«Хозяин Ленинграда»: о сервизах из Эрмитажа на свадьбе дочери Григория Романова

В СССР рассказы о том, как в городе на Неве разбили несколько царских сервизов из Эрмитажа, разлетелись со скоростью света. И это — во времена, когда об интернете ещё и не мечтали.

«Для свадьбы сервизы взяли на время в музее»

«Хозяин Ленинграда»: о сервизах из Эрмитажа на свадьбе дочери Григория Романова

История передавалась из уст в уста. Рассказывали, что первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Григорий Васильевич Романов устроил пышную свадьбу для своей наследницы. При этом угощения гостям якобы подавались на «взятых напрокат» блюдах и тарелках из Эрмитажа. Причём, в итоге часть экспонатов в музейные стены не вернулась — была разбита во время безудержного веселья.

Что в этой истории — правда, а что — нет? Почему столь оперативно сработало в СССР «сарафанное радио» и как эта история повлияла на дальнейшую судьбу «хозяина Ленинграда»?

Романов из Зимнего дворца

В советские времена про Григория Романова ходил такой анекдот. Потомок бывших русских эмигрантов приезжает в СССР в туристическую поездку и телеграфирует домой: «Зимний дворец стоит на своём обычном месте. А правит в нём опять Романов».

Григорий Васильевич стоял у городского руля 13 лет — с 1970-го по 1983-й. Многие считали (и не зря) его преемником Леонида Брежнева. Причём, советский генеральный секретарь успел представить Григория Романова в таком качестве и некоторым иностранным лидерам — например, Фиделю Кастро.

Потомок новгородских крестьян, фронтовик, создатель метро

Григорий Романов (справа), фото из открытых источников.Григорий Романов (справа), фото из открытых источников.

Романов родился в 1923 году на Новгородчине. Его родители были обыкновенными крестьянами. Когда Гриша появился на свет, семья уже воспитывала четырёх детей.

В биографии будущего политика были и Великая Отечественная (на которую он ушёл совсем ещё юным), и учёба (хотел стать судостроителем), и выбор партийной карьеры.

На посту первого секретаря Ленинграда мужчина сразу продемонстрировал себя очень деятельным. В городе закипела работа по строительству метро, начали появляться новые жилые кварталы и современные производства. Впрочем, все достижения Романова затмила (или «разом перечеркнула») история о свадьбе дочки…

История одной свадьбы

Посуда из Эрмитажа, фото из открытых источников.Посуда из Эрмитажа, фото из открытых источников.

Рассказывали, что всё происходило в Таврическом зале. Для трапезы якобы были выбраны самые красивые и дорогие сервизы. При этом Эрмитаж не досчитался большого количества раритетов — возмещения ущерба не последовало, а виновных не наказали.

О подробностях большого торжества писали на Западе. Например, в немецком журнале «Шпигель» этой теме посвятили целое расследование.

Версия Романова

Памятная доска на доме, где жил Романов, фото из открытых источников.Памятная доска на доме, где жил Романов, фото из открытых источников.

Уже в 2000-х Григорий Романов (он прожил 85 лет) заявлял, что никаких «разбитых на счастье тарелок» на самом деле не было. В происхождении слухов он обвинил Михаила Горбачёва, который решил таким образом устранить соперника за пост партийного лидера.

По утверждениям Романова, праздник имел место быть не в императорском дворце, а в квартире Григория Васильевича. Гостей собралось лишь 12 человек.

Ели и пили из домашней посуды, настаивал бывший «хозяин Ленинграда». И напоминал, что слухи о свадьбе серьёзно поменяли расклад сил среди преемников генерального секретаря и главным претендентом стал Горбачёв.

Кстати, одним из первых кадровых решений Михаила Сергеевича потом стала именно отставка Романова, несмотря на то, что тот был ещё активным 62-летним человеком.

Григорий Романов в 2000-х

Бывший глава города на Неве вёл жизнь скромного советского пенсионера. Жил в столице, в Ленинград (и Санкт-Петербург) после своей отставки не приезжал ни разу. Сильно переживал распад Союза, до последних дней платил партийные взносы и ругал политику Ельцина.

Сегодня на доме в Москве, где жил экс-первый секретарь в свои последние годы, есть памятная табличка. Подобную поместили и на ленинградском доме Григория Романова — на том самом, где когда-то произошла знаменитая свадьба...

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А вы знали об  этом?

Обладателем аномально тяжелого мозга оказался Иван Тургенев.Гипотеза о том, что чем больше мозг, тем выше интеллект, отчасти находит свое подтверждение в животном мире, но едва ли применима к человеку. В противном случае, обладатели самого тяжелого мозга – слоны и синие киты – давно переплюнули бы нас в своем умственном развитии. Таким образом, гораздо более жизнеспособной оказалась научная теория о том, что человеческий интеллект определяет количество нейронов и объем мозга по отношению к общей массе тела. 

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