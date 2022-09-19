«Хозяин Ленинграда»: о сервизах из Эрмитажа на свадьбе дочери Григория Романова

В СССР рассказы о том, как в городе на Неве разбили несколько царских сервизов из Эрмитажа, разлетелись со скоростью света. И это — во времена, когда об интернете ещё и не мечтали.

«Для свадьбы сервизы взяли на время в музее»

История передавалась из уст в уста. Рассказывали, что первый секретарь Ленинградского обкома партии товарищ Григорий Васильевич Романов устроил пышную свадьбу для своей наследницы. При этом угощения гостям якобы подавались на «взятых напрокат» блюдах и тарелках из Эрмитажа. Причём, в итоге часть экспонатов в музейные стены не вернулась — была разбита во время безудержного веселья.

Что в этой истории — правда, а что — нет? Почему столь оперативно сработало в СССР «сарафанное радио» и как эта история повлияла на дальнейшую судьбу «хозяина Ленинграда»?

Романов из Зимнего дворца

В советские времена про Григория Романова ходил такой анекдот. Потомок бывших русских эмигрантов приезжает в СССР в туристическую поездку и телеграфирует домой: «Зимний дворец стоит на своём обычном месте. А правит в нём опять Романов».

Григорий Васильевич стоял у городского руля 13 лет — с 1970-го по 1983-й. Многие считали (и не зря) его преемником Леонида Брежнева. Причём, советский генеральный секретарь успел представить Григория Романова в таком качестве и некоторым иностранным лидерам — например, Фиделю Кастро.

Потомок новгородских крестьян, фронтовик, создатель метро

Григорий Романов (справа), фото из открытых источников.

Романов родился в 1923 году на Новгородчине. Его родители были обыкновенными крестьянами. Когда Гриша появился на свет, семья уже воспитывала четырёх детей.

В биографии будущего политика были и Великая Отечественная (на которую он ушёл совсем ещё юным), и учёба (хотел стать судостроителем), и выбор партийной карьеры.

На посту первого секретаря Ленинграда мужчина сразу продемонстрировал себя очень деятельным. В городе закипела работа по строительству метро, начали появляться новые жилые кварталы и современные производства. Впрочем, все достижения Романова затмила (или «разом перечеркнула») история о свадьбе дочки…

История одной свадьбы

Посуда из Эрмитажа, фото из открытых источников.

Рассказывали, что всё происходило в Таврическом зале. Для трапезы якобы были выбраны самые красивые и дорогие сервизы. При этом Эрмитаж не досчитался большого количества раритетов — возмещения ущерба не последовало, а виновных не наказали.

О подробностях большого торжества писали на Западе. Например, в немецком журнале «Шпигель» этой теме посвятили целое расследование.

Версия Романова

Памятная доска на доме, где жил Романов, фото из открытых источников.

Уже в 2000-х Григорий Романов (он прожил 85 лет) заявлял, что никаких «разбитых на счастье тарелок» на самом деле не было. В происхождении слухов он обвинил Михаила Горбачёва, который решил таким образом устранить соперника за пост партийного лидера.

По утверждениям Романова, праздник имел место быть не в императорском дворце, а в квартире Григория Васильевича. Гостей собралось лишь 12 человек.

Ели и пили из домашней посуды, настаивал бывший «хозяин Ленинграда». И напоминал, что слухи о свадьбе серьёзно поменяли расклад сил среди преемников генерального секретаря и главным претендентом стал Горбачёв.

Кстати, одним из первых кадровых решений Михаила Сергеевича потом стала именно отставка Романова, несмотря на то, что тот был ещё активным 62-летним человеком.

Григорий Романов в 2000-х

Бывший глава города на Неве вёл жизнь скромного советского пенсионера. Жил в столице, в Ленинград (и Санкт-Петербург) после своей отставки не приезжал ни разу. Сильно переживал распад Союза, до последних дней платил партийные взносы и ругал политику Ельцина.

Сегодня на доме в Москве, где жил экс-первый секретарь в свои последние годы, есть памятная табличка. Подобную поместили и на ленинградском доме Григория Романова — на том самом, где когда-то произошла знаменитая свадьба...

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А вы знали об этом?

Обладателем аномально тяжелого мозга оказался Иван Тургенев.Гипотеза о том, что чем больше мозг, тем выше интеллект, отчасти находит свое подтверждение в животном мире, но едва ли применима к человеку. В противном случае, обладатели самого тяжелого мозга – слоны и синие киты – давно переплюнули бы нас в своем умственном развитии. Таким образом, гораздо более жизнеспособной оказалась научная теория о том, что человеческий интеллект определяет количество нейронов и объем мозга по отношению к общей массе тела.

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