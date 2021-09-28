6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину

Когда долго выстраиваешь отношения, то настолько привыкаешь к постоянному присутствию любимого человека рядом, что не представляешь, как может быть иначе. Но привычная ситуация может измениться неожиданно, если кому-то ваш партнер тоже понравился.

Насколько велика опасность появления разлучницы

Предотвратить "похищение" мужчины прямо из-под носа поможет ваша наблюдательность и бдительность. А также знание признаков, по которым можно определить, насколько велика опасность появления разлучницы.

1. Слишком часто задерживается на работе

Это классический сценарий, когда "море работы, горы работы", которые поможет сделать только симпатичная коллега.

2. Поклонница в соцсетях

Под его фото ставит лайки одна и та же особа.

3. Она громче всех смеется над его шутками

Мужчина любит, когда его шутки ценят. Особенно прилюдно, в большой компании.

4. Он получает приглашение на встречу

Но вас не позвали, хотя событие обозначили как дружескую вечеринку. Вы уже не вхожи в этот круг?

5. Активная переписка в телефоне

Если партнер позволяет себе отвечать на чьи-то смс-сообщения во время разговора с вами, то такая приоритетность настораживает.

6. Сплетни о вас

Если через кого-то до вас дошли неприятные слухи о вашей паре, не стоит отмахиваться.

Это может быть специальный маневр, чтобы разлучить вас.

Всех ситуаций не предусмотришь, в каждой паре они могут развиваться по-разному. Но есть одно общее правило: при малейших подозрениях на разлады надо идти на откровенный разговор с партнером, поделиться своей тревогой, чтобы исключить ее.

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