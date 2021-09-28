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6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину

Когда долго выстраиваешь отношения, то настолько привыкаешь к постоянному присутствию любимого человека рядом, что не представляешь, как может быть иначе. Но привычная ситуация может измениться неожиданно, если кому-то ваш партнер тоже понравился.

Насколько велика опасность появления разлучницы

Предотвратить "похищение" мужчины прямо из-под носа поможет ваша наблюдательность и бдительность. А также знание признаков, по которым можно определить, насколько велика опасность появления разлучницы.

6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину

1. Слишком часто задерживается на работе

6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину

Это классический сценарий, когда "море работы, горы работы", которые поможет сделать только симпатичная коллега.

2. Поклонница в соцсетях

Под его фото ставит лайки одна и та же особа.

3. Она громче всех смеется над его шутками

6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину-

Мужчина любит, когда его шутки ценят. Особенно прилюдно, в большой компании.

4. Он получает приглашение на встречу

Но вас не позвали, хотя событие обозначили как дружескую вечеринку. Вы уже не вхожи в этот круг?

5. Активная переписка в телефоне

6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину6 признаков, что кто-то намерен увести вашего мужчину

Если партнер позволяет себе отвечать на чьи-то смс-сообщения во время разговора с вами, то такая приоритетность настораживает.

6. Сплетни о вас

Если через кого-то до вас дошли неприятные слухи о вашей паре, не стоит отмахиваться.

Это может быть специальный маневр, чтобы разлучить вас.

Всех ситуаций не предусмотришь, в каждой паре они могут развиваться по-разному. Но есть одно общее правило: при малейших подозрениях на разлады надо идти на откровенный разговор с партнером, поделиться своей тревогой, чтобы исключить ее.

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